5 апреля 2018, 17:02
Светодиодные фары названы опасными для окружающих
В последнее время водители стали все чаще жаловаться на слишком яркий свет фар встречных автомобилей. По инициативе транспортного департамента в ООН даже создали рабочую группу, которая должна разобраться в причинах. По мнению экспертов британского автоклуба Royal Automobile Club (RAC), современные светодиодные автомобильные фары светят чересчур ярко и ослепляют других водителей.
Светодиодными фарами оснащаются практически все новые поколения автомобилей. Если светодиоды не входят в список базового оборудования, то уж обязательно есть в одной из топовых версий. До недавнего времени считалось, что LED-технологии обеспечивают достаточную освещенность дороги, не ослепляя встречных водителей.
Однако сейчас все чаще звучит иная точка зрения. По словам эксперта RAC Пита Уильямса, светодиодные фары опасны для других участников дорожного движения. Светодиод обеспечивает более направленный пучок света по сравнению с галогеновой лампой. Кроме того, он излучает холодный белый свет, который кажется ярче в темноте. Это хорошо для автовладельца, но может создавать дискомфорт для водителей встречного транспорта.
Все автомобильные фары спроектированы так, чтобы обеспечить баланс между ярким освещение дороги и безопасностью для встречного транспорта. Автомобили, представленные на рынке, прошли необходимые испытания и получили сертификаты соответствия. Тем не менее, в Великобритании каждый шестой водитель заявляет, что хоть раз сталкивался с тем, что встречные машины ослепляли его слишком ярким светом фар. Специалисты RAC намерены в ближайшее время обсудить проблему с автопроизводителями.
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Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Автомобиль-легенда! В 60-70-е на нем весь СССР ездил, да и сейчас еще такие найдутся. При должном уходе этот монстр может служить вечно, а по проходимости лучше всего, что когда-либо создавалось. Разве что танк проходимее, но тому вообще все равно. Из минусов можно назвать полное отсутствие какого-либо ...
Лучше это сделать на Джип Сервис. На джипах все туда ездят на сервис и диагност там классный. А желание ваше правильное. Из США все машины приходят битые и с огромным пробегом. А если нормальные , то и покупать не захотите, цена будет заоблачно
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