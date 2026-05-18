700 000 км без капиталки: феномен Suzuki Vitara, который удивил экспертов

18 мая 2026, 08:07
Suzuki Vitara с родным мотором преодолела 700 000 км: уникальный рекорд в Британии
Suzuki Vitara с родным мотором преодолела 700 000 км: уникальный рекорд в Британии
В Британии Suzuki Vitara 2017 года удивила всех: кроссовер с родным мотором прошел 700 тысяч километров без серьезных поломок. Мало кто знает, что такие пробеги возможны без капитального ремонта. Что стало причиной рекорда и какие детали остались без замены - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто на долгий срок.
История с Suzuki Vitara, которая проехала 700 тысяч километров на одном моторе, стала настоящим открытием для российских автолюбителей. В условиях, когда многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта уже после 200-300 тысяч километров, этот случай показывает, что при правильном уходе и регулярном обслуживании даже массовые модели способны удивлять долговечностью. Особенно актуально это для тех, кто выбирает машину для работы или долгих поездок - ведь надежность становится главным критерием.
По информации «Российской Газеты», владелец кроссовера из британского Бедфорда ежегодно преодолевал по 77 тысяч километров, что эквивалентно 48 тысячам миль. В пересчете на каждый рабочий день это примерно 211 километров - показатель, который редко встречается даже среди таксистов. Такой пробег стал рекордным для Suzuki Vitara в Великобритании и вызвал интерес не только у специалистов, но и у обычных водителей.
Самое удивительное - автомобиль сохранил родной 1,6-литровый бензиновый двигатель и штатную трансмиссию. Тип коробки передач не уточняется, но известно, что выхлопная система также осталась заводской. За все время эксплуатации не было зафиксировано ни одной серьезной поломки или утечки масла. Все техническое обслуживание сводилось к стандартным процедурам, а единственная замена - это резиновый пыльник на приводном валу. Такой результат редко встречается даже среди премиальных марок.
Эксперты отмечают, что подобные случаи становятся возможными благодаря своевременному обслуживанию и внимательному отношению к машине. В условиях российских дорог и климата такие рекорды встречаются нечасто, но опыт британского владельца Suzuki Vitara может стать примером для тех, кто хочет продлить срок службы своего автомобиля. Кстати, похожие истории с большими пробегами встречаются и среди других марок: например, недавно в сети обсуждали BMW 5-Series E39, который прошел почти миллион километров. О том, как водителям удается избегать серьезных проблем и что делать, если возникают спорные ситуации, можно узнать из материала о том, почему штрафы иногда приходят без фотофиксации.
Этот случай с Suzuki Vitara показывает, что даже массовые автомобили способны на рекорды, если к ним относиться с умом. Для российских водителей это еще один повод задуматься о качестве обслуживания и выборе проверенных сервисов. Как пишет «Российская Газета», такие истории становятся редкостью, но именно они формируют доверие к бренду и поднимают планку надежности для всего рынка.
Похожие материалы Сузуки
-
05.05.2026, 17:39
Какие кроссоверы с пробегом более 150 тысяч км не разорят на ремонте
Многие уверены, что кроссоверы с пробегом за 150 тысяч км - это всегда риск, но на самом деле все зависит от конкретной модификации. Эксперт объяснил, какие моторы и коробки служат дольше, а какие могут потребовать серьезных вложений уже после покупки. Почему важно смотреть не на марку, а на связку агрегатов - в материале.Читать далее
-
13.04.2026, 11:46
Лучшие кроссоверы 4х4 до 1,5 млн рублей с пробегом до 200 тыс. км
Эксперты журнала За рулем назвали шесть кроссоверов 4х4, которые можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей и с пробегом не более 200 тысяч км. Какие модели реально надежны, а какие могут преподнести неприятные сюрпризы? Почему некоторые популярные варианты не попали в список и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 11:58
Почему Suzuki Vitara с пробегом дороже конкурентов и не теряет в цене
Многие кроссоверы с полным приводом быстро теряют в цене, но Suzuki Vitara держится особняком. Эксперты объяснили, почему этот японский автомобиль с пробегом стоит дороже аналогов и что скрывается за его популярностью. Какие плюсы и минусы ждут владельцев, и почему сейчас спрос на такие машины только растет - разбираемся подробно.Читать далее
-
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
28.11.2021, 11:42
5 самых доступных японских кроссоверов в России
Японские автомобили ценят за их надежность. При этом стоят они дешевле аналогов от известных европейских и американских брендов. После очередного роста цен на новые автомобили в России все еще можно найти несколько моделей японских кроссоверов по цене до 2 млн рублей.Читать далее
-
03.11.2021, 10:00
Самые дешевые бюджетные автомобили ЮАР
В список вошли Ford Figo, Nissan Magnite, Volkswagen Polo Vivo, Citroen C3, Suzuki Vitara и Mahindra XUV 300. Это данные, опубликованные Автомобильной ассоциацией Южно-Африканской Республики (АА). Читать далее
-
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
Вспомнился далекий 2001-й. Как поразила тогда самонадеянность руководства Ульяновского автозавода, заявившего, что их внедорожники не боятся конкуренции со стороны импортных аналогов, прежде всего, по части технических характеристик.Читать далее
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
Похожие материалы Сузуки
-
05.05.2026, 17:39
Какие кроссоверы с пробегом более 150 тысяч км не разорят на ремонте
Многие уверены, что кроссоверы с пробегом за 150 тысяч км - это всегда риск, но на самом деле все зависит от конкретной модификации. Эксперт объяснил, какие моторы и коробки служат дольше, а какие могут потребовать серьезных вложений уже после покупки. Почему важно смотреть не на марку, а на связку агрегатов - в материале.Читать далее
-
13.04.2026, 11:46
Лучшие кроссоверы 4х4 до 1,5 млн рублей с пробегом до 200 тыс. км
Эксперты журнала За рулем назвали шесть кроссоверов 4х4, которые можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей и с пробегом не более 200 тысяч км. Какие модели реально надежны, а какие могут преподнести неприятные сюрпризы? Почему некоторые популярные варианты не попали в список и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 11:58
Почему Suzuki Vitara с пробегом дороже конкурентов и не теряет в цене
Многие кроссоверы с полным приводом быстро теряют в цене, но Suzuki Vitara держится особняком. Эксперты объяснили, почему этот японский автомобиль с пробегом стоит дороже аналогов и что скрывается за его популярностью. Какие плюсы и минусы ждут владельцев, и почему сейчас спрос на такие машины только растет - разбираемся подробно.Читать далее
-
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
28.11.2021, 11:42
5 самых доступных японских кроссоверов в России
Японские автомобили ценят за их надежность. При этом стоят они дешевле аналогов от известных европейских и американских брендов. После очередного роста цен на новые автомобили в России все еще можно найти несколько моделей японских кроссоверов по цене до 2 млн рублей.Читать далее
-
03.11.2021, 10:00
Самые дешевые бюджетные автомобили ЮАР
В список вошли Ford Figo, Nissan Magnite, Volkswagen Polo Vivo, Citroen C3, Suzuki Vitara и Mahindra XUV 300. Это данные, опубликованные Автомобильной ассоциацией Южно-Африканской Республики (АА). Читать далее
-
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
Вспомнился далекий 2001-й. Как поразила тогда самонадеянность руководства Ульяновского автозавода, заявившего, что их внедорожники не боятся конкуренции со стороны импортных аналогов, прежде всего, по части технических характеристик.Читать далее
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее