Перекупщики проиграли: Chevrolet Cobalt MCM вернулся в открытую продажу в Узбекистане спустя 7 лет

6 июня 2026, 05:53
В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей
В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей
В 2026 году UzAuto Motors сняла ограничения на продажу Chevrolet Cobalt MCM, что полностью изменило рынок: исчезли очереди, наценки и схемы перекупщиков. Теперь покупатели могут выбирать комплектацию и покупать авто без лишних затрат и нервов.
В 2026 году на автомобильном рынке Узбекистана произошли перемены, которые еще недавно казались невозможными. UzAuto Motors вернула свободную продажу Chevrolet Cobalt MCM — впервые за семь лет модели автомобилей можно купить без очередей, посредников и дополнительных наценок. Для покупателей это стало настоящим облегчением: теперь достаточно выбрать комплектацию, оплатить и сразу уехать на новом автомобиле.
Еще в 2018–2019 годах подобная ситуация считалась нормальной, но затем рынок захватили онлайн-контрактации и перекупщики, из-за чего цены на вторичке взлетели на 10–20 миллионов сумов выше заводских. Покупка машины по официальной цене стала практически недоступной: автосалоны и перекупщики зарабатывали на каждом автомобиле по тысяче долларов. Теперь же, как отмечают эксперты, рынок стал прозрачнее и выгоднее.
Сегодня в автосалонах UzAuto Motors Chevrolet Cobalt MCM доступен в белом цвете в версиях Style MCM (156,1 млн сумов) и Midnight MCM (165,2 млн). Очередей нет, никаких «шапок» и унизительных условий — покупатель просто выбирает машину и оформляет покупку. На популярных площадках, таких как Avtoelon и OLX, вместо тысяч объявлений от перекупщиков появились предложения от официальных дилеров и кредитных агентов. Даже подержанные автомобили с пробегом до 20 тысяч км теперь стоят на 25–30 миллионов дешевле новых, а наценка за новый Cobalt без пробега сократилась до 3 миллионов сумов.
В результате столь резкие изменения сложились в комплекс мер. Во-первых, UzAuto Motors не подняла официальных цен на Cobalt, а выпустила обновленную версию MCM с новым двигателем, современной мультимедийной системой, подогревом сидений и круиз-контролем. Старые комплектации остались только в прайс-листе, а в продаже — только новые, дороже на 8–10 млн, но с расширенным набором опций. Это снизило ажиотажный спрос. Параллельно была запущена беспроцентная рассрочка на другие модели — Tracker и Onix.
Во-вторых, ключевым шагом стала замена онлайн-договоров, посредством которых перекупщики массово бронировали автомобили, создавая искусственный дефицит. Теперь выдача машин происходит только офлайн через автосалоны, что полностью перекрыло этот канал. Прогнозы о коллапсе дилерской сети не подтвердились — наоборот, впервые за несколько лет Cobalt можно купить свободно, пусть и не по прежним ценам, зато без посредников и дополнительных хлопот.
В-третьих, сыграло роль повышение госпошлины за оформление автомобиля в ГАИ. Теперь за выдачу госномеров нужно заплатить 5,5 БРВ, а оформить подержанный автомобиль без смены номеров невозможно. В итоге расходы на оформление составляют 5,5 млн сумов, что практически полностью съедает маржу перекупщиков. Например, чтобы заработать хотя бы 5 млн сумов на перепродаже Cobalt Midnight MCM, машину нужно продать за 175,5 млн, а после переоформления итоговая цена для покупателя превысит 180 млн. В таких условиях желающих покупать Cobalt по завышенной цене просто не осталось.
На фоне этих изменений вторичный рынок Cobalt буквально рухнул. Еще недавно прошлогодние машины с небольшим пробегом стоили дороже новых, а теперь автомобили с пробегом стоят на 30 миллионов дешевле новых. Даже самые активные перекупщики снизили аппетиты, а покупатели получили возможность выбирать без спешки и давления.
Актуальные цены на Chevrolet Cobalt в 2026 году выглядят так:
— Cobalt GX-Style Plus AT — 147 916 000 сум;
— Cobalt Midnight Style Plus AT — 155 231 000 сум;
— Cobalt Style MCM — 156 100 000 сум;
— Cobalt Midnight MCM — 165 200 000 сум.
Теперь покупатели могут выбирать между любыми комплектациями, не опасаясь очередей и скрытых условий. Рынок стал более честным и понятным, а покупка автомобиля — прозрачной процедурой.
Интересно, что похожие процессы происходят и в других странах СНГ. Например, в Казахстане и Беларуси цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely заметно ниже, чем в России, что связано с налогами, сборами и дилерскими схемами, подробнее о снижении стоимости китайских автомобилей в развивающихся странах .
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