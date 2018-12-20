20 декабря 2018, 02:04

Так ли эффективны автоодеяла, как о том заявляют производители?

  • 5308
  • 0
Одеяло есть не только у вас и членов вашей семьи, но и, как это ни странно, у автомобилей. Речь идет об автомобильном утеплителе или, если хотите, мате, которым утепляются все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве.
^
Так ли эффективны автоодеяла, как о том заявляют производители?

Ранее мы писали
Наверное, в большинстве случаев автомобилисты из нас, грешных да скудоумных, неважнецкие. Правила в полном ...
Читать далее
Изделия имеют вес 3-4 кг, выполнены из нетоксичных материалов (муллитокремнеземная вата, кремнеземная ткань, стекловолокнистые нити или нечто аналогичное по составу). Способны выдерживать температуру до 1000-1200 градусов, устойчивы к кислотам и щелочам, а также не проводят электричество. Последнее качество незаменимо при вероятности прямого соприкосновения автоодеяла с клеммами аккумуляторной батареи.

По информации компаний, предлагающих услуги по покупке данных изделий, необходимо отметить и такие качества «одеял», как высокая тепло– и электроэффективность плюс возможность экономии моторного топлива при холодном запуске. По некоторым оценкам, в морозный месяц можно экономить до 20 литров горючего.

Правда, с таким утверждением производителя согласны далеко не все автомобилисты. Вот, например, комментарий одного из пользователей: «За два месяца эксплуатации автоодеяла расход получился такой же, как и за 2 месяца эксплуатации без него - специально обнулил счетчик после установки изделия».

Ранее мы писали
Нынешняя зима для владельцев дизельных машин выдалась не сильно суровой. Крепкие морозы ноября и конца декабря ...
Читать далее
По информации автолюбителей, при использовании автоодеяла двигатель прогревается быстрее, но не так существенно, как обещает производитель. При этом остывает силовой агрегат так же быстро, как и без автоодеяла. Пожалуй, самый ощутимый плюс применения утеплителя – перестает таять снег на капоте, и как следствие, не образовывается наледь.

Установка автоодеяла – операция быстрая и самая что не есть простецкая, не требующая специальной подготовки. Правда, в ряде случаев (опять же основываясь на опыте рядовых автолюбителей) оказывалось, что рекомендованное продавцом изделие все же не подходило по размерам к конкретной модели автомобиля – перекрывало воздухозаборник и приходилось подгибать углы, чтобы разместить его в моторном отсеке да еще захлопнуть крышку капота.

Изделию прочат долговечность, к тому же его можно использовать в качестве огнезащитного полога, подстилки при ремонте транспортного средства или отдыхе. Стоимость утеплителя, вне зависимости от размера, составляет 1000-2000 рублей. Использовать желательно при особо низких температурах, в противном случае обещаемый эффект может быть сведен на нет.  


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
МАЗ представил самый красивый грузовик
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
Роман
Коврики в салон Р11
Всем добрый вечер.Ищу оригинальные Коврики резиновые передние и в багажник.ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.машина Ниссан Примера р 11 -144 рестайлинг европеец, кузов седан
Михаил
Ремонт авто.
В каких автосервисах СПб ремонтируетесь, проходите ТО, где то еще остались сервисы с недорогими ценами? Нужно посмотреть ходовую на моем Wolkswagen Golf
Nikolay Tychina
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Так ли эффективны автоодеяла, как о том заявляют производители?
{{material_124816}} Изделия имеют вес 3-4 кг, выполнены из нетоксичных материалов (муллитокремнеземная вата, кремнеземная ткань, стекловолокнистые нити или нечто аналогичное по составу). Способны выдерживать температуру до 1000-1200 градусов, устойчивы к кислотам и щелочам, а также не проводят электричество. Последнее качество незаменимо при вероятности прямого соприкосновения автоодеяла с клеммами аккумуляторной батареи.По информации компаний, предлагающих услуги по покупке данных изделий, необходимо отметить и такие качества «одеял», как высокая тепло– и электроэффективность плюс возможность экономии моторного топлива при холодном запуске. По некоторым оценкам, в морозный месяц можно экономить до 20 литров горючего. Правда, с таким утверждением производителя согласны далеко не все автомобилисты. Вот, например, комментарий одного из пользователей: «За два месяца эксплуатации автоодеяла расход получился такой же, как и за 2 месяца эксплуатации без него - специально обнулил счетчик после установки изделия».{{material_117706}} По информации автолюбителей, при использовании автоодеяла двигатель прогревается быстрее, но не так существенно, как обещает производитель. При этом остывает силовой агрегат так же быстро, как и без автоодеяла. Пожалуй, самый ощутимый плюс применения утеплителя – перестает таять снег на капоте, и как следствие, не образовывается наледь.Установка автоодеяла – операция быстрая и самая что не есть простецкая, не требующая специальной подготовки. Правда, в ряде случаев (опять же основываясь на опыте рядовых автолюбителей) оказывалось, что рекомендованное продавцом изделие все же не подходило по размерам к конкретной модели автомобиля – перекрывало воздухозаборник и приходилось подгибать углы, чтобы разместить его в моторном отсеке да еще захлопнуть крышку капота. Изделию прочат долговечность, к тому же его можно использовать в качестве огнезащитного полога, подстилки при ремонте транспортного средства или отдыхе. Стоимость утеплителя, вне зависимости от размера, составляет 1000-2000 рублей. Использовать желательно при особо низких температурах, в противном случае обещаемый эффект может быть сведен на нет.  
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иркутская область Приморский край Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG