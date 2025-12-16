Bosch ушел, Cordiant остался: что скрывают новые свечи зажигания? Неожиданные детали внутри

16 декабря 2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.
Российский рынок автокомпонентов пополнился новым, но уже знакомым продуктом: начались продажи свечей зажигания под маркой Cordiant. До недавнего времени эти изделия выпускались под брендами Bosch и Meteor, однако теперь они сменили вывеску, сохранив производственную базу и технологии. Как сообщает abiznews, запуск продаж под новым именем стал логичным продолжением изменений, произошедших после ухода немецкого концерна Bosch из России.
Производство свечей зажигания Cordiant организовано на предприятии полного цикла в Энгельсе, где ранее работал завод «Роберт Бош Саратов». Теперь компания носит название «Энгельс Свечи зажигания» и входит в структуру холдинга «Кордиант». Первая партия продукции уже доступна для заказа, а в ближайшее время свечи появятся в розничных сетях, на сервисных станциях и маркетплейсах. Для покупателей действует программа «Безусловной гарантии», что должно добавить уверенности в качестве новых изделий.
Ассортимент Cordiant включает свечи с различными типами электродов и материалами. В производстве используются сплавы на основе никеля и иттрия, а также драгоценные металлы — платина и иридий. Это позволяет увеличить срок службы свечей и повысить эффективность работы двигателя. Кроме того, в линейке есть многоэлектродные модели, которые, по заверениям производителя, способствуют снижению расхода топлива и увеличению ресурса. Особое внимание уделено конструкции: V-образная канавка на боковом электроде улучшает искрообразование и способствует более стабильному воспламенению смеси.
Свечи Cordiant предназначены для широкого спектра техники: от легковых автомобилей российских, европейских, азиатских и китайских марок до водного транспорта, мототехники, садовых инструментов и стационарных двигателей. Производитель подчеркивает, что на предприятии действует собственный отдел разработок, оснащенный современным исследовательским и испытательным оборудованием. Это позволяет создавать новые типы свечей и совершенствовать материалы, ориентируясь на требования современного автопрома.
По информации abiznews, мощности завода позволяют выпускать до 100 миллионов свечей зажигания в год. Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001, ГОСТ Р 58139 и IATF 16949, что подтверждает соответствие продукции международным и российским требованиям к качеству. После ухода Bosch с российского рынка оборудование, технологии и квалифицированные кадры были сохранены, что позволило обеспечить преемственность и стабильность характеристик выпускаемых свечей.
Напомним, Cordiant — один из крупнейших российских производителей шин и автокомпонентов, работающий на рынке с 2005 года. Холдинг объединяет несколько предприятий, специализирующихся на выпуске шин, автозапчастей и комплектующих для легковых и грузовых автомобилей. После ухода ряда западных брендов компания активно расширяет ассортимент, осваивая новые ниши и сохраняя высокие стандарты качества. Продукция Cordiant поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:59
Arnezi выпустил серию новых зачистных щеток с изогнутой рукояткой для разных металлов
Arnezi представил свежие зачистные щетки с изогнутой рукояткой. В линейке есть варианты для разных металлов. Новинки уже доступны в каталоге. Подробности о назначении и артикулах ищите в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:59
Arnezi выпустил серию новых зачистных щеток с изогнутой рукояткой для разных металлов
Arnezi представил свежие зачистные щетки с изогнутой рукояткой. В линейке есть варианты для разных металлов. Новинки уже доступны в каталоге. Подробности о назначении и артикулах ищите в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве