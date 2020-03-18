Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 марта 2020, 07:12

Сверхточную копию нового Kia Sorento напечатали на 3D-принтере

  • 443
  • 0
Фото: motor.ru
В Корее художник создал на 3D-принтере копию нового Kia Sorento. Кроссовер поражает детализацией. Для создания проекта автоконцерн предоставил компьютерные модели Sorento.
Ранее мы писали
Премьера кроссовера Kia Sorento нового поколения состоится через две недели на Женевском автосалоне, а пока ...
Читать далее
Корейский художник Ли Санг-Вон представил свой проект — высокоточную копию Kia Sorento, которая выполнена на обычном 3D-принтере. Напомним, что сама модель еще не была публично представлена.

Миниатюрный Sorento удивляет точной детализацией. Автор создавал проект с нуля, используя свои навыки художника, технологию 3D-принтера и данные корейского концерна. Реалистичности модели придают светодиодные фары ближнего света, также светодиоды использованы при создании габаритов, поворотников и задних фонарей, они включаются с помощью пульта дистанционного управления.

Кроссовер пришелся бы по душе не только пятилетнему мальчишке, но и опытному автомобилисту. Кроме фонарей у кроссовера также в рабочем состоянии находится приборная панель. Ли Санг-Вон создал ее из маленьких кусочков липкой ленты разных цветов.

Официальная премьера Kia Sorento нового поколения пройдет онлайн 19 марта на официальной странице Kia в Facebook.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sorento
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Василий
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа KIA Sorento
Объявления о продаже KIA Sorento
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс C Premium
Audi A1 и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сверхточную копию нового Kia Sorento напечатали на 3D-принтере
{{material_129014}}Корейский художник Ли Санг-Вон представил свой проект — высокоточную копию Kia Sorento, которая выполнена на обычном 3D-принтере. Напомним, что сама модель еще не была публично представлена.Миниатюрный Sorento удивляет точной детализацией. Автор создавал проект с нуля, используя свои навыки художника, технологию 3D-принтера и данные корейского концерна. Реалистичности модели придают светодиодные фары ближнего света, также светодиоды использованы при создании габаритов, поворотников и задних фонарей, они включаются с помощью пульта дистанционного управления.Кроссовер пришелся бы по душе не только пятилетнему мальчишке, но и опытному автомобилисту. Кроме фонарей у кроссовера также в рабочем состоянии находится приборная панель. Ли Санг-Вон создал ее из маленьких кусочков липкой ленты разных цветов.Официальная премьера Kia Sorento нового поколения пройдет онлайн 19 марта на официальной странице Kia в Facebook.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пятигорск Пенза Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться