Стоит ли покупать BMW X1 U11 с американского рынка – плюсы, минусы и впечатления

24 декабря 2025, 12:44
Свежий BMW X1 из США: тест-драйв нового поколения кроссовера
BMW X1 нового поколения уже доступен на вторичном рынке. Журналисты протестировали американскую версию. В обзоре – особенности дизайна, эргономики и динамики. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер и какие нюансы стоит учесть.
BMW X1 всегда пользовался спросом среди кроссоверов на вторичном рынке, и с появлением свежей генерации U11 интерес к модели только вырос. В конце прошлого года именно эта версия стала одной из самых популярных для ввоза в Беларусь, поэтому журналисты издания abw.by решили лично протестировать кроссовер. Внешность новинки сразу привлекает внимание: массивные решетки радиатора, выразительные фары и динамичные линии кузова. После выхода новой «пятерки» G60 дизайн X1 стал восприниматься более гармонично, особенно если смотреть на переднюю часть автомобиля.
Размеры X1 U11 почти сравнялись с первым поколением X3, но при этом объем багажника у полноприводных версий уменьшился до 500 литров, а топливный бак теперь вмещает всего 45 литров. Дорожный просвет увеличился до 205 мм, что добавляет уверенности на плохих дорогах. Платформа UKL2 с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом обеспечивает хорошую управляемость, а задняя подвеска на трех рычагах добавляет комфорта.
В моторной линейке больше нет дизельного трехцилиндрового 1.5, зато появился бензиновый аналог, доступный и в гибридной версии. В Беларусь чаще всего попадают двухлитровые дизельные и бензиновые X1. В тестируемом экземпляре установлен бензиновый B48A20 на 241 л.с. Эти моторы считаются надежными, хотя с возрастом возможны небольшие утечки масла или антифриза. Механической коробки больше не предлагают – теперь только семиступенчатый робот, который работает плавно и почти незаметно.
Салон полностью переработан: современный дизайн, эргономика в духе Active Tourer, но управление климатом и подогревами стало менее интуитивным из-за сенсорных элементов. Центральный дисплей слегка повернут к водителю, а физические кнопки для света остались на своих местах. Подлокотник теперь выполняет роль центра управления: здесь и селектор трансмиссии, и колесико громкости, и система My Modes, позволяющая менять настройки и оформление приборов.
Цифровая приборная панель вызывает споры: некоторым не хватает информативности, а оформление напоминает китайские автомобили. Передние кресла радуют диапазоном регулировок, но в тестовой машине не хватало поясничной поддержки. Задний ряд выполнен просто, материалы отделки бюджетные – все-таки это начальный уровень X1. Зато беспроводная зарядка с вертикальным креплением надежно фиксирует смартфон, что удобно в поездках.
Дверные ручки теперь классические, что улучшает аэродинамику, но некоторым может показаться неудобным, особенно если у вас длинный маникюр. В городе X1 ведет себя как типичный BMW: тяжелый руль, плавное преодоление неровностей, быстрый отклик на газ. На трассе кроссовер стабилен и хорошо изолирован от шума, но при активной езде руль становится пустым, а в поворотах ощущаются крены. Расход топлива в смешанном цикле – около 8,5 литра на 100 км. Зеркала расположены близко к водителю, что ограничивает обзор, а дворники оставляют неочищенную зону на стекле. Мультимедиа поддерживает беспроводной Apple CarPlay.
Бывшая владелица X1 F48 2018 года поделилась впечатлениями: ей нравились комфорт, экономичность и внешний вид, но были претензии к дверным ручкам и обзорности. Новый X1 стал динамичнее, тише и мягче, но дизайн вызывает смешанные чувства. Стоимость автомобиля – около 40 тысяч долларов.
В целом, новый BMW X1 – это быстрый городской кроссовер с продуманной эргономикой, мощным мотором и современными опциями вроде многофункционального подлокотника и беспроводной зарядки. Машина отлично справляется с повседневными задачами, но не рассчитана на любителей драйва. Автомобиль для теста предоставил автосалон GREEN CARS.
Технические характеристики BMW X1 xDrive28i (2023): длина – 4500 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1642 мм, колесная база – 2692 мм, дорожный просвет – 205 мм, объем двигателя – 1998 куб. см, мощность – 241 л.с., крутящий момент – 400 Нм, максимальная скорость – 209 км/ч, разгон до 100 км/ч – 6,5 с, расход топлива – 8,4 л/100 км, объем бака – 45 л, багажник – 500–1545 л, снаряженная масса – 1730 кг, полная масса – 2220 кг.
