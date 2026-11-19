Игровая комната вместо купе: каким РЖД сделает вагон для дальних маршрутов

РЖД показала макет семейного вагона для поездов дальнего следования: внизу — восемь четырехместных купе на 32 спальных места, наверху — 22 сидячих места и отдельная игровая комната с бизибордом, приставками и ковром для «Твистера».

РЖД показала макет семейного вагона для поездов дальнего следования: внизу — восемь четырехместных купе на 32 спальных места, наверху — 22 сидячих места и отдельная игровая комната с бизибордом, приставками и ковром для «Твистера».

РЖД впервые показала макет семейного вагона для поездов дальнего следования, в котором дети и пассажиры, которым нужен покой, не будут мешать друг другу. Экспозицию представили на выставке «Транспорт России» в «Гостином дворе»: первый этаж вагона отдан спальным местам, второй — сидячим местам и целой игровой комнате. Первые такие вагоны должны выйти на железные дороги в первой половине 2028 года.

Компоновка вагона двухэтажная. Внизу разместятся восемь четырехместных купе — всего 32 спальных места. Верхний этаж вместо привычных купе получил комбинированное пространство: 22 сидячих места и детскую зону.

Судя по фотографиям макета, игровую комнату оформят в ярких цветах. В ней предусмотрены мягкие диваны, круглые столики с пуфами, разноцветный ковер с разметкой для «Твистера» и зона игровых приставок. На стене — бизиборд для развития мелкой моторики: с замочками, шестеренками, выключателями, счетами и даже телефонной трубкой. Отдельно оборудуют место, где родители смогут посидеть, пока дети играют.

Позаботились и о детских туалетах: в них появятся специальные сиденья и ступеньки-подставки, чтобы маленькие пассажиры могли самостоятельно дотянуться до раковины.

Семейный вагон уже есть в «Сапсане», но там игровое пространство не отделено от пассажирских мест. Поэтому поездка может оказаться довольно шумной: четыре часа до Петербурга еще можно потерпеть, а вот путешествовать в таких условиях на дальние расстояния было бы сложнее. В новом проекте игровая зона хотя бы выделена в отдельную часть вагона.

Разработкой занимаются Федеральная пассажирская компания и Трансмашхолдинг. По словам заместителя гендиректора РЖД Ивана Колесникова, строительство нового вагона планируют завершить в 2027 году, а на железных дорогах он должен появиться в первой половине 2028-го.

Пока это только концепт: на выставке показали макет и образец оформления игровой зоны, а не готовый вагон.