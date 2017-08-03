3 августа 2017, 12:24

Suzuki рассекретила салон Swift

Появились фотографии интерьера спортивной модификации хэтчбека Suzuki Swift, который дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года. Правда, на снимках – японская версия модели, с правым рулем.
^
Suzuki рассекретила салон Swift Suzuki Swift

Suzuki Swift
Выпускается с 2006 г.
Новый от 584 000 до 769 000 Р
Объявлений: 35
Отзывов: 4
Судя по изображению, хэтчбек получит новую приборную панель с красными вставками, цветной дисплей и спортивные сиденья. А вот внешне модель отличится бамперами с большими воздухозаборниками и решеткой радиатора в новом фирменном стиле японского бренда.

Что касается «начинки» хэтчбека, то под капотом может оказаться 4-цилиндровый атмосферник 1.2 Dualjet мощностью 90 л.с. и 120 Нм.

В более дорогом исполнении Swift Sport получит 3-цилиндровый турбомотор 1.0 Boosterjet с отдачей 111 л.с. и 170 Нм. Оба двигателя предложат с 5-ступенчатой «механикой», вариатором или 6-диапазонным «автоматом».

Новинки и концепт кары Судзуки, Сузуки Свифт

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не включаются передачи
Я бы луше не спрашивал совета тут, а повез на СТО, там мб что-то намутят с ней нормельное
JohnParker
схватывает,но не заводится
| Менял насос в баке, мыл бак, менял фильтр.машина 1992года.проехал километров 200.вечером все в норме.утром схватываетсразу, но не заводится.поменял свечи-тот же резульиат.подсаажите в чем причина.
dinya
спасите помогите свист под капотом
Привет, да пробег тут не причем! Просто не качественно сделали! у тебя маховик подтянуть нужно ) ) ) позвони сюда +7 (926) 681 81 29
Бугай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Suzuki Swift
Объявления о продаже Suzuki Swift
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Suzuki рассекретила салон Swift
{{model_1219}}Судя по изображению, хэтчбек получит новую приборную панель с красными вставками, цветной дисплей и спортивные сиденья. А вот внешне модель отличится бамперами с большими воздухозаборниками и решеткой радиатора в новом фирменном стиле японского бренда.Что касается «начинки» хэтчбека, то под капотом может оказаться 4-цилиндровый атмосферник 1.2 Dualjet мощностью 90 л.с. и 120 Нм.В более дорогом исполнении Swift Sport получит 3-цилиндровый турбомотор 1.0 Boosterjet с отдачей 111 л.с. и 170 Нм. Оба двигателя предложат с 5-ступенчатой «механикой», вариатором или 6-диапазонным «автоматом».
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Калужская область Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG