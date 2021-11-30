Suzuki привезет в Россию новый кроссовер: известны сроки
Фото: Suzuki
После рестайлинга Suzuki S-Cross стал выглядеть более серьезно и внушительно, хотя габариты его не изменились, зато кроссовер стал на 60 кг легче и весит теперь чуть больше тонны - 1 195 кг. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, новую медиасистему с 9,0-дюймовым экраном и систему камер кругового обзора.
В России дореформенный Suzuki SX4 предлагается с 1,4-литровым турбомотором (140 л.с.) или 1,6-литровым «атмосферником» (115 л.с.), которые работают в паре с «механикой» либо «автоматом». Привод может быть передним или полным. Стартовая цена – 1 749 000 рублей.
- 1 010 000 РSuzuki SX4 2010 в Москве
- 950 000 РSuzuki SX4 2012 в Москве
- 847 000 РSuzuki SX4 2012 в Москве
- 770 000 РSuzuki SX4 2011 в Москве
- 525 000 РSuzuki SX4 2007 в Москве
- 610 000 РSuzuki SX4 2008 в Москве
- 950 000 РSuzuki SX4 2013 в Москве
- 650 000 РSuzuki SX4 2010 в Москве
- 690 000 РSuzuki SX4 2008 в Москве
- 1 070 000 РSuzuki SX4 2014 в Москве
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