Так ли эффективны автоодеяла, как о том заявляют производители?
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По информации компаний, предлагающих услуги по покупке данных изделий, необходимо отметить и такие качества «одеял», как высокая тепло– и электроэффективность плюс возможность экономии моторного топлива при холодном запуске. По некоторым оценкам, в морозный месяц можно экономить до 20 литров горючего.
Правда, с таким утверждением производителя согласны далеко не все автомобилисты. Вот, например, комментарий одного из пользователей: «За два месяца эксплуатации автоодеяла расход получился такой же, как и за 2 месяца эксплуатации без него - специально обнулил счетчик после установки изделия».
Установка автоодеяла – операция быстрая и самая что не есть простецкая, не требующая специальной подготовки. Правда, в ряде случаев (опять же основываясь на опыте рядовых автолюбителей) оказывалось, что рекомендованное продавцом изделие все же не подходило по размерам к конкретной модели автомобиля – перекрывало воздухозаборник и приходилось подгибать углы, чтобы разместить его в моторном отсеке да еще захлопнуть крышку капота.
Изделию прочат долговечность, к тому же его можно использовать в качестве огнезащитного полога, подстилки при ремонте транспортного средства или отдыхе. Стоимость утеплителя, вне зависимости от размера, составляет 1000-2000 рублей. Использовать желательно при особо низких температурах, в противном случае обещаемый эффект может быть сведен на нет.
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