30 июня 2021, 00:01
Сын ярославского чиновника утопил в Барвихе «Теслу»
Накануне утром на Подушкинском шоссе в подмосковной Барвихе скопилась внушительная пробка. Дорожный кран вылавливал из речки Саминки утонувший электрокар Tesla.
Дарья Климова Фото: vk.com/barvikhalife
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Фото: vk.com/barvikhalife
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Фото: vk.com/barvikhalife
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Фото: vk.com/barvikhalife
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В автомобиле сработали подушки безопасности, и сам водитель серьезно не пострадал. А вот сама «Тесла» восстановлению уже не подлежит. Электрокар превратился в груду металлолома. Очевидцы даже не сразу смогли опознать в нем раритетный для российских дорог автомобиль. Дмитрий Степаненко подтвердил информацию о ДТП. Объясняя причины аварии чиновник сообщил журналистам 76.ru: «Дорожная обстановка такая была».
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Какое наказание получит водитель за оставление места ДТП в 2021 году и как его можно избежать: советы юристов
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