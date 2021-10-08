«Светлячки» не панацея от ДТП, но носить их пешеходы обязаны (вне населенных пунктов)
Фото: ou137.omsk.obr55.ru
Последнее время по разным причинам интерес к «светлячкам» угас, выросло новое поколение и вопрос: «Что такое световозвращатели, и как правильно их носить?», вновь актуален - как для детей, так и для взрослых.
«Самовключаются»
Под понятием «световозвращатели» принято понимать такие элементы, которые изготовлены из материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Принцип их действия прост – при попадании света они как бы «самовключаются» в темноте. Таким образом, вероятность того, что водитель заметит пешехода своевременно, не доводя дело до ДТП, сильно возрастает.
Есть тематические исследования, на которые любят ссылаться в ГИБДД. Так вот, доказано, что при включенном дальнем свете фар автомобиля водитель видит пешеходов со световозвращателями за 350 метров, а без них — только за 100 метров. При ближнем свете фар эти цифры уменьшаются до 200 и 50 метров соответственно. Получается, что при использовании пешеходом «светлячков» у водителя появляются дополнительные 15-25 секунд, которые он может и должен принять для решения и осуществления спасительного маневра.
Как бы не запутаться в разнообразии
Выбор световозвращателей сегодня большой. Это и свободно висящие, прикрепляющиеся к одежде булавкой, цепочкой, веревочкой, ленточкой и т.д. Это и съемные – браслеты, надеваемые на рукав или обувь, руку, ногу. И несъемные - световозвращающие элементы одежды (полоски и вставки на куртках, рюкзаках, портфелях, сумках, спортивных костюмах, обуви и пр.). От изобилия предложений и вопрос: как правильно носить «светлячки» и/или размещать их?
В ГИБДД рекомендуют прикреплять световозвращатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет от автомобильных фар. Закреплять «светлячки» лучше всего с двух сторон объекта, чтобы дабы они оставались видны во всех направлениях. Одежду со СВЭ желательно носить постоянно, особенно сейчас, когда продолжительность светлого времени суток «тает» на глазах. Причем, правило это касается не только детей, но и взрослых.
При этом не стоит думать, что световозвращатели – какая-то панацея от ДТП, этакий амулет. Нет, это, прежде всего, пассивное средство защиты. Самим же пешеходам жизненно необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения, причем в любое время суток и при любых обстоятельствах.
А вот, что говорит закон
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации. Согласно им, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
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