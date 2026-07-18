Таганрогская авантюра: как эффектное купе Tagaz Aquila стало символом краха российского автопрома

18 июля 2026, 09:22
Tagaz Aquila: редкое купе российского автопрома с необычной судьбой и сложной историей
Tagaz Aquila: редкое купе российского автопрома с необычной судьбой и сложной историей
Tagaz Aquila - уникальный пример смелого дизайна и инженерных экспериментов в российском автопроме. Модель сочетала эффектную внешность с бюджетной техникой, но так и не стала массовой. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры и интерес у коллекционеров - разбираемся в деталях.
Tagaz Aquila – автомобиль, который до сих пор вызывает споры среди автолюбителей и экспертов. В начале 2010 года российский рынок увидел нечто неожиданное: четырёхдверное купе с агрессивным силуэтом, низкой посадкой и спортивными деталями, построенное при этом на простой и недорогой платформе. Именно этот контраст между эффектной внешностью и скромной технической начинкой стал одной из главных причин, почему «Аквила» быстро превратилась из громкой новинки в редкий раритет.
Дизайн – первое, что бросалось в глаза. Для своего времени Aquila выглядела автомобилем из другой реальности: вытянутый кузов, длинный капот, короткая корма, покатая крыша, массивные колёсные арки и 18-дюймовые диски. По габаритам машина соответствовала гольф-классу, но благодаря купейной посадке и стеклопластиковым панелям на внутреннем каркасе она выгодно выделялась на фоне конкурентов. Такое решение позволяло бороться с коррозией и удешевлять замену элементов, но одновременно усложняло ремонт и поднимало вопросы качества сборки.
Интерьер Tagaz Aquila выдержан в том же стиле, что и экстерьер: чёрный салон с кожаной отделкой, спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой, современная приборная панель. Однако в отделке явно прослеживались бюджетные решения: жёсткие пластики, неидеальная подгонка деталей, элементы от китайских и российских моделей. Спереди места было достаточно, но сзади из-за формы крыши и дверей становилось тесно; багажник хоть и вместительный, но неудобен для крупногабаритного груза.
Техническая часть оказалась главным разочарованием. Под эффектным кузовом скрывался атмосферный двигатель Mitsubishi 4G18 объёмом 1.6 литра (107 л.с.), пятиступенчатая «механика» Aisin и передний привод. Динамика не впечатляла: разгон до 100 км/ч занимал около 12 секунд, максимальная скорость достигала 180 км/ч. Подвеска была настроена скорее на комфорт, чем на драйв, а рулевое управление напоминало по ощущениям обычный бюджетный седан. В итоге Aquila выглядела как спорткар, но ехала как типичный представитель масс-сегмента.
Производство стартовало в 2013 году на Таганрогском автозаводе. Стартовая цена составляла около 415 тысяч рублей, при этом машину нужно было забирать самостоятельно с предприятия. Несмотря на привлекательный дизайн и заманчивый ценник, массового спроса не случилось: за первый год было реализовано лишь несколько десятков экземпляров. Экономические трудности завода и отсутствие развития проекта (не появилось более мощных моторов, не проводилась модернизация) быстро поставили крест на амбициях Aquila.
История модели сопровождалась слухами и скандалами. Официально разработка велась в Тагазе при участии корейских инженеров, но до сих пор неясно, был ли это оригинальный проект или глубокая переработка одной из китайских моделей, которые собирали в Таганроге. После скандала с копированием Chevrolet Lacetti (модель Tagaz Vega) доверие к заводу было подорвано. Уже осенью 2013 года производство свернули, а в январе 2014-го ТагАЗ официально признали банкротом. По разным данным, всего было продано от нескольких десятков до 200 машин, хотя предзаказов было гораздо больше. Первые владельцы, по слухам, даже приезжали забирать Aquila на эвакуаторе.
Однако на этом история не закончилась. Владелец завода Михаил Парамонов попытался возродить проект во Франции, основав компанию MPM Motors. Там Aquila превратилась в модель MPM Erelis, получила турбомотор объёмом 1.2 литра (130 л.с.) и адаптированную под европейские стандарты комплектацию. Стоимость выросла до 10–30 тысяч евро, но европейский рынок не принял российский дизайн и французскую сборку. В 2020 году MPM Motors обанкротилась, окончательно завершив путь единственного в России четырёхдверного купе.
Сегодня Tagaz Aquila – настоящая редкость на вторичном рынке. В хорошем состоянии цены на такие экземпляры могут быть весьма высокими. Этот автомобиль стал символом того, как смелые дизайнерские решения и нестандартные инженерные подходы могут столкнуться с суровой реальностью производства и рыночной экономики. Интерес к необычным моделям и их судьбе не угасает – например, эксперты продолжают анализировать ресурс двигателей и трансмиссий популярных седанов, о чём также говорится в материале о надежности Volkswagen Polo Sedan .
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