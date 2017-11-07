Сверхкрупногабаритные «Белшины» могут покатиться в Индию
После подписания документов руководство SBRH Motors Pvt. Ltd. посетило предприятие по производству шин в Бобруйске. Делегация, в частности, побывала на заводе сверхкрупногабаритных шин. Результатом встречи стало соглашение о продолжении сотрудничества в области поставок белорусской шинной продукции на рынок Индии.
SBRH Motors Pvt. Ltd. осуществляет добычу полезных ископаемых, поставку запчастей для карьерной техники, а также оказывает транспортные услуги. Компания является одним из крупнейших производителей цемента в Индии, располагает собственным автопарком, насчитывающим более 2000 ед. техники, проводит работу по разработке прицепов для перевозки крупнотоннажных грузов для использования в горнодобывающей промышленности.
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