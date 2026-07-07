Квартира в фургоне: шумоизоляция, бойлер Bosch и кровать для питомца — обзор оснащения

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 14:26

Swickster: кемпер на базе Ford Transit с полноценной ванной и зимней изоляцией

Swickster: кемпер на базе Ford Transit с полноценной ванной и зимней изоляцией

Квартира в фургоне: шумоизоляция, бойлер Bosch и кровать для питомца — обзор оснащения

Swickster: кемпер на базе Ford Transit с полноценной ванной и зимней изоляцией

Swickster - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер на базе Ford Transit с акцентом на автономность, комфорт и практичность. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни такие решения становятся особенно актуальными.

Swickster - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер на базе Ford Transit с акцентом на автономность, комфорт и практичность. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни такие решения становятся особенно актуальными.

В последние годы спрос на дома на колесах заметно вырос. «Свикстер» — яркий пример того, как современные технологии и индивидуальный подход позволяют создать по-настоящему удобное пространство для жизни за городом. Этот кемпер построен на базе Ford Transit 148WB EXT с высокой крышей и рассчитан на проживание пары с питомцем.

Внешне «Свикстер» выглядит максимально сдержанно: белый кузов, минимум дополнительных доработок, только багажник на крыше и пара окон. Такой подход позволяет оставаться незаметным даже в городской среде, что важно для тех, кто не хочет привлекать к себе внимание.

Фото: Redpoint Vanture

Внутри — полноценная квартира в миниатюре. Постоянная кровать в задней части, отдельная ванная комната с душем и биотуалетом, кухня с индукционной плитой, глубокой мойкой, холодильником и микроволновкой. Для гостя или домашнего животного предусмотрена дополнительная кровать, которую можно разложить из мягкой скамьи в зоне отдыха. Планировка продумана так, чтобы четко разделить зоны для сна, отдыха, приготовления еды и хранения вещей.

Особое внимание уделено материалам: в отделке кузова использованы решения 3M, которые не только сохраняют тепло зимой и прохладу летом, но и снижают уровень шума на дороге. Интерьер выполнен в стиле модерн — белые стены, синие фасады шкафов, натуральное дерево на потолках и столешницах. Такое сочетание создает ощущение уюта и простора даже на ограниченной площади.

Зона отдыха организована в кабине: вращающиеся сиденья, мягкая мебель, телевизор и возможность установить столик для работы или обеда. Встроенные системы хранения позволяют разместить все необходимое для длительных поездок, а под кроватью оборудован просторный «гараж» для крупного багажа и снаряжения.

Система автономного электропитания включает литиевую батарею EcoFlow на 5 кВт·ч, солнечную панель мощностью 400 Вт, инверторное/зарядное устройство на 3,6 кВт, а также возможность подзарядки от генератора. Водоснабжение осуществляется через бак на 30 литров, отдельный бак для серой воды и насос с шумопоглотителем. Ванная комната оборудована бойлером Bosch и портативным туалетом, что особенно важно для тех, кто планирует жить в кемпере круглый год.

Рядом с ванной расположен высокий шкаф с двумя секциями: одна — для одежды, другая — для холодильника и хранения корма для питомца. Такое решение позволяет поддерживать порядок и быстро находить нужные вещи.

Судя по комплектации, «Свикстер» ориентирован на тех, кто ценит автономность и комфорт в путешествиях. В России растет интерес к подобным решениям: мобильные дома не требуют оплаты проживания и коммунальных услуг, а современная система отопления делает их актуальными даже для зимних поездок. Важно отметить, что такие проекты требуют серьезных вложений, но для многих они становятся альтернативой покупке дачи или квартиры. По данным рынка, спрос на дома на колесах в последние годы стабильно растет, а производители предлагают все больше вариантов для разных задач и бюджетов.

Интересно, что «Свикстер» — не единственный пример продуманного кемпера для суровых условий. Существуют проекты, например, на базе Mercedes-Benz Sprinter, рассчитанные на экстремальные морозы Аляски, что также показывает, как современные дома на колесах могут конкурировать с обычным жильем. Подробнее о таком подходе можно узнать в отдельном материале о кемпере для жизни в условиях крайнего севера .

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Набережные Челны Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться