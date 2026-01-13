Monster Hunter, фотосафари и спорт: что скрывают новые прототипы Suzuki

13 января 2026, 12:50
Suzuki удивила пятью концептами на Токийском автосалоне 2026 года
Suzuki представила пять концептов на автосалоне в Токио. Каждый из них - отдельная история. Некоторые модели вдохновлены видеоиграми. Другие созданы для приключений и спорта. О деталях - в нашем материале.
На Токийском автосалоне 2026 года Suzuki Motor Corporation устроила настоящее шоу, представив сразу пять концептуальных моделей. Как сообщает abiznews, стенд бренда был оформлен под девизом «Жизнь, полная приключений» и стал одним из самых посещаемых на выставке в Makuhari Messe. Организаторы явно сделали ставку не только на автомобили, но и на эмоции: посетителей ждали интерактивные зоны, тематические развлечения и атмосфера, в которой хотелось задержаться подольше.
Главной фишкой экспозиции стали концепты, созданные в сотрудничестве с культовой видеоигрой Monster Hunter. Suzuki решила поиграть с воображением фанатов, представив автомобили и мотоцикл, будто бы вырвавшиеся из виртуального мира на реальные дороги. Среди них - пятидверный Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition и мотоцикл DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition. Оба прототипа получили уникальный дизайн, вдохновленный эстетикой игры, и сразу привлекли внимание не только геймеров, но и поклонников необычных авто.
Но на этом сюрпризы не закончились. Вниманию публики был представлен новый XBEE Nature Photographer - автомобиль для тех, кто не мыслит жизни без вылазок на природу и охоты за удачным кадром. Машина получила специальный багажник на крыше для фотооборудования и лаконичный, но стильный экстерьер. Еще один концепт - минивэн Every Wagon Wanpaku Rider, ориентированный на семейные путешествия и активный отдых. Его отличает вместительный экспедиционный багажник и продуманная организация внутреннего пространства.
Не обошлось и без спортивной составляющей. Suzuki показала Swift Sport Super Taikyu Race Version - гоночную версию популярного хэтчбека, подготовленную для участия в японской серии выносливости ENEOS Super Taikyu Series 2025. Автомобиль был представлен вместе с командой AutoLabo, а посетители могли пообщаться с гонщиком Дайсуке Ито и инженерами, стоящими за этим проектом. Еще один концепт - обновленный Super Carry Work & Play Pro, созданный для любителей кемпинга и морских приключений. Машина оборудована тентом и дополнительными опциями для комфортного отдыха на природе.
Каждая из пяти концептуальных моделей Suzuki нацелена на свою аудиторию. Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition - для тех, кто мечтает о приключениях в стиле любимой игры. DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition - для поклонников мотоциклов и необычных решений. XBEE Nature Photographer - для фотографов и ценителей уединения на природе. Every Wagon Wanpaku Rider - для семей, которые любят путешествовать вместе. Super Carry Work & Play Pro - для тех, кто не мыслит жизни без кемпинга и активного отдыха.
По информации abiznews, Suzuki не ограничилась демонстрацией техники: на стенде проходили мастер-классы, встречи с инженерами и даже розыгрыши призов. Компания явно стремится показать, что ее автомобили - это не просто средство передвижения, а часть образа жизни, наполненного яркими событиями и новыми открытиями.
Если Вы не знали, Suzuki Motor Corporation - один из крупнейших японских автопроизводителей, основанный в 1909 году. Компания известна своими компактными автомобилями, мотоциклами и внедорожниками, которые пользуются популярностью по всему миру. Suzuki активно участвует в автоспорте и регулярно удивляет публику смелыми концептами на международных автосалонах.
