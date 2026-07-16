В России появился новый кроссовер Suzuki за 1,75 млн рублей: дешевле Lada Vesta Cross, но с нюансом

Suzuki S-Presso в России: компактный кроссовер дешевле Lada Vesta и без скрытых платежей

На российском рынке появился Suzuki S-Presso - компактный кроссовер, который можно заказать дешевле некоторых версий Lada Vesta. Модель привлекает простотой конструкции, низкой стоимостью эксплуатации и отсутствием скрытых платежей, что особенно актуально в условиях роста цен на новые автомобили.

На российском рынке появился Suzuki S-Presso - компактный кроссовер, который можно заказать дешевле некоторых версий Lada Vesta. Модель привлекает простотой конструкции, низкой стоимостью эксплуатации и отсутствием скрытых платежей, что особенно актуально в условиях роста цен на новые автомобили.

Появление Suzuki S‑Presso на российском рынке может стать важным событием для тех, кто ищет доступный и экономичный кроссовер. В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, предложение компактного внедорожника по цене ниже некоторых комплектаций Lada Vesta выглядит особенно привлекательно. Модель поставляется по схеме параллельного импорта, что позволяет избежать излишних наценок и переплат.

На одном из популярных российских классифайдов размещено объявление о продаже Suzuki S‑Presso 2026 года выпуска. Автомобиль доступен под заказ за 1 миллион 745 тысяч рублей — это меньше, чем просят за базовую Lada Vesta Cross. В цену уже включены все расходы: доставка, таможенное оформление и комиссия компании. Продавец утверждает, что никаких скрытых платежей не требуется, а стоимость фиксируется в соответствии с актуальным курсом валюты.

Suzuki S‑Presso — это самый компактный кроссовер бренда, изначально созданный для развивающихся рынков. Его длина составляет всего 3565 мм, а колёсная база — 2380 мм, что делает его заметно меньше не только Lada Vesta, но и Lada Granta. Благодаря снаряжённой массе около 770 кг автомобиль отличается манёвренностью и экономичностью: расход топлива составляет от 4,5 до 6,5 литра на 100 км в зависимости от режима движения.

Модель оснащена литровым бензиновым двигателем мощностью 67 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод — исключительно передний, полноприводных версий не предусмотрено. Кроссовер предлагается в комплектации с кузовом оранжевого цвета, руль расположен слева, что удобно для российских водителей. Пробег автомобиля составляет всего 10 километров, ПТС ещё не оформлен, состояние — новое.

Интересно, что Suzuki S‑Presso никогда официально не продавался в России, однако благодаря параллельному импорту теперь стал доступен для заказа. Для сравнения: базовая Lada Vesta Cross стоит примерно на 47 тысяч рублей дороже. Это может свидетельствовать о появлении новой тенденции — расширении ассортимента бюджетных кроссоверов за счёт моделей, которые ранее не были представлены на российском рынке.

В нынешней ситуации на рынке стоит отметить несколько важных моментов. Во‑первых, параллельный импорт позволяет россиянам выбирать автомобили, которые официально не представлены в стране. Во‑вторых, компактные кроссоверы с простым обслуживанием и низкими эксплуатационными расходами становятся всё более востребованными на фоне роста цен и ограниченного выбора. Наконец, Suzuki S‑Presso может заинтересовать тех, кто ищет городской автомобиль без значительных затрат на эксплуатацию и обслуживание, а также предпочитает новые машины без пробега и с левым рулём.