Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 17:55

Syccyba Impulse X20 Dual: электрофэтбайк с мотором 2200 Вт и запасом хода 80 км

Syccyba Impulse X20 Dual: электрофэтбайк с мотором 2200 Вт и запасом хода 80 км

Syccyba X20 Dual: Электровелосипед-вездеход с запасом хода 80 км, мощностью 2.2 кВт и скоростью 50 км/ч

Syccyba Impulse X20 Dual: электрофэтбайк с мотором 2200 Вт и запасом хода 80 км

Электрофэтбайк Syccyba Impulse X20 Dual выделяется мощным мотором, усиленной рамой и большим запасом хода. Модель рассчитана на тяжелые условия и подходит для тех, кто ищет надежный транспорт для города и бездорожья. В чем его преимущества - в материале.

Электрофэтбайк Syccyba Impulse X20 Dual выделяется мощным мотором, усиленной рамой и большим запасом хода. Модель рассчитана на тяжелые условия и подходит для тех, кто ищет надежный транспорт для города и бездорожья. В чем его преимущества - в материале.

В условиях, когда стандартные электровелосипеды часто не справляются с российскими дорогами, Syccyba Impulse X20 Dual выглядит как ответ на запрос тех, кто ищет не просто средство передвижения, а универсальный транспорт для сложных маршрутов. Модель сочетает в себе мощность, выносливость и адаптацию к разным покрытиям, что особенно актуально для пользователей, которым приходится ездить по плохому асфальту, грунтовке или лесным тропам.

Главное отличие Syccyba Impulse X20 Dual — электромотор с пиковой мощностью до 2200 Вт. Такой двигатель обеспечивает быстрый старт, уверенный разгон и стабильную тягу даже при полном оснащении. Максимальная скорость достигает 50 км/ч, грузоподъемность - до 140 кг. Это уже не просто велосипед, а полноценный электротранспорт, который не пасует перед сложностями рельефа.

Аккумулятор емкостью 48 В / 30 Ач (1440 Втч) позволяет проезжать до 80 км на одной зарядке. Время полной зарядки составляет около 11 часов — не рекорд, но удобно для ночной подзарядки. Такой запас хода обеспечивает необходимость постоянно искать розетку, что особенно важно для дальних поездок.

Фэтбайк построен на базе с широкими 20-дюймовыми колесами и пневматическими шинами, что обеспечивает превосходное сцепление как на асфальте, так и на грунте или песке. Подвеска с передней вилкой и задним амортизатором смягчает удары, что делает поездку по неровным дорогам заметно комфортнее. Рама из алюминиевого сплава обеспечивает прочность и умеренный вес - около 38 кг, а трансмиссия Shimano на 7 передач позволяет легко подстраиваться под разные условия.

В целях безопасности предусмотрены гидравлические дисковые тормоза, яркая передняя фара и задний габаритный фонарь. Информационный дисплей показывает скорость, заряд батареи и пробег, а Bluetooth-подключение расширяет возможности управления. Комфортная посадка, регулируемый руль и седло позволяют настроить велосипед под себя.

Интерес к электротранспорту с увеличенным запасом хода в России стабильно растет. Syccyba Impulse X20 Dual отвечает этим требованиям, сочетая эффективность, надежность и безопасность. Для многих пользователей это не просто альтернатива обычному велосипеду, а полноценный транспорт для повседневных и экстремальных задач.

Syccyba Impulse X20 Dual может стать обоснованным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный электровелосипед для российских условий. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к обслуживанию и регулярной зарядке, однако их заметные возможности расширяют привычные настройки использования электротранспорта. В сегменте электрофэтбайков эта модель выглядит как один из наиболее сбалансированных вариантов по соотношению производительности, автономности и комфорта.

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