Своих не узнал: как нетрезвый страж порядка врезался в полицейскую машину
По сообщению регионального МВД, при движении по дворовой территории водитель иномарки допустил столкновение со служебным автомобилем полиции. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Чуть позже было установлено, что за рулём иномарки находился… сотрудник УМВД России по г. Керчи. И уж совсем удивились, когда выяснилось: он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Более того, сотрудники МВД проверяют информацию о том, что якобы керченский блюститель порядка нанес гражданину телесные повреждения гражданину. Возможно и такое.
В пресс-службе регионального Управления МВД заметили: «В настоящее время по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесёт наказание в соответствии с законодательством».
Скорее всего, попадет и непосредственным руководителям нетрезвого виновника ДТП - их привлекут к дисциплинарной ответственности, чтобы впредь воспитательная работа в подразделения полиции была на более высоком нравственном уровне.
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