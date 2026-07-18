Таганрогская авантюра: как эффектное купе Tagaz Aquila стало символом краха российского автопрома

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 июля 2026, 09:22

Tagaz Aquila: редкое купе российского автопрома с необычной судьбой и сложной историей

Tagaz Aquila: редкое купе российского автопрома с необычной судьбой и сложной историей

Таганрогская авантюра: как эффектное купе Tagaz Aquila стало символом краха российского автопрома

Tagaz Aquila: редкое купе российского автопрома с необычной судьбой и сложной историей

Tagaz Aquila - уникальный пример смелого дизайна и инженерных экспериментов в российском автопроме. Модель сочетала эффектную внешность с бюджетной техникой, но так и не стала массовой. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры и интерес у коллекционеров - разбираемся в деталях.

Tagaz Aquila - уникальный пример смелого дизайна и инженерных экспериментов в российском автопроме. Модель сочетала эффектную внешность с бюджетной техникой, но так и не стала массовой. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры и интерес у коллекционеров - разбираемся в деталях.

Tagaz Aquila – автомобиль, который до сих пор вызывает споры среди автолюбителей и экспертов. В начале 2010 года российский рынок увидел нечто неожиданное: четырёхдверное купе с агрессивным силуэтом, низкой посадкой и спортивными деталями, построенное при этом на простой и недорогой платформе. Именно этот контраст между эффектной внешностью и скромной технической начинкой стал одной из главных причин, почему «Аквила» быстро превратилась из громкой новинки в редкий раритет.

Дизайн – первое, что бросалось в глаза. Для своего времени Aquila выглядела автомобилем из другой реальности: вытянутый кузов, длинный капот, короткая корма, покатая крыша, массивные колёсные арки и 18-дюймовые диски. По габаритам машина соответствовала гольф-классу, но благодаря купейной посадке и стеклопластиковым панелям на внутреннем каркасе она выгодно выделялась на фоне конкурентов. Такое решение позволяло бороться с коррозией и удешевлять замену элементов, но одновременно усложняло ремонт и поднимало вопросы качества сборки.

Интерьер Tagaz Aquila выдержан в том же стиле, что и экстерьер: чёрный салон с кожаной отделкой, спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой, современная приборная панель. Однако в отделке явно прослеживались бюджетные решения: жёсткие пластики, неидеальная подгонка деталей, элементы от китайских и российских моделей. Спереди места было достаточно, но сзади из-за формы крыши и дверей становилось тесно; багажник хоть и вместительный, но неудобен для крупногабаритного груза.

Техническая часть оказалась главным разочарованием. Под эффектным кузовом скрывался атмосферный двигатель Mitsubishi 4G18 объёмом 1.6 литра (107 л.с.), пятиступенчатая «механика» Aisin и передний привод. Динамика не впечатляла: разгон до 100 км/ч занимал около 12 секунд, максимальная скорость достигала 180 км/ч. Подвеска была настроена скорее на комфорт, чем на драйв, а рулевое управление напоминало по ощущениям обычный бюджетный седан. В итоге Aquila выглядела как спорткар, но ехала как типичный представитель масс-сегмента.

Производство стартовало в 2013 году на Таганрогском автозаводе. Стартовая цена составляла около 415 тысяч рублей, при этом машину нужно было забирать самостоятельно с предприятия. Несмотря на привлекательный дизайн и заманчивый ценник, массового спроса не случилось: за первый год было реализовано лишь несколько десятков экземпляров. Экономические трудности завода и отсутствие развития проекта (не появилось более мощных моторов, не проводилась модернизация) быстро поставили крест на амбициях Aquila.

История модели сопровождалась слухами и скандалами. Официально разработка велась в Тагазе при участии корейских инженеров, но до сих пор неясно, был ли это оригинальный проект или глубокая переработка одной из китайских моделей, которые собирали в Таганроге. После скандала с копированием Chevrolet Lacetti (модель Tagaz Vega) доверие к заводу было подорвано. Уже осенью 2013 года производство свернули, а в январе 2014-го ТагАЗ официально признали банкротом. По разным данным, всего было продано от нескольких десятков до 200 машин, хотя предзаказов было гораздо больше. Первые владельцы, по слухам, даже приезжали забирать Aquila на эвакуаторе.

Однако на этом история не закончилась. Владелец завода Михаил Парамонов попытался возродить проект во Франции, основав компанию MPM Motors. Там Aquila превратилась в модель MPM Erelis, получила турбомотор объёмом 1.2 литра (130 л.с.) и адаптированную под европейские стандарты комплектацию. Стоимость выросла до 10–30 тысяч евро, но европейский рынок не принял российский дизайн и французскую сборку. В 2020 году MPM Motors обанкротилась, окончательно завершив путь единственного в России четырёхдверного купе.

Сегодня Tagaz Aquila – настоящая редкость на вторичном рынке. В хорошем состоянии цены на такие экземпляры могут быть весьма высокими. Этот автомобиль стал символом того, как смелые дизайнерские решения и нестандартные инженерные подходы могут столкнуться с суровой реальностью производства и рыночной экономики. Интерес к необычным моделям и их судьбе не угасает – например, эксперты продолжают анализировать ресурс двигателей и трансмиссий популярных седанов, о чём также говорится в материале о надежности Volkswagen Polo Sedan .

Упомянутые модели: ТагАЗ Aquila
Упомянутые марки: ТагАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Tagaz

Похожие материалы Tagaz

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Пермский край Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться