Почему S-Works Levo 4 X называют электрическим внедорожником и что в нем особенного

S-Works Levo 4 X: новая категория e-MTB с карбоном, мощным мотором и ценой $12 000

Специалисты S-Works вывели на рынок уникальный электровелосипед Levo 4 X, который сочетает в себе топовые технологии, карбоновую раму и настраиваемую батарею. Эта модель может изменить представление о возможностях e-MTB и задать новый стандарт для любителей активного отдыха.

Специалисты S-Works вывели на рынок уникальный электровелосипед Levo 4 X, который сочетает в себе топовые технологии, карбоновую раму и настраиваемую батарею. Эта модель может изменить представление о возможностях e-MTB и задать новый стандарт для любителей активного отдыха.

На рынке электровелосипедов появился игрок, который способен менять привычные представления о возможностях e-MTB. S-Works Levo 4 X — это не просто очередная новинка, а попытка создать особый атрибут «Electric Overland», где границы между городом, бездорожьем и дальними поездками стираются.

В основе Levo 4 X лежит знаменитая платформа Levo, отмеченная наградами в мире маунтинбайка. Здесь используется карбоновая рама FACT 11m, что обеспечивает не только лёгкость, но и прочность конструкции. Инженеры выбрали так называемую «кефаль»-компоновку колёс: переднее — 29 дюймов, заднее — 27,5 дюймов, оба выполнены из карбона. Практически все элементы, где это возможно, тоже карбоновые — от руля до шатунов.

Особое внимание уделено подвеске: спереди установлена вилка Fox Factory 38 с ходом 160 мм, сзади — амортизатор Fox Float X Factory с ходом 150 мм и привод Genies Shock, который обеспечивает баланс между плавностью и отзывчивостью даже на сложных рельефах. Для управления высоким седлом используется дроппер-пост RockShox с беспроводной системой AXS.

Мотор — отдельная гордость S-Works. Здесь установлен S-Works 3.1 с крутящим моментом 111 Н·м и мощностью 850 Вт, что делает Levo 4 X одним из самых мощных серийных e-MTB на рынке. Владелец может настраивать параметры работы мотора под свои задачи. Батарейный отсек позволяет выбирать между различными ёмкостями аккумуляторов. Максимальная мощность аккумулятора 840 Вт·ч обеспечивает до 4,4 часов езды, а при необходимости можно взять с собой дополнительный аккумулятор или рендж-удлинитель.

Для перевозки вещей предусмотрена система багажников, которую можно установить отдельно. Это решение позволяет использовать Levo 4 X не только для занятий спортом, но и для длительных путешествий или перевозок. Кстати, владелец обычного Levo тоже может установить такой багажник, не покупая новый велосипед.

В комплектации — гидравлические тормоза SRAM с оригинальными поршнями и 200-миллиметровыми роторами, трансмиссия Eagle XX. Вес велосипеда в стандартном размере S4 (средний) составляет 27,25 кг. Такой набор делает Levo 4 X универсальным для решения любых задач: от обычных поездок до сложных маршрутов по пересечённой местности.

Судя по характеристикам, S-Works Levo 4 X ориентирован на энтузиастов, готовых инвестировать в топовые технологии и универсальность. В России растёт интерес к подобным моделям, особенно среди тех, кто ищет альтернативу автомобилю для активного отдыха или ежедневных поездок. Стоимость в 12 000 долларов делает Levo 4 X продуктом для узкой ниши, но именно такие проекты часто задают тенденции и определяют будущее рынка.

Платформа Levo сохраняет свою надёжность и минимальные настройки геометрии, а карбоновые компоненты позволяют снизить вес без ущерба для прочности. Мощный мотор и гибкая система аккумуляторов делают Levo 4 X одним из самых технологичных электрических горных велосипедов в мире. В условиях российских дорог и климата подобные решения могут быть особенно востребованы среди любителей путешествий и дальних поездок.