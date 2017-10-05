5 октября 2017, 12:55

Suzuki снизила цены на кроссоверы в России

Suzuki объявляет о специальных предложениях на свои городские кроссоверы в октябре. Vitara 1.6 2WD 5MT в базовой комплектации GL можно будет приобрести по цене декабря 2015 года – за 945 000 рублей.
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Suzuki снизила цены на кроссоверы в России Suzuki SX4 S-Cross, Suzuki Vitara

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В общей сложности экономия при покупке достигнет 140 000 рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 000 рублей. При этом выгода по программе Trade-in увеличится вдвое – до 100 000 рублей.

В октябре можно будет приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составит до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей превышает размер скидки по сентябрьским условиям.

При этом Trade-in обеспечит выгоду до 150 000 рублей. Помимо этого, сравнялись в цене две версии автомобиля в комплектации GL: SX4 1.6 2WD c 6-ступенчатой АКПП и SX4 1.6 2WD c механической коробкой. Их можно будет приобрести по цене 1 119 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4Suzuki Vitara GL+ 1.6 MT 4х4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовхэтчбек кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый Бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин117 117
Объем двигателя1586 1598
Тип трансмисиивариатор Механическая 5-ступенчатая
Приводполный Полный
Городской цикл6.8 7.5
Загородный цикл5.0 5.1
Смешанный цикл5.7 6
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Тест Suzuki New SX4: движение кроссом
На такой вопрос вам никто не ответит :) Покупайте более мощный аккумулятор сами, делов-то.
Farion
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Suzuki снизила цены на кроссоверы в России
{{material_119802}}В общей сложности экономия при покупке достигнет 140 000 рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 000 рублей. При этом выгода по программе Trade-in увеличится вдвое – до 100 000 рублей. В октябре можно будет приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составит до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей превышает размер скидки по сентябрьским условиям. При этом Trade-in обеспечит выгоду до 150 000 рублей. Помимо этого, сравнялись в цене две версии автомобиля в комплектации GL: SX4 1.6 2WD c 6-ступенчатой АКПП и SX4 1.6 2WD c механической коробкой. Их можно будет приобрести по цене 1 119 000 рублей.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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