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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 03:37

SWM G03F: новый кроссовер с механикой и атмосферником для российского рынка

SWM G03F: новый кроссовер с механикой и атмосферником для российского рынка

В Россию едет дешёвый кроссовер на механике и с атмосферным мотором — что за модель и сколько стоит

SWM G03F: новый кроссовер с механикой и атмосферником для российского рынка

В России готовится к старту сборка SWM G03F - кроссовера с атмосферным мотором и механической коробкой передач. Модель обещает стать одной из самых доступных в своем классе и уже вызвала интерес у покупателей, предпочитающих простоту и надежность.

В России готовится к старту сборка SWM G03F - кроссовера с атмосферным мотором и механической коробкой передач. Модель обещает стать одной из самых доступных в своем классе и уже вызвала интерес у покупателей, предпочитающих простоту и надежность.

Появление SWM G03F на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов. В условиях, когда многие автолюбители устали от сложной электроники и дорогих опций, спрос на простые и понятные автомобили только растет. Именно на эту аудиторию ориентирован новый кроссовер, который будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде.

SWM G03F — это модель, отличающаяся от современных конкурентов своей простотой. Здесь нет крупных дисплеев и обилия электронных помощников, зато есть надежная механическая коробка передач и атмосферный бензиновый двигатель. Такой подход может привлечь тех, кто ценит простоту обслуживания и доступность эксплуатации.

Габариты автомобиля внушительные: длина 4605 мм, ширина 1815 мм, высота 1810 мм, колесная база 2780 мм. Это обеспечивает простор в салоне и вместительный багажник - от 705 литров в стандартной комплектации и до 1564 литров при сложенных задних сиденьях. Для семейных поездок или перевозки крупногабаритных вещей этого более чем достаточно.

Важная особенность – наличие двух вариантов салона: пятиместного и семиместного. Последний вариант встречается редко среди бюджетных кроссоверов, но стоит учитывать, что при использовании всех семи мест, объем багажника сокращается до 165 литров. Интерьер выполнен без излишеств, все элементы управления понятны, а меню вынесенной системы не требует длительного изучения.

Фото: SWM

Комплектации SWM G03F включают базовые системы безопасности: ABS, ESC, подушки безопасности. В более дорогих версиях доступны камера кругового обзора, бесключевой доступ и даже встроенный видеорегистратор. Однако даже топовые комплектации оснащены галогенными фарами и барабанными задними тормозами, что подтверждает принадлежность к бюджетному сегменту.

Техническая часть — еще один аргумент в пользу простоты. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель SWD15, мощностью 116 л.с. и крутым моментом 155 Н·м, работающий в паре с пятиступенчатой ​​механикой. Привод - только передний. Средний расход топлива - 7,2 литра на 100 км, объем бака - 50 литров, максимальная скорость - 165 км/ч. Такая конструкция рассчитана на тех, кто предпочитает проверенные решения и не хочет переплачивать за сложные агрегаты.

Локальная сборка в Калининграде может стать дополнительным плюсом для покупателя: это влияет не только на стоимость, но и на дополнительное сервисное обслуживание. В последние годы российский рынок активно меняется, и многие ищут альтернативу привычным моделям. Например, в материале о выборе новых автомобилей обзор альтернатив Solaris .

Стоимость версии SWM G03F Deluxe MT составляет 1 750 000 рублей. Учитывая размеры, возможности семиместной комплектации и набор опций, модель выглядит конкурентоспособно. SWM G03F может заинтересовать тех, кто ищет вместительный, недорогой и простой в обслуживании кроссовер. Важно отметить, что бренд SWM имеет итальянские корни, а с 2016 года автомобили выпускаются под контролем компании Shineray. В настоящее время сборка в России уже налажена, что может привести к реализации долгосрочных планов на нашем рынке. В условиях, когда не все готовы платить за сохранение технологий, такие автомобили могут занять свое место на рынке.

Упомянутые марки: SWM
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