Сюрприз от дорожников: теперь на дорогах надо быть еще внимательнее
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Фото: autonews.ru
Похожие островки появились и сбоку от дороги. Своеобразные выступы тротуара обозначают конец мест, выделенных под парковку. Они представляют опасность уже не только для машин, но и для велосипедистов, которые обычно ездят по правому краю дороги.
Кроме того, водители жалуются, что по всей Москве на тротуарах идет замена бордюров. Новые блоки выше и имеют острые края. Некоторые уже успели «познакомиться» с ними поближе и порвали покрышки. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства в ответ на запрос Autonews сообщили, что «устанавливаемые в Москве бордюры соответствуют техническим требованиям ГОСТов и других регламентирующих документов».
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