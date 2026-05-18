700 000 км без капиталки: феномен Suzuki Vitara, который удивил экспертов

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 08:07

Suzuki Vitara с родным мотором преодолела 700 000 км: уникальный рекорд в Британии

В Британии Suzuki Vitara 2017 года удивила всех: кроссовер с родным мотором прошел 700 тысяч километров без серьезных поломок. Мало кто знает, что такие пробеги возможны без капитального ремонта. Что стало причиной рекорда и какие детали остались без замены - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто на долгий срок.

История с Suzuki Vitara, которая проехала 700 тысяч километров на одном моторе, стала настоящим открытием для российских автолюбителей. В условиях, когда многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта уже после 200-300 тысяч километров, этот случай показывает, что при правильном уходе и регулярном обслуживании даже массовые модели способны удивлять долговечностью. Особенно актуально это для тех, кто выбирает машину для работы или долгих поездок - ведь надежность становится главным критерием.

По информации «Российской Газеты», владелец кроссовера из британского Бедфорда ежегодно преодолевал по 77 тысяч километров, что эквивалентно 48 тысячам миль. В пересчете на каждый рабочий день это примерно 211 километров - показатель, который редко встречается даже среди таксистов. Такой пробег стал рекордным для Suzuki Vitara в Великобритании и вызвал интерес не только у специалистов, но и у обычных водителей.

Фото: Suzuki

Самое удивительное - автомобиль сохранил родной 1,6-литровый бензиновый двигатель и штатную трансмиссию. Тип коробки передач не уточняется, но известно, что выхлопная система также осталась заводской. За все время эксплуатации не было зафиксировано ни одной серьезной поломки или утечки масла. Все техническое обслуживание сводилось к стандартным процедурам, а единственная замена - это резиновый пыльник на приводном валу. Такой результат редко встречается даже среди премиальных марок.

Эксперты отмечают, что подобные случаи становятся возможными благодаря своевременному обслуживанию и внимательному отношению к машине. В условиях российских дорог и климата такие рекорды встречаются нечасто, но опыт британского владельца Suzuki Vitara может стать примером для тех, кто хочет продлить срок службы своего автомобиля. Кстати, похожие истории с большими пробегами встречаются и среди других марок: например, недавно в сети обсуждали BMW 5-Series E39, который прошел почти миллион километров. О том, как водителям удается избегать серьезных проблем и что делать, если возникают спорные ситуации, можно узнать из материала о том, почему штрафы иногда приходят без фотофиксации.

Этот случай с Suzuki Vitara показывает, что даже массовые автомобили способны на рекорды, если к ним относиться с умом. Для российских водителей это еще один повод задуматься о качестве обслуживания и выборе проверенных сервисов. Как пишет «Российская Газета», такие истории становятся редкостью, но именно они формируют доверие к бренду и поднимают планку надежности для всего рынка.

Упомянутые модели: Suzuki Vitara (от 1 199 000 Р)
Упомянутые марки: Suzuki
