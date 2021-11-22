Так ли экологичны электромобили? Вот что думают в Volvo
Правда или миф
Экологи регулярно призывают снизить объем выбросов CO2 в атмосферу, и многие полагают, что пересев на электромобиль они спасут планету. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что электромобили наносят окружающей среде минимальный вред в сравнении с машинами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания?
Согласно общепринятым представлениям – да. Только переход на электромобили способен сделать личный транспорт самым экологичным из всех.
Однако, по данным исследования компании Volvo, сравнившей углеродный след трех своих машины от момента их производства и до утилизации, все не так однозначно. Многим «зеленым» выводы шведской компании могут не понравиться, потому что ставят под сомнение теорию о необходимости массового перехода на электромобили.
Сравнение модели с тремя разными двигателями
Все машины, участвовавшие в сравнении, производятся из одних материалов и на одном заводе. Для полноты эксперимента в компании замерили эмиссию СО2 всего, начиная с сырья, которое используют для создания XC40 с каждым типом двигателя, производственных процессов, которые являются частью созданию любой машины, и заканчивая числом заправок, которые потребуются каждой машине за весь срок ее эксплуатации. В исследовании компания ориентировалась на стандартные значения прогнозируемого периода эксплуатации автомобиля, это 200 тыс. км пробега.
Оказалось, что при производстве электромобиля количество выбросов углерода увеличивается на 70%. Подобное сопоставление вполне корректно, т.к. машины строятся на одной платформе и большая часть деталей в их производстве одинакова. Треть производственных выбросов приходится только лишь на создание батареи электродвигателя, причем неважно, о гибриде речь, или об электромобиле.
То есть покупая электромобиль вы увеличиваете свой вклад в ущерб экологии. Однако, все может измениться в процессе эксплуатации. Двигатели внутреннего сгорания производят много CO2, в отличие от электромобилей. Но тут есть свои нюансы – вы уже купили машину, нанесшую вред окружающей среде, значит до точки «безвредности» ей предстоит проехать немало километров. В зависимости от вида электроэнергии, которую вы будете использовать для подзарядки машины, эко-превосходство электромобиля после 200 тыс. км может составлять всего 15% над бензиновым авто.
Согласно подсчетам Volvo, если вы заряжаете машину в Европе, где применяются смешанные источники электроэнергии, то можете достичь уже 30% превосходство над бензиновым автомобилем. И вам придется проехать на электромобиле всего 77 тыс. км, чтобы достичь точки «безвредности» для окружающей среды. При использовании традиционных невозобновляемых источников энергии машине придется преодолеть 110 тыс. км, чтобы вам начать считать себя сторонником защиты экологии.
Самые идеальные результаты могут получить те, кто заряжает машину от ветрогенератора или солнечных панелей. Всего 48 тыс. км и можно называть себя защитником окружающей среды с чистой совестью.
Решение компании Mazda
Похожее сравнение провели в компании Mazda, и в итоге японский автопроизводитель решил оснастить свои модели МХ-30 батареями меньшей емкости. Такое решение позволило компании значительно сократить сроки достижения той самой точки «безвредности». Безусловно, этот шаг также ощутимо сократил запас хода на одном заряде батареи, но в компании посчитали, что компромисс того стоит. Тем более речь идет о городском автомобиле.
Вывод
Очень часто степень вашей заботы об окружающей среде будет сводиться к тому, какой источник энергии вы используете для подзарядки автомобиля. В некоторых ситуациях может оказаться, что в стремлении спасти природу, вы просто напрасно потратите больше денег.
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