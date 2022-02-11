Т-44: достойный наследник Тридцатьчетвёрки, который был… Никому не нужен
Как тяжёлый, только средний
Создание наследника Т-34 началось в 1943 году. Было очевидно: несмотря на все свои достоинства, Т-34-85 во встречном бою с более тяжёлой «Пантерой», не говоря уже о «Тигре», победить не мог. Тем не менее, средние танки с хорошей подвижностью войскам по-прежнему были необходимы, и никто не собирался прекращать их производство. Всё более привлекательной казалась концепция танка, приближенного по защищённости к тяжёлым, а по маневренности – к средним.
Два опытных образца были готовы в начале 1944 года. Внешне машина была похожа на Т-34-85, только с более приземистым силуэтом. Внутри же отличий от прародителя было много. Так называемую подвеску Кристи заменили на более компактную торсионную. Это позволило значительно изменить компоновку танка. Вес снизился, и такую «экономию» можно было использовать для наращивания брони. Башня сдвинулась немного назад. Это разгрузило переднюю часть машины, поэтому стало возможным, опять-таки, добавить толщины лбу. Люк механика-водителя убрали с лобового бронелиста на крышу корпуса, лишив танк слабого места спереди.
Немного чисел
Т-34 имел броню 45 миллиметров «по кругу», а наклон лба равнялся 60°. Толщина кормы Т-44 составляла от 30 до тех же 45 мм, бортов – 75, а лба (при том же наклоне) – целых 90. Для сравнения: ИС-2 имели борта 90 – 120 и лоб 100 – 120 миллиметров, но эти были тяжёлые танки, весившие 46 тонн. Масса же «Сорок четвёртого» была даже ниже, чем у Тридцатьчетвёрки, хоть и совсем чуть-чуть: 31,8 тонн против 32. Правда, испытания показали, что даже такая броня не спасает от знаменитых 88-миллиметровых орудий немцев.
Двигатель ставили дизельный, тот же, что и на Т-34, но несколько улучшенный. Мощность возросла с 500 сил до 520. Скорость увеличилась с 55 до 60 км/ч.
А вот орудие перекочевало с Тридцатьчетвёрки без изменений. Это была пушка ЗИС-С-53 калибром 85 миллиметров. Она хоть и уступала немецким аналогам, но в целом обладала неплохими характеристиками. Впоследствии с орудием поэкспериментировали, попытались поставить на Т-44 более крупные калибры: 100 и даже 122 миллиметра, но успеха эти попытки не имели.
Пошли в серию, но…
Серийное производство Т-44 стартовало в 1944 году. Только вот в период активного наступления никто не собирался рисковать и тратить ресурсы на производство новых, непроверенных и незнакомых машин. Все силы уходили на создание Тридцатьчетвёрок. А уже в 1947 году в серию пошёл более современный танк под названием «Т-54». Поэтому построено «Сорок четвёртых» было мало: менее 2000 экземпляров. Вот и получается, что «Сорок четвёртые» своего места в армии так и не нашли...
Правда, Т-54 получили в наследство от них много узлов и деталей, а немногочисленные Т-44 продержались в строю аж до конца 70-х годов. Часть их была переделана в бронированные тягачи. А ещё «Сорок четвёртые» активно использовались как учебные машины. Некоторое их количество применялось в 1956 году в Венгрии, подавляя восстание против коммунистического правительства.
Кроме того, Т-44 приняли участие в знаменитых фильмах «Освобождение» и «Они сражались за Родину». Там они играли немецкие «Тигры», для чего соответствующим образом «гримировались». Снимались они и в других фильмах, в основном – в роли Тридцатьчетвёрок.
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