18 марта 2020, 07:12
Сверхточную копию нового Kia Sorento напечатали на 3D-принтере
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Фото: motor.ru
В Корее художник создал на 3D-принтере копию нового Kia Sorento. Кроссовер поражает детализацией. Для создания проекта автоконцерн предоставил компьютерные модели Sorento.
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Премьера кроссовера Kia Sorento нового поколения состоится через две недели на Женевском автосалоне, а пока ...Читать далее
Миниатюрный Sorento удивляет точной детализацией. Автор создавал проект с нуля, используя свои навыки художника, технологию 3D-принтера и данные корейского концерна. Реалистичности модели придают светодиодные фары ближнего света, также светодиоды использованы при создании габаритов, поворотников и задних фонарей, они включаются с помощью пульта дистанционного управления.
Кроссовер пришелся бы по душе не только пятилетнему мальчишке, но и опытному автомобилисту. Кроме фонарей у кроссовера также в рабочем состоянии находится приборная панель. Ли Санг-Вон создал ее из маленьких кусочков липкой ленты разных цветов.
Официальная премьера Kia Sorento нового поколения пройдет онлайн 19 марта на официальной странице Kia в Facebook.
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Отзывы по теме
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Не правда!!!!
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