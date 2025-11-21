Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 11:29

Роскошный дом на колесах для двоих – стоит ли выбирать Escape 694 или есть альтернативы

Swift Escape 694 2026 года удивляет увеличенной длиной и просторной спальней. Внутри – обновленные материалы и современная кухня. Модель подойдет тем, кто ценит комфорт и стиль. Узнайте, чем еще выделяется этот автодом.

Swift Escape 694 2026 модельного года заметно отличается от своих предшественников. Теперь этот автодом стал длиннее, что позволило создать по-настоящему просторную спальню. Внутри сразу бросаются в глаза новые отделочные материалы, кухня получила превосходные решения, которые редко встречаются в этом классе.

Внешний облик Escape 694 не изменился, но стал свежее за счет новых графических элементов и мягкой мебели в светлых тонах. На кухне появились прочные столешницы Miracle Vanilla и стильные фартуки Angora Grey. Ванная комната теперь оснащена черной фурнитурой, что соответствует последним тенденциям в мире автодомов. В стандартную комплектацию добавлен выдвижной тент Thule 4200, который пригодится в путешествиях.

Главное новшество – увеличение длины на 38 см, благодаря чему общая длина автодома теперь составляет 8,22 метра. Это позволило сделать спальню с островной кроватью по-настоящему просторной. Матрас размером 1,95 на 1,46 метра обеспечивает комфортный сон, вокруг кровати достаточно места для свободного передвижения даже. В изголовье предусмотрены ниши с розетками 230В и USB, а также беспроводная зарядка для гаджетов.

Ванная комната напоминает решения более дорогих моделей. Здесь много места вокруг унитаза, душевая кабина оборудована обзорным трапом и стильной панелью. В гостиной, создается впечатление простора за счет панорамного люка и изогнутого потолка – высота достигает 2,21 метра. Отсутствие откидной кровати сохраняет максимально свободное пространство. Для четверых пассажиров предусмотрена возможность трансформировать диваны в дополнительное спальное место, а под ними спрятаны выдвижные сиденья.

Кухня в Escape 694 порадует даже самых требовательных кулинаров: три газовые конфорки, электрическая плита, духовка и гриль, а также микроволновая печь. Единственный минус – в нишах фартука нет бортиков, поэтому стоит быть осторожнее с размещением мелочей.

В заднем отсеке можно разместить складные велосипеды – его ширина 1,11 м, высота 74 см. Здесь есть розетки 12В, 230В и USB, а также освещение и двери с газовыми упорами. Однако стоит помнить, что максимальная грузоподъемность составляет всего 350 кг, поэтому перегружать автодом не стоит.

Swift Escape 694 – отличный выбор для тех, кто ценит простор и комфорт в путешествиях. Эта модель идеально подходит для пары, которая хочет получить максимум удобств и не переплачивать за более дорогие аналоги. Однако стоит учитывать значительные габариты и ограниченную грузоподъемность. Если для вас важна маневренность, возможно, стоит рассмотреть другие варианты. В остальном Escape 694 предлагает действительно высокий уровень оснащения и уюта для двоих.

