Новый твин-турбо гибрид Corvette E-Ray от SVE выдает 1564 л.с. и ограничен серией в 50 экземпляров

11 февраля 2026, 19:19
SVE представила Yenko/SC Stage III: гибридный Corvette E-Ray мощнее ZR1X
Specialty Vehicle Engineering вывела на рынок Yenko/SC Stage III для Corvette E-Ray - гибрид с твин-турбо и 1564 л.с. Новинка не только мощнее ZR1X, но и задает новый стандарт для американских спорткаров. Производство ограничено.
Американский рынок автомобилей снова удивляет: компания Specialty Vehicle Engineering (SVE) официально анонсировала Yенко/SC Stage III 2026 года на базе гибридного Chevrolet Corvette E-Ray. Эта версия машины не просто очередная модификация — речь идет о прорыве в сегменте высокопроизводительных авто, где даже флагманский ZR1X теперь выглядит иначе.
В последние месяцы внимание автолюбителей было приковано к электрокарам вроде Rivian R2 и грядущему Toyota Highlander 2027 модельного года. Однако SVE решила отступить от правил, где гибридные технологии позволяют не только экономить топливо, но и раздвигать границы возможного на уровне скорости движения. Если стандартный Corvette E-Ray выдает 655 л.с., а ZR1X — 1250 л.с., то Stage III Yenko/SC поднимает планку до невероятных 1564 л.с. Это не просто цифры — это вызов всему, что мы знали о Корвете.
В основе новинки - гибридная платформа C8 E-Ray, но SVE полностью переработала силовой агрегат. Здесь установлен кастомный 6,2-литровый V8 LT2 с двумя турбинами Garrett диаметром 58 мм, керамическими подшипниками и водяным охлаждением. Система питания переведена на гибкое топливо, что позволяет использовать как стандартный бензин E10, так и этанол E85 для большей отдачи. Подобный подход обеспечивает не только впечатляющую мощность, но и гибкость в эксплуатации.
Внешне Yенко/SC Stage III отличается фирменными акцентами. Среди них — черная и боковая крышка двигателя с логотипом sYc, уникальные сдвоенные выхлопные патрубки Йенко (при этом SVE установил опциональную высокопроизводительную выпускную систему), а также тормозные суппорты с фирменной символикой. Технические доработки включают функцию Boost-By-Gear для управления наддувом в зависимости от передачи, современный 8- или 9-ступенчатый «робот» с усиленными корзинами и гидравликой, а также облегченные кованые диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Интерьер также получил ряд выразительных штрихов, а расширенный список опций позволяет довести машину до уровня трекового болида.
Всего будет выпущено 50 экземпляров Stage III Yenko/SC, что делает каждую машину не только технологическим шедевром, но и коллекционной ценностью. Подобный подход напоминает о недавних рекордах на рынке коллекционных автомобилей — например, когда классический автомобиль Михаэля Шумахера Benetton B192 был продан за рекордную сумму . Очевидно, что и новый Yunk/SC станет объектом охоты для коллекционеров и энтузиастов.
В условиях, когда электрификация становится стандартом, SVE говорит о том, что гибридные технологии могут не только конкурировать с экологически чистыми электрокарами, но и превосходить их по драйву. Yiko/SC Stage III — это не просто автомобиль, а символ новых американских спорткаров, где мощь и инновации идут рука об руку.
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
11.02.2026, 19:57
Редкий Ford Falcon Delivery 1965 года: найден без ржавчины после десятилетий простоя
В США обнаружили необычный Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года - один из последних панельных универсалов марки. Машина сохранилась без ржавчины, что большая редкость для таких авто, и теперь проходит восстановление. Эксперты отмечают уникальность этой находки.Читать далее
11.02.2026, 19:48
Неофициальный Ferrari SWB Tributo: взгляд в будущее лимитированной серии Icona
Виртуальный проект Ferrari SWB Tributo от молодого дизайнера вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Почему этот концепт может стать новым этапом для лимитированной серии Icona и чем он отличается от современных моделей Ferrari - разбираемся в деталях.Читать далее
11.02.2026, 19:36
Changan CS35 Max выходит на рынок РФ: комплектации, опции и новые детали
Changan официально представил комплектации нового CS35 Max для России. Три версии, расширенный список опций, свежий дизайн и обновленная техника - что изменилось и почему это важно для покупателей прямо сейчас.Читать далее
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
