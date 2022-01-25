Т-35: как выглядел первый тяжёлый танк СССР
Как Советы тяжёлый танк сделать пытались
В 20-е годы у СССР были только лёгкие танки. Средних или тяжёлых боевых машин Советский Союз не имел. Между тем, их необходимость становилась всё более очевидной. К концу 20-х начались работы по созданию тяжёлого «позиционного» танка, предназначенного для прорыва хорошо укреплённых линий обороны. Машина должна была иметь толстую броню и хорошее вооружение. Был разработан новый танк, получивший наименование «Т-30».
Он должен был иметь броню толщиной от 40 до 60 миллиметров – для того времени это был очень внушительный показатель – и основное орудие калибром 76 мм. Был построен деревянный макет Т-30, однако, дальше этого дело не пошло. Конструкция этой боевой машины была признана слишком сложной и нетехнологичной. Предпринимались и другие попытки создания тяжёлого танка, но их несостоятельность становилась понятной ещё на стадии проектирования.
В 1931 году в СССР под руководством немецкого инженера-конструктора Эдварда Гротте создаётся средний танк ТГ («Танк Гротте») с той же 76-миллиметровой пушкой и лобовой бронёй 44 мм. Эту машину часто называли «мощный средний танк», так как вооружение ТГ, да и его броня, по тем временам были очень серьёзными. Из-за большого числа конструктивных недостатков ТГ в серию не пошёл (был изготовлен только опытный образец), но в процессе работы над ним советские инженеры получили большой опыт, который впоследствии был использован при создании нового тяжёлого танка. Даже новое распоряжение руководства Красной Армии звучало следующим образом: «…разработать и построить новый 35-тонный танк прорыва типа ТГ». Будущая модель получила название Т-35: по предполагаемой массе в тоннах.
К сентябрю 1932 года был построен первый прототип советского тяжёлого танка. Правда, вес машины был больше: первоначальный вариант «Тридцать пятого» весил не 35, а 42 тонны, а после различных модернизаций масса достигла целых 58. Визуально Т-35 напоминал английский опытный тяжёлый танк Vickers A1E1 Independent, но имел более мощное вооружение. Есть мнение, что «Тридцать пятый» создавался именно с оглядкой на английский образец.
Пять башен и слабая броня
Как бы там ни было, Т-35 стал единственным серийным пятибашенным танком. Да, у него было целых пять башен. В главной располагалось основное орудие: 76-миллиметровая пушка КТ-28. Следует отметить, что это орудие предназначалось для борьбы с укреплениями противника, а не с танками. Дульная скорость снаряда у КТ-28 была очень низкой: до 380 м/с, поэтому бронепробиваемость была невысокой.
Помимо основного орудия, танк оснащался двумя полуавтоматическими пушками 20-К калибром 45 мм. Они находились в двух башнях, по бокам от главной. Что касается пулемётного вооружения, то Т-35 имел 6 пулемётов ДТ (7,62 мм). В основной башне располагалось два из них, в остальных – по одному. Таким образом, две башни танка были пулемётными.
Броня танка была, в основном, 20-миллиметровой. В некоторых местах она доходила до 30 мм. Бронирование танка было, скорее, противопульное, лишь некоторые точки лба могли выдержать попадание снарядов малокалиберной артиллерии. Интересно, что люк механика-водителя невозможно было открыть при определённом положении левой башни. Следовательно, если бы в результате повреждения её бы в этом положении заклинило, мехвод не смог бы самостоятельно покинуть машину.
Двигатель использовался лицензионный BMW. Его мощность составляла 480 л.с, а в форсированном варианте – 580. По шоссе он разгонял Т-35 примерно до 29 км/ч. Но это была максимально возможная скорость. На практике по бездорожью тяжёлые машины ездили со скоростью не более 10 км/ч. Проходимость танка была приличной, но маневренность за счёт большой массы и длины корпуса – явно недостаточной.
Экипаж большинства модификаций Т-35 состоял из 11 человек. Командир (он же выполнял роль наводчика основного орудия), заряжающий основного орудия (он же радист), механик-водитель. Во вспомогательных пушечных башнях располагались наводчик и пулемётчик, в пулемётных, соответственно, только по пулемётчику.
Оружие пропаганды
За счёт трёх пушек и шести пулемётов Т-35 имел на момент появления самую высокую огневую мощь среди всех танков в мире. Правда, только теоретически. В реальных боевых условиях командир танка был не в состоянии эффективно управлять огнём из пяти башен. Динамика и в особенности манёвренность танка были низкими. Очень слабой была броня, легко пробиваемая пушками. Эта уязвимость усугублялось плохой подвижностью и большими габаритами. Т-35 были приняты на вооружение, но было понятно, что армии нужны тяжёлые танки новой концепции. Отметим, что первыми действительно удачными тяжёлыми танками СССР стали КВ-1, появившиеся в 1939 году.
Помимо всего прочего, крайне низкой была и надёжность «Тридцать пятого». Большинство этих танков, доживших до 41 года, были потеряны не в бою, а в результате неисправностей. Все Т-35, всё-таки «доехавшие» до фронта, были уничтожены.
Интересно, что на деле «Тридцать пятые» были оружием не эффективным, но эффектным. Они часто использовались в парадах, считаясь за счёт грозного вида, воплощением мощи советской армии. Также они изображались на агитационных плакатах и медалях.
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