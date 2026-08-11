Syccyba X20 Dual: Электровелосипед-вездеход с запасом хода 80 км, мощностью 2.2 кВт и скоростью 50 км/ч

11 августа 2026, 17:55
Syccyba Impulse X20 Dual: электрофэтбайк с мотором 2200 Вт и запасом хода 80 км
Syccyba Impulse X20 Dual: электрофэтбайк с мотором 2200 Вт и запасом хода 80 км
Электрофэтбайк Syccyba Impulse X20 Dual выделяется мощным мотором, усиленной рамой и большим запасом хода. Модель рассчитана на тяжелые условия и подходит для тех, кто ищет надежный транспорт для города и бездорожья. В чем его преимущества - в материале.
В условиях, когда стандартные электровелосипеды часто не справляются с российскими дорогами, Syccyba Impulse X20 Dual выглядит как ответ на запрос тех, кто ищет не просто средство передвижения, а универсальный транспорт для сложных маршрутов. Модель сочетает в себе мощность, выносливость и адаптацию к разным покрытиям, что особенно актуально для пользователей, которым приходится ездить по плохому асфальту, грунтовке или лесным тропам.
Главное отличие Syccyba Impulse X20 Dual — электромотор с пиковой мощностью до 2200 Вт. Такой двигатель обеспечивает быстрый старт, уверенный разгон и стабильную тягу даже при полном оснащении. Максимальная скорость достигает 50 км/ч, грузоподъемность - до 140 кг. Это уже не просто велосипед, а полноценный электротранспорт, который не пасует перед сложностями рельефа.
Аккумулятор емкостью 48 В / 30 Ач (1440 Втч) позволяет проезжать до 80 км на одной зарядке. Время полной зарядки составляет около 11 часов — не рекорд, но удобно для ночной подзарядки. Такой запас хода обеспечивает необходимость постоянно искать розетку, что особенно важно для дальних поездок.
Фэтбайк построен на базе с широкими 20-дюймовыми колесами и пневматическими шинами, что обеспечивает превосходное сцепление как на асфальте, так и на грунте или песке. Подвеска с передней вилкой и задним амортизатором смягчает удары, что делает поездку по неровным дорогам заметно комфортнее. Рама из алюминиевого сплава обеспечивает прочность и умеренный вес - около 38 кг, а трансмиссия Shimano на 7 передач позволяет легко подстраиваться под разные условия.
В целях безопасности предусмотрены гидравлические дисковые тормоза, яркая передняя фара и задний габаритный фонарь. Информационный дисплей показывает скорость, заряд батареи и пробег, а Bluetooth-подключение расширяет возможности управления. Комфортная посадка, регулируемый руль и седло позволяют настроить велосипед под себя.
Интерес к электротранспорту с увеличенным запасом хода в России стабильно растет. Syccyba Impulse X20 Dual отвечает этим требованиям, сочетая эффективность, надежность и безопасность. Для многих пользователей это не просто альтернатива обычному велосипеду, а полноценный транспорт для повседневных и экстремальных задач.
Syccyba Impulse X20 Dual может стать обоснованным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный электровелосипед для российских условий. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к обслуживанию и регулярной зарядке, однако их заметные возможности расширяют привычные настройки использования электротранспорта. В сегменте электрофэтбайков эта модель выглядит как один из наиболее сбалансированных вариантов по соотношению производительности, автономности и комфорта.
Похожие материалы
-
11.08.2026, 15:29
GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км
GT U2 PRO - электроскутер с мотором 1500 Вт, рассчитанный на эксплуатацию при -25°C и дальностью до 80 км. Модель выделяется надежностью и адаптацией к российскому климату, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.Читать далее
-
11.08.2026, 15:01
Seev Citycoco Classic: запас хода 80 км, 1000 Вт и адаптация к российским дорогам
Электроскутер Seev Citycoco Classic выделяется среди конкурентов запасом хода до 80 км, мощностью 1000 Вт и прочной конструкцией, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований в России.Читать далее
-
11.08.2026, 11:31
Metro M6 Empower: запас хода 125 км, скорость 55 км/ч и цена 75 500 рублей
Электроскутер Metro M6 Empower сочетает дальность хода до 125 км, скорость до 55 км/ч и современную электронику. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу цены и характеристик, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.Читать далее
-
11.08.2026, 11:24
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода до 100 км и стальной рамой
Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, высокой грузоподъемности и большим запасом хода. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях растущего спроса на практичные решения для мобильности.Читать далее
-
11.08.2026, 11:06
EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч
EL MOTO TE-01 - универсальный электромотоцикл с прямой посадкой, клиренсом для бездорожья и резиной 50/50. Модель не требует категории А и регистрации, что делает ее особенно актуальной для российских условий и начинающих райдеров.Читать далее
-
11.08.2026, 08:56
Honda WN7 выходит в Европу: электромотоцикл с ретро-дизайном и современными технологиями
Honda WN7 дебютирует на европейском рынке, сочетая узнаваемый стиль 80-х и передовые технологии. Модель может стать ориентиром для перехода на экологичный транспорт, особенно на фоне ужесточения стандартов и растущего интереса к электромотоциклам.Читать далее
-
11.08.2026, 02:33
Minako Apex: электровелосипед с 1500 Вт, запасом хода 80 км и гидротормозами
Электровелосипед Minako Apex выделяется мощным двигателем, современной подвеской и надежными тормозами. Модель рассчитана на дальние поездки и ежедневное использование, что особенно актуально для российских условий и растущего спроса на электромобили.Читать далее
-
11.08.2026, 01:31
Precede: ON Comfort 7 - электровелосипед с ремнем Gates и скоростью до 45 км/ч
Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.Читать далее
-
11.08.2026, 00:12
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.Читать далее
-
10.08.2026, 23:20
Minako Apex PRO: электровелосипед с мотором 3000W и запасом хода до 100 км
Minako Apex PRO - кроссовый электровелосипед с мощным двигателем 3000W, аккумулятором 60V 30Ah и запасом хода до 100 км. Модель выделяется проходимостью, надежной стальной рамой и современными технологиями, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее
Похожие материалы
-
11.08.2026, 15:29
GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км
GT U2 PRO - электроскутер с мотором 1500 Вт, рассчитанный на эксплуатацию при -25°C и дальностью до 80 км. Модель выделяется надежностью и адаптацией к российскому климату, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.Читать далее
-
11.08.2026, 15:01
Seev Citycoco Classic: запас хода 80 км, 1000 Вт и адаптация к российским дорогам
Электроскутер Seev Citycoco Classic выделяется среди конкурентов запасом хода до 80 км, мощностью 1000 Вт и прочной конструкцией, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований в России.Читать далее
-
11.08.2026, 11:31
Metro M6 Empower: запас хода 125 км, скорость 55 км/ч и цена 75 500 рублей
Электроскутер Metro M6 Empower сочетает дальность хода до 125 км, скорость до 55 км/ч и современную электронику. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу цены и характеристик, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.Читать далее
-
11.08.2026, 11:24
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода до 100 км и стальной рамой
Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, высокой грузоподъемности и большим запасом хода. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях растущего спроса на практичные решения для мобильности.Читать далее
-
11.08.2026, 11:06
EL MOTO TE-01: электромотоцикл 3 кВт с запасом хода до 180 км и скоростью 135 км/ч
EL MOTO TE-01 - универсальный электромотоцикл с прямой посадкой, клиренсом для бездорожья и резиной 50/50. Модель не требует категории А и регистрации, что делает ее особенно актуальной для российских условий и начинающих райдеров.Читать далее
-
11.08.2026, 08:56
Honda WN7 выходит в Европу: электромотоцикл с ретро-дизайном и современными технологиями
Honda WN7 дебютирует на европейском рынке, сочетая узнаваемый стиль 80-х и передовые технологии. Модель может стать ориентиром для перехода на экологичный транспорт, особенно на фоне ужесточения стандартов и растущего интереса к электромотоциклам.Читать далее
-
11.08.2026, 02:33
Minako Apex: электровелосипед с 1500 Вт, запасом хода 80 км и гидротормозами
Электровелосипед Minako Apex выделяется мощным двигателем, современной подвеской и надежными тормозами. Модель рассчитана на дальние поездки и ежедневное использование, что особенно актуально для российских условий и растущего спроса на электромобили.Читать далее
-
11.08.2026, 01:31
Precede: ON Comfort 7 - электровелосипед с ремнем Gates и скоростью до 45 км/ч
Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.Читать далее
-
11.08.2026, 00:12
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.Читать далее
-
10.08.2026, 23:20
Minako Apex PRO: электровелосипед с мотором 3000W и запасом хода до 100 км
Minako Apex PRO - кроссовый электровелосипед с мощным двигателем 3000W, аккумулятором 60V 30Ah и запасом хода до 100 км. Модель выделяется проходимостью, надежной стальной рамой и современными технологиями, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее