21 марта 2018, 09:14
Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara
В 2018 году исполняется 30 лет с того дня, когда первый внедорожник Vitara сошел с конвейера японского завода Suzuki. В честь этого события компания привезет в Россию 30 эксклюзивных внедорожников юбилейной спецсерии по цене от 1 690 000 рублей.
|Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4
|1.4 л, 140 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 10.2 с, 200 км/ч
|4175 x 1775 x 1610 мм
|полный
|АИ-95, 5.5 л на 100 км
|1 589 000 руб
|Все характеристики
Современная Vitara лишь внешне немного напоминает самый первый внедорожник. Рамную конструкцию сменил несущий кузов, мотор теперь расположен поперечно, а не продольно. Жестко подключаемый полный привод уступил место полузависимой задней подвеске с муфтой подключения задних колес.
Юбилейную версию Vitara 30 создали на основе топовой полноприводной комплектации с 1,4-литровыми турбомотором Boosterjet, выдающим 140 л.с. (220 Нм) и работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Спецсерию можно узнать по фирменным черным пластиковым накладкам и вставкам, чуть затонированным задним фонарям.
В салоне внедорожника многочисленные черные акценты, окантовки и накладки. Сидения обтянуты черной кожей, на ковриках эмблема юбилейной серии, а на специальном шильдике – порядковый номер автомобиля в партии. Всего, напомним, компания Suziki выпустила 30 юбилейных автомобилей. Несмотря на то, что стоимость спецверсии на 91 000 рублей выше максимальной комплектации, проблем с реализации такой эксклюзивной партии не предвидится.
Читайте по теме
Suzuki SX4 ушел, но обещал вернуться осенью
03.02.2016, 09:12
Новая Vitara – удар Suzuki по кризису в России
10.06.2015, 16:15
Suzuki открыла пятый дилерский центр в Петербурге
04.06.2015, 21:10
Бизнес «Пандоры» прирос дилерским центром Suzuki
22.05.2015, 13:05
Suzuki уводит Swift и Splash, надеясь на новую Vitara
22.05.2015, 12:12
Присматриваемся к Suzuki New SX4
06.07.2014, 21:34
Читайте по теме
Suzuki SX4 ушел, но обещал вернуться осенью
03.02.2016, 09:12
Новая Vitara – удар Suzuki по кризису в России
10.06.2015, 16:15
Suzuki открыла пятый дилерский центр в Петербурге
04.06.2015, 21:10
Бизнес «Пандоры» прирос дилерским центром Suzuki
22.05.2015, 13:05
Suzuki уводит Swift и Splash, надеясь на новую Vitara
22.05.2015, 12:12
Присматриваемся к Suzuki New SX4
06.07.2014, 21:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
to Анатолий: veterok 67: слушай я смотрю ты умный много!!.... #Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное