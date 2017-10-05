5 октября 2017, 12:55
Suzuki снизила цены на кроссоверы в России
Suzuki объявляет о специальных предложениях на свои городские кроссоверы в октябре. Vitara 1.6 2WD 5MT в базовой комплектации GL можно будет приобрести по цене декабря 2015 года – за 945 000 рублей.
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В октябре можно будет приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составит до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей превышает размер скидки по сентябрьским условиям.
При этом Trade-in обеспечит выгоду до 150 000 рублей. Помимо этого, сравнялись в цене две версии автомобиля в комплектации GL: SX4 1.6 2WD c 6-ступенчатой АКПП и SX4 1.6 2WD c механической коробкой. Их можно будет приобрести по цене 1 119 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4
|Suzuki Vitara GL+ 1.6 MT 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|117
|117
|Объем двигателя
|1586
|1598
|Тип трансмисии
|вариатор
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Полный
|Городской цикл
|6.8
|7.5
|Загородный цикл
|5.0
|5.1
|Смешанный цикл
|5.7
|6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
На такой вопрос вам никто не ответит :) Покупайте более мощный аккумулятор сами, делов-то.
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