Bosch ушел, Cordiant остался: что скрывают новые свечи зажигания? Неожиданные детали внутри

Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch

Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.

Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.

Российский рынок автокомпонентов пополнился новым, но уже знакомым продуктом: начались продажи свечей зажигания под маркой Cordiant. До недавнего времени эти изделия выпускались под брендами Bosch и Meteor, однако теперь они сменили вывеску, сохранив производственную базу и технологии. Как сообщает abiznews, запуск продаж под новым именем стал логичным продолжением изменений, произошедших после ухода немецкого концерна Bosch из России.

Производство свечей зажигания Cordiant организовано на предприятии полного цикла в Энгельсе, где ранее работал завод «Роберт Бош Саратов». Теперь компания носит название «Энгельс Свечи зажигания» и входит в структуру холдинга «Кордиант». Первая партия продукции уже доступна для заказа, а в ближайшее время свечи появятся в розничных сетях, на сервисных станциях и маркетплейсах. Для покупателей действует программа «Безусловной гарантии», что должно добавить уверенности в качестве новых изделий.

Ассортимент Cordiant включает свечи с различными типами электродов и материалами. В производстве используются сплавы на основе никеля и иттрия, а также драгоценные металлы — платина и иридий. Это позволяет увеличить срок службы свечей и повысить эффективность работы двигателя. Кроме того, в линейке есть многоэлектродные модели, которые, по заверениям производителя, способствуют снижению расхода топлива и увеличению ресурса. Особое внимание уделено конструкции: V-образная канавка на боковом электроде улучшает искрообразование и способствует более стабильному воспламенению смеси.

Свечи Cordiant предназначены для широкого спектра техники: от легковых автомобилей российских, европейских, азиатских и китайских марок до водного транспорта, мототехники, садовых инструментов и стационарных двигателей. Производитель подчеркивает, что на предприятии действует собственный отдел разработок, оснащенный современным исследовательским и испытательным оборудованием. Это позволяет создавать новые типы свечей и совершенствовать материалы, ориентируясь на требования современного автопрома.

По информации abiznews, мощности завода позволяют выпускать до 100 миллионов свечей зажигания в год. Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001, ГОСТ Р 58139 и IATF 16949, что подтверждает соответствие продукции международным и российским требованиям к качеству. После ухода Bosch с российского рынка оборудование, технологии и квалифицированные кадры были сохранены, что позволило обеспечить преемственность и стабильность характеристик выпускаемых свечей.

Напомним, Cordiant — один из крупнейших российских производителей шин и автокомпонентов, работающий на рынке с 2005 года. Холдинг объединяет несколько предприятий, специализирующихся на выпуске шин, автозапчастей и комплектующих для легковых и грузовых автомобилей. После ухода ряда западных брендов компания активно расширяет ассортимент, осваивая новые ниши и сохраняя высокие стандарты качества. Продукция Cordiant поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.