Новый твин-турбо гибрид Corvette E-Ray от SVE выдает 1564 л.с. и ограничен серией в 50 экземпляров

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 19:19

Specialty Vehicle Engineering вывела на рынок Yenko/SC Stage III для Corvette E-Ray - гибрид с твин-турбо и 1564 л.с. Новинка не только мощнее ZR1X, но и задает новый стандарт для американских спорткаров. Производство ограничено.

Американский рынок автомобилей снова удивляет: компания Specialty Vehicle Engineering (SVE) официально анонсировала Yенко/SC Stage III 2026 года на базе гибридного Chevrolet Corvette E-Ray. Эта версия машины не просто очередная модификация — речь идет о прорыве в сегменте высокопроизводительных авто, где даже флагманский ZR1X теперь выглядит иначе.

В последние месяцы внимание автолюбителей было приковано к электрокарам вроде Rivian R2 и грядущему Toyota Highlander 2027 модельного года. Однако SVE решила отступить от правил, где гибридные технологии позволяют не только экономить топливо, но и раздвигать границы возможного на уровне скорости движения. Если стандартный Corvette E-Ray выдает 655 л.с., а ZR1X — 1250 л.с., то Stage III Yenko/SC поднимает планку до невероятных 1564 л.с. Это не просто цифры — это вызов всему, что мы знали о Корвете.

В основе новинки - гибридная платформа C8 E-Ray, но SVE полностью переработала силовой агрегат. Здесь установлен кастомный 6,2-литровый V8 LT2 с двумя турбинами Garrett диаметром 58 мм, керамическими подшипниками и водяным охлаждением. Система питания переведена на гибкое топливо, что позволяет использовать как стандартный бензин E10, так и этанол E85 для большей отдачи. Подобный подход обеспечивает не только впечатляющую мощность, но и гибкость в эксплуатации.

Внешне Yенко/SC Stage III отличается фирменными акцентами. Среди них — черная и боковая крышка двигателя с логотипом sYc, уникальные сдвоенные выхлопные патрубки Йенко (при этом SVE установил опциональную высокопроизводительную выпускную систему), а также тормозные суппорты с фирменной символикой. Технические доработки включают функцию Boost-By-Gear для управления наддувом в зависимости от передачи, современный 8- или 9-ступенчатый «робот» с усиленными корзинами и гидравликой, а также облегченные кованые диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Интерьер также получил ряд выразительных штрихов, а расширенный список опций позволяет довести машину до уровня трекового болида.

Всего будет выпущено 50 экземпляров Stage III Yenko/SC, что делает каждую машину не только технологическим шедевром, но и коллекционной ценностью. Подобный подход напоминает о недавних рекордах на рынке коллекционных автомобилей — например, когда классический автомобиль Михаэля Шумахера Benetton B192 был продан за рекордную сумму . Очевидно, что и новый Yunk/SC станет объектом охоты для коллекционеров и энтузиастов.

В условиях, когда электрификация становится стандартом, SVE говорит о том, что гибридные технологии могут не только конкурировать с экологически чистыми электрокарами, но и превосходить их по драйву. Yiko/SC Stage III — это не просто автомобиль, а символ новых американских спорткаров, где мощь и инновации идут рука об руку.

Упомянутые марки: Chevrolet
