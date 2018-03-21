21 марта 2018, 09:14

Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara

В 2018 году исполняется 30 лет с того дня, когда первый внедорожник Vitara сошел с конвейера японского завода Suzuki. В честь этого события компания привезет в Россию 30 эксклюзивных внедорожников юбилейной спецсерии по цене от 1 690 000 рублей.
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  Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara Suzuki Vitara Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara Suzuki Vitara Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara Suzuki Vitara Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara Suzuki Vitara Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara
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фото
  
Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4
1.4 л, 140 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 10.2 с, 200 км/ч
4175 x 1775 x 1610 мм
полный
АИ-95, 5.5 л на 100 км
1 589 000 руб
Все характеристики
В 1988 году, с появлением Vitara началась новая глава в истории внедорожников Suzuki. Автомобиль стал самым легким внедорожником своего времени. Его главные достоинства - это отличная управляемость, топливная экономичность, надежность и комфорт даже на неровной дороге.

Современная Vitara лишь внешне немного напоминает самый первый внедорожник. Рамную конструкцию сменил несущий кузов, мотор теперь расположен поперечно, а не продольно. Жестко подключаемый полный привод уступил место полузависимой задней подвеске с муфтой подключения задних колес.

Юбилейную версию Vitara 30 создали на основе топовой полноприводной комплектации с 1,4-литровыми турбомотором Boosterjet, выдающим 140 л.с. (220 Нм) и работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Спецсерию можно узнать по фирменным черным пластиковым накладкам и вставкам, чуть затонированным задним фонарям. 

В салоне внедорожника многочисленные черные акценты, окантовки и накладки. Сидения обтянуты черной кожей, на ковриках эмблема юбилейной серии, а на специальном шильдике – порядковый номер автомобиля в партии. Всего, напомним, компания Suziki выпустила 30 юбилейных автомобилей. Несмотря на то, что стоимость спецверсии на 91 000 рублей выше максимальной комплектации, проблем с реализации такой эксклюзивной партии не предвидится.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
рулер
Горит лампа O\D OFF
to Анатолий: veterok 67: слушай я смотрю ты умный много!!.... #Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
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Suzuki привезла 30 юбилейных внедорожников Vitara
{{params_56527}}В 1988 году, с появлением Vitara началась новая глава в истории внедорожников Suzuki. Автомобиль стал самым легким внедорожником своего времени. Его главные достоинства - это отличная управляемость, топливная экономичность, надежность и комфорт даже на неровной дороге.Современная Vitara лишь внешне немного напоминает самый первый внедорожник. Рамную конструкцию сменил несущий кузов, мотор теперь расположен поперечно, а не продольно. Жестко подключаемый полный привод уступил место полузависимой задней подвеске с муфтой подключения задних колес.Юбилейную версию Vitara 30 создали на основе топовой полноприводной комплектации с 1,4-литровыми турбомотором Boosterjet, выдающим 140 л.с. (220 Нм) и работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Спецсерию можно узнать по фирменным черным пластиковым накладкам и вставкам, чуть затонированным задним фонарям. В салоне внедорожника многочисленные черные акценты, окантовки и накладки. Сидения обтянуты черной кожей, на ковриках эмблема юбилейной серии, а на специальном шильдике – порядковый номер автомобиля в партии. Всего, напомним, компания Suziki выпустила 30 юбилейных автомобилей. Несмотря на то, что стоимость спецверсии на 91 000 рублей выше максимальной комплектации, проблем с реализации такой эксклюзивной партии не предвидится.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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