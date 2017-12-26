26 декабря 2017, 19:30

Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет

Флагманский кроссовер Mazda CX-9 стал одной из наиболее значимых новинок-2017 в классе крупногабиртных SUV. Сказать, что его возвращения на российский рынок ждали, было бы, наверное, предосудительно. В силу понятных причин, продажи подобных машин сравнительно невелики.
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Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет Mazda CX-9

Но то, что своим повторным визитом автомобиль внес некоторую свежесть в сегмент, факт. Выполненный в фирменном дизайн-стиле марки, «Це Икс Девятый», пожалуй, один из самых симпатичных вседорожников, чьи габариты достигают 5-метровой отметки. Опрошенные нами дилеры говорят, что кроссовер, что называется, «пошел». Его спрашивают, им интересуются, его, в конце концов, заказывают.

Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
Как мы убедились в ходе бесед с продавцами, именно заказывают, поскольку вот так взять, и с наскоком купить CX-9 в день посещения в автосалон, практически невозможно. «Живых» машин в прямом смысле слова единицы. Так, например, на момент нашего звонка в автоцентр «Евросиб-Авто» на Пулковском шоссе выбор CX-9 состоял всего из 3 автомобилей.

В автоцентре «Автопойнт» вовсе предложили всего один экземпляр, мол, не обессудьте. При этом здесь уже реализовали партию из 10 первых CX-9, чьи продажи стартовали чуть более месяца назад. Схожая ситуация в автоцентрах «Рольф Лахта Мазда» и «Евросиб-Авто на Боровой».

По данной модели, говорят дилеры, приходится работать преимущественно под заказ. Сроки поставок забронированного автомобиля могут составлять 2-3 месяца. Другими словами, если сегодня «сконструировать» подходящую комплектацию и внести предоплату, расположиться за руль полностью оплаченного и доставленного автомобиля можно будет к марту. Эту информацию подтвердили абсолютно все продавцы, которые побеседовали с нашим корреспондентом.

Правда, есть исключения из правил. Это машины, которые к данному времени есть в транзите до конца 2017-го. Эти партии небольшие и потенциальным покупателям придется смириться с уже предложенными комплектациями и цветовыми решениями. При этом дилеры уверены, что все ожидаемые вот-вот CX-9 будут распроданы к череде январских праздников.

 
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Mazda CX-9 Supreme 2.5 AT 4х4
2.5 л, 231 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.6 с, 210 км/ч
5075 x 1969 x 1747 мм
передний
АИ-95, 9.2 л на 100 км
2 890 000 руб
Все характеристики
Продавцы ищут необходимые слова, чтобы сделать покупку именно в эти дни, ссылаясь на то, что с января машины могут подорожать по причине ожидаемого увеличения ставки утилизационного сбора. «Не могу со 100-процентной точностью утверждать, будет подорожание или нет, но предпосылки к этому есть, - заметил в ходе беседы менеджер отдела продаж автоцентра «Автопойнт». – Знаю наверняка, что нынешняя цена сохранится на те автомобили, что находятся в транзите до конца текущего года».

Сотрудник компании проявил в разговоре максимум компетенции и такта, чего, к сожалению, нельзя было сказать в отношении его коллеги из «Евросиб-Авто» на Пулковском шоссе. Местный менеджер даже не пытался ответить на четко поставленные вопросы по машине, через предложения обрывая собеседника и зазывая потенциального клиента в автосалон, дескать, все ответы получите непосредственно в шоу-руме.

С великим трудом удалось вытянуть у него, что автосалон готов будет предоставить определенную скидку, но что собой представляет CX-9, какими комплектациями он щеголяет, и какие у него ТТХ, так и осталось невыясненным.

В тестовом исполнении машины есть у всех дилеров. Это версии с 2,5-литровым 231-сильным мотором, который, забегая немного вперед, у кроссовера один-одинешынек. Стоимость техобслуживания CX-9 находится в пределах 12 000 рублей за ТО1. Правда, есть и другие формы расценок. В том же «Автопойнте», например, действует схема оплаты сразу за первые три ТО. Стоимость такого пакета – 32 000 рублей.

Кратко об автомобиле

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Как мы уже информировали (см. врезку), флагманский вседорожник CX-9 можно приобрести в России исключительно в полноприводном варианте i-ACTIV AWD с многодисковой муфтой, управляемой посредством электроники, и только с вышеуказанным двигателем. Трансмиссия также безальтернативная – 6АКПП. Максимальные 231 силу турбированный мотор производит при 5000 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 420 Нм, который достигается с 2000 об/мин. Скоростной потолок - 208 км/ч, ускорение до «сотни» - 8,6 секунды. Расход бензина по паспорту - около 10 л/100 км пути.

Длина 7-местного кроссовера составляет 5065 мм, из которых в 2930 мм - колесная база. Ширина и высота кузова - 1961 мм и 1717 мм соответственно. Приличный клиренс – 224 мм.

Полноразмерный SUV базируется на растянутом варианте платформы Mazda 6 с обильным применением высокопрочных сталей в конструкции кузова и независимой подвеской на обеих осях – стойки McPherson спереди и «многорычажка» сзади.

Багажник вполне вместительный даже при 7-местном размещении седоков - 408 литров. Задние кресла складываются, доводя запас грузового отсека до 1082 литров. Спинки второго ряда сидений также «падают» вниз, и в этом случае багажное отделение становится некоей пещерой с 2016 литрами полезного объема (пол при этом ровный). Стартовая цена CX-9 - 2 890 000 рублей.

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Комментарии
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Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Но то, что своим повторным визитом автомобиль внес некоторую свежесть в сегмент, факт. Выполненный в фирменном дизайн-стиле марки, «Це Икс Девятый», пожалуй, один из самых симпатичных вседорожников, чьи габариты достигают 5-метровой отметки. Опрошенные нами дилеры говорят, что кроссовер, что называется, «пошел». Его спрашивают, им интересуются, его, в конце концов, заказывают. {{model_1805}} Как мы убедились в ходе бесед с продавцами, именно заказывают, поскольку вот так взять, и с наскоком купить CX-9 в день посещения в автосалон, практически невозможно. «Живых» машин в прямом смысле слова единицы. Так, например, на момент нашего звонка в автоцентр «Евросиб-Авто» на Пулковском шоссе выбор CX-9 состоял всего из 3 автомобилей. В автоцентре «Автопойнт» вовсе предложили всего один экземпляр, мол, не обессудьте. При этом здесь уже реализовали партию из 10 первых CX-9, чьи продажи стартовали чуть более месяца назад. Схожая ситуация в автоцентрах «Рольф Лахта Мазда» и «Евросиб-Авто на Боровой». По данной модели, говорят дилеры, приходится работать преимущественно под заказ. Сроки поставок забронированного автомобиля могут составлять 2-3 месяца. Другими словами, если сегодня «сконструировать» подходящую комплектацию и внести предоплату, расположиться за руль полностью оплаченного и доставленного автомобиля можно будет к марту. Эту информацию подтвердили абсолютно все продавцы, которые побеседовали с нашим корреспондентом.Правда, есть исключения из правил. Это машины, которые к данному времени есть в транзите до конца 2017-го. Эти партии небольшие и потенциальным покупателям придется смириться с уже предложенными комплектациями и цветовыми решениями. При этом дилеры уверены, что все ожидаемые вот-вот CX-9 будут распроданы к череде январских праздников. {{gallery_993}} {{params_57765}} Продавцы ищут необходимые слова, чтобы сделать покупку именно в эти дни, ссылаясь на то, что с января машины могут подорожать по причине ожидаемого увеличения ставки утилизационного сбора. «Не могу со 100-процентной точностью утверждать, будет подорожание или нет, но предпосылки к этому есть, - заметил в ходе беседы менеджер отдела продаж автоцентра «Автопойнт». – Знаю наверняка, что нынешняя цена сохранится на те автомобили, что находятся в транзите до конца текущего года».Сотрудник компании проявил в разговоре максимум компетенции и такта, чего, к сожалению, нельзя было сказать в отношении его коллеги из «Евросиб-Авто» на Пулковском шоссе. Местный менеджер даже не пытался ответить на четко поставленные вопросы по машине, через предложения обрывая собеседника и зазывая потенциального клиента в автосалон, дескать, все ответы получите непосредственно в шоу-руме. С великим трудом удалось вытянуть у него, что автосалон готов будет предоставить определенную скидку, но что собой представляет CX-9, какими комплектациями он щеголяет, и какие у него ТТХ, так и осталось невыясненным. В тестовом исполнении машины есть у всех дилеров. Это версии с 2,5-литровым 231-сильным мотором, который, забегая немного вперед, у кроссовера один-одинешынек. Стоимость техобслуживания CX-9 находится в пределах 12 000 рублей за ТО1. Правда, есть и другие формы расценок. В том же «Автопойнте», например, действует схема оплаты сразу за первые три ТО. Стоимость такого пакета – 32 000 рублей.Кратко об автомобиле{{material_121481}} Как мы уже информировали (см. врезку), флагманский вседорожник CX-9 можно приобрести в России исключительно в полноприводном варианте i-ACTIV AWD с многодисковой муфтой, управляемой посредством электроники, и только с вышеуказанным двигателем. Трансмиссия также безальтернативная – 6АКПП. Максимальные 231 силу турбированный мотор производит при 5000 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 420 Нм, который достигается с 2000 об/мин. Скоростной потолок - 208 км/ч, ускорение до «сотни» - 8,6 секунды. Расход бензина по паспорту - около 10 л/100 км пути.Длина 7-местного кроссовера составляет 5065 мм, из которых в 2930 мм - колесная база. Ширина и высота кузова - 1961 мм и 1717 мм соответственно. Приличный клиренс – 224 мм. Полноразмерный SUV базируется на растянутом варианте платформы Mazda 6 с обильным применением высокопрочных сталей в конструкции кузова и независимой подвеской на обеих осях – стойки McPherson спереди и «многорычажка» сзади.Багажник вполне вместительный даже при 7-местном размещении седоков - 408 литров. Задние кресла складываются, доводя запас грузового отсека до 1082 литров. Спинки второго ряда сидений также «падают» вниз, и в этом случае багажное отделение становится некоей пещерой с 2016 литрами полезного объема (пол при этом ровный). Стартовая цена CX-9 - 2 890 000 рублей.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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