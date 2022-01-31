Сверхзвуковые пассажирские самолеты возвращаются в небо через 30 лет после смерти «Конкорда»
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic
Самолеты Boom Supersonic учли слабые стороны Concorde и будут отличаться высокой топливной экономичностью. Сообщается, что самолеты Overture смогут работать на «экологически безопасном авиационном топливе» и будут иметь нулевой выброс углерода. При этом их скорость будет вполне приличной – порядка 2 100 км/ч. Летать Boom Supersonic будут существенно выше обычных гражданских самолетов, на высоте около 18 километров.
Испытания прототипа с двигателями General Electric J85 Baby Boom запланированы на 2022 год. Премьера серийного самолета должна состояться в 2025 году, а первый полет – в 2026 год. Однако первые коммерческие рейсы, знаменующие возобновление эры сверхзвуковых пассажирских перевозок, начнутся не ранее 2029 года.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 710 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 6 500 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 360 000 РNissan Maxima 2003 в Москве
- 3 520 000 РJaguar F-Pace 2017 в Москве
- 4 070 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий