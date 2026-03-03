Необычный Ferrari : Чарльз Леклер и Александра Сен-Млеу удивили гостей эксклюзивным авто на свадьбе

3 марта 2026, 05:46
Свадебный Ferrari за 12 миллионов долларов: редкий Testa Rossa в центре внимания
Чарльз Леклер, пилот Формулы-1, выбрал для свадебного кортежа уникальный Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года стоимостью около 12 миллионов долларов. Такой выбор не только подчеркивает статус, но и задает новый тренд среди знаменитостей. Почему именно сейчас эта новость вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.
Когда речь заходит о союзе роскоши, автоспорта и звезд личной жизни, сложно представить более запоминающийся пример, чем свадьба Шарля Леклера и Александры Сен-Млеу. Пилот «Феррари» и его избранница, известная модель, не просто устроили торжество — они организовали мероприятие, о котором говорят и автомобильные издания, и светская хроника. Главным героем дня стали не только молодожены, но и автомобиль, который сопровождал пару в первый день их семейной жизни.
В качестве свадебного автомобиля Леклер выбрал Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска — настоящий раритет, который ценится коллекционерами по всему миру. Эксперты оценивают этот экземпляр примерно в 12 миллионов долларов, и такие машины редко появляются даже на крупных аукционах. Для автолюбителей это не просто красивая картинка, а символ эпохи, когда итальянские спорткары задавали стандарты стиля и скорости.
Выбор Леклера не случаен: старт нового сезона Формулы-1 уже на носу, и внимание к его персоне сейчас особенно велико. Свадьба и эффектный выезд на культовом Ferrari стали своеобразным заявлением — не только о личном счастье, но и о верности традициям автоспорта. В мире, где современные технологии вытесняют классику, такой жест выглядит особенно смело и даже немного дерзко.
Интересно, что среди поклонников консервативных автомобилей сейчас наблюдается настоящий бум по восстановлению и сохранению уникальных экземпляров. Например, недавно в центре внимания оказался Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на новую жизнь. История этого маслкара, о котором можно узнать в материале о необычной судьбе редкого королевского купе , перекликается с тем, как культовые машины превращаются в важные события и возвращаются на дороги спустя повороты.
Свадебный Феррари Леклера - не просто дорогая игрушка, а часть истории автоспорта и символ преемственности Испании. Такие моменты напоминают, что страсть к автомобилям - это не только про скорость и технологии, но и про эмоции, стиль и уважение к прошлому. В условиях, когда рынок новых авто меняется стремительно, интерес к классике только растет, подобные истории становятся особенно ценными для всех, кто неравнодушен к миру автомобилей.
