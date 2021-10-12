Таинственный миллиардер продает свой плавучий дом — одну из самых больших яхт в мире
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
На аукционе Concierge Auctions будет продана одна из крупнейших яхт в мире. Нынешний владелец 120-метровой яхты решил не разглашать своего имени, но представитель Concierge Auctions сказал Mansion Global, что он «успешный европейский промышленник». На этой гигантской роскошной яхте могут разместиться до 36 гостей, и она готова отправиться в самые отдаленные места на планете.
Это настоящий «плавучий дом» с двумя гигантскими бассейнами и двумя вертолетными площадками, также здесь есть шесть гаражей для автомобилей. Y910, больше похожий на плавучий отель, яхта имеет 18 кают, просторную хозяйскую каюту, две VIP-каюты, а также достаточно места для размещения до 50 членов экипажа.
Эта роскошная яхта, построенная в 1990 году в Польше, была недавно переоборудована и расширена, и в настоящее время пришвартована на верфи Fincantieri в Триесте, Италия. Построенный с корпусом ледового класса 1A, Project Y910 может перемещаться в самых холодных водах и достигать некоторых из самых изолированных районов планеты. Кроме того, ее гибридная силовая установка и возможность рекуперации отработанного тепла делают эту гигантскую яхту самодостаточной.
Таинственный «европейский промышленник» уже выставлял свой «плавучий дом» на продажу, он просил за него 29 миллионов долларов, но покупатель так и не нашелся.
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