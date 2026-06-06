Перекупщики проиграли: Chevrolet Cobalt MCM вернулся в открытую продажу в Узбекистане спустя 7 лет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 05:53

В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей

В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей

Перекупщики проиграли: Chevrolet Cobalt MCM вернулся в открытую продажу в Узбекистане спустя 7 лет

В Узбекистане возобновилась свободная продажа Chevrolet Cobalt MCM без посредников и очередей

В 2026 году UzAuto Motors сняла ограничения на продажу Chevrolet Cobalt MCM, что полностью изменило рынок: исчезли очереди, наценки и схемы перекупщиков. Теперь покупатели могут выбирать комплектацию и покупать авто без лишних затрат и нервов.

В 2026 году UzAuto Motors сняла ограничения на продажу Chevrolet Cobalt MCM, что полностью изменило рынок: исчезли очереди, наценки и схемы перекупщиков. Теперь покупатели могут выбирать комплектацию и покупать авто без лишних затрат и нервов.

В 2026 году на автомобильном рынке Узбекистана произошли перемены, которые еще недавно казались невозможными. UzAuto Motors вернула свободную продажу Chevrolet Cobalt MCM — впервые за семь лет модели автомобилей можно купить без очередей, посредников и дополнительных наценок. Для покупателей это стало настоящим облегчением: теперь достаточно выбрать комплектацию, оплатить и сразу уехать на новом автомобиле.

Еще в 2018–2019 годах подобная ситуация считалась нормальной, но затем рынок захватили онлайн-контрактации и перекупщики, из-за чего цены на вторичке взлетели на 10–20 миллионов сумов выше заводских. Покупка машины по официальной цене стала практически недоступной: автосалоны и перекупщики зарабатывали на каждом автомобиле по тысяче долларов. Теперь же, как отмечают эксперты, рынок стал прозрачнее и выгоднее.

Сегодня в автосалонах UzAuto Motors Chevrolet Cobalt MCM доступен в белом цвете в версиях Style MCM (156,1 млн сумов) и Midnight MCM (165,2 млн). Очередей нет, никаких «шапок» и унизительных условий — покупатель просто выбирает машину и оформляет покупку. На популярных площадках, таких как Avtoelon и OLX, вместо тысяч объявлений от перекупщиков появились предложения от официальных дилеров и кредитных агентов. Даже подержанные автомобили с пробегом до 20 тысяч км теперь стоят на 25–30 миллионов дешевле новых, а наценка за новый Cobalt без пробега сократилась до 3 миллионов сумов.

В результате столь резкие изменения сложились в комплекс мер. Во-первых, UzAuto Motors не подняла официальных цен на Cobalt, а выпустила обновленную версию MCM с новым двигателем, современной мультимедийной системой, подогревом сидений и круиз-контролем. Старые комплектации остались только в прайс-листе, а в продаже — только новые, дороже на 8–10 млн, но с расширенным набором опций. Это снизило ажиотажный спрос. Параллельно была запущена беспроцентная рассрочка на другие модели — Tracker и Onix.

Во-вторых, ключевым шагом стала замена онлайн-договоров, посредством которых перекупщики массово бронировали автомобили, создавая искусственный дефицит. Теперь выдача машин происходит только офлайн через автосалоны, что полностью перекрыло этот канал. Прогнозы о коллапсе дилерской сети не подтвердились — наоборот, впервые за несколько лет Cobalt можно купить свободно, пусть и не по прежним ценам, зато без посредников и дополнительных хлопот.

В-третьих, сыграло роль повышение госпошлины за оформление автомобиля в ГАИ. Теперь за выдачу госномеров нужно заплатить 5,5 БРВ, а оформить подержанный автомобиль без смены номеров невозможно. В итоге расходы на оформление составляют 5,5 млн сумов, что практически полностью съедает маржу перекупщиков. Например, чтобы заработать хотя бы 5 млн сумов на перепродаже Cobalt Midnight MCM, машину нужно продать за 175,5 млн, а после переоформления итоговая цена для покупателя превысит 180 млн. В таких условиях желающих покупать Cobalt по завышенной цене просто не осталось.

На фоне этих изменений вторичный рынок Cobalt буквально рухнул. Еще недавно прошлогодние машины с небольшим пробегом стоили дороже новых, а теперь автомобили с пробегом стоят на 30 миллионов дешевле новых. Даже самые активные перекупщики снизили аппетиты, а покупатели получили возможность выбирать без спешки и давления.

Актуальные цены на Chevrolet Cobalt в 2026 году выглядят так:

Cobalt GX-Style Plus AT — 147 916 000 сум;

— Cobalt Midnight Style Plus AT — 155 231 000 сум;

— Cobalt Style MCM — 156 100 000 сум;

— Cobalt Midnight MCM — 165 200 000 сум.

Теперь покупатели могут выбирать между любыми комплектациями, не опасаясь очередей и скрытых условий. Рынок стал более честным и понятным, а покупка автомобиля — прозрачной процедурой.

Интересно, что похожие процессы происходят и в других странах СНГ. Например, в Казахстане и Беларуси цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely заметно ниже, чем в России, что связано с налогами, сборами и дилерскими схемами, подробнее о снижении стоимости китайских автомобилей в развивающихся странах .

Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Красноярск Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться