25 ноября 2026, 12:06
О чем предупреждает свист из-под капота зимой и чем грозит поломка
О чем предупреждает свист из-под капота зимой и чем грозит поломка
Свист после запуска часто связан с приводным ремнем. Холодная печка и долгий прогрев указывают на термостат. При открытом клапане мотор дольше остается недогретым. Расход топлива однако возрастает.
Обрыв приводного ремня может оставить автомобиль без зарядки аккумулятора, а в худшем случае повредить подкапотное пространство. Зимой неисправность может проявиться внезапно: мороз усиливает уже существующие дефекты деталей.
Резкий свист сразу после запуска часто указывает на ремень привода генератора и других узлов. Автоэксперт Ашот Ерицян объясняет в разговоре с RT: со временем резина теряет эластичность, а на холоде становится жестче. Если ремень растянулся или на нем появились микротрещины, он может проскальзывать по шкивам и визжать. Причиной бывают недостаточное натяжение или износ натяжителя. Свист также вызывают несоосность шкивов и неисправность подшипника ролика, генератора либо компрессора кондиционера. Масло или антифриз на ремне ухудшают сцепление. Проверять ремень и натяжитель следует только при выключенном и остывшем двигателе.
Последствия зависят от того, какие узлы приводит ремень. Может прекратиться зарядка аккумулятора или перестать работать кондиционер. На некоторых автомобилях приводной ремень вращает насос охлаждающей жидкости. Если насос остановится, двигатель может перегреться. Схема зависит от конкретного двигателя, поэтому при сильном свисте, запахе горелой резины или предупреждении о перегреве продолжать движение опасно. Осматривая ремень на остывшем двигателе, проверяют, нет ли трещин, блестящих участков и расслоения. Также смотрят на ребра, следы жидкости и положение ремня относительно шкивов. При замене важно устранить неисправность натяжителя или шкива, если проблема связана с ними.
Другой зимний сигнал: двигатель долго набирает рабочую температуру, а обогреватель подает едва теплый воздух. Причиной может быть термостат, который направляет поток антифриза. При исправной работе во время прогрева жидкость циркулирует по малому кругу внутри двигателя и помогает ему быстрее нагреться.
Если клапан заклинил открытым, антифриз раньше времени поступает в радиатор и охлаждается на морозе. В итоге двигатель дольше остается недогретым. Электроника может увеличить подачу топлива, из-за чего возрастет расход. Работа в неоптимальном температурном режиме также ускоряет износ мотора. Слабый обогрев и медленный прогрев могут быть связаны с низким уровнем антифриза или воздушной пробкой. Причиной бывают и засорение радиатора отопителя, и неисправность заслонок климатической системы. Температуру охлаждающей жидкости проверяют, в том числе, по показаниям диагностического сканера.
Ашот Ерицян рекомендует обращаться в сервис при первых признаках неисправности, включая посторонние звуки и медленный прогрев. Своевременный ремонт небольших дефектов помогает избежать более серьезных поломок и затратного ремонта.
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