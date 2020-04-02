«Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки»
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Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
"Кашкай"-Перевертыш
На Московском проспекте, близ пересечения с набережной Обводного канала, «словил крышу» арендованный Nissan Qashqai. Фотографий ДТП много, все они размещены в группе vk.com/spb_today. Как на ровной прямой при разрешенной скорости не более 60 км/ч кроссовер опрокинулся, простите, непонятно.
«Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки. Регулярно в последнее время берут штурвал на себя», - комментирует Надежда Цой-Ковригина. «Там перед ним стоял «Аккорд», он въехал ему в заднее левое крыло на торможении, скорость еще была достаточно большая, так что его поставило боком и перевернуло», - отвечает Саша Романчук, по всей видимости, очевидец аварии.
Маленький Smart стал еще короче
А вот крохотному каршеринговому «Смарту» повезло чуть больше, если, правда, аварию можно охарактеризовать как везение. Автор поста в той же группе прокомментировал свой пост с первоапрельским юмором: «На Шлиссельбургском проспекте и без того маленький Smart от «Юдрайва» стал еще короче»...
Подписчики сразу вспомнили о коронавирусе и связали его с частыми каршеринговыми происшествиями. «Вообще, на период пандемии надо каршеринг запретить», - пишет Дмитрий Колмаков. «Под это дело было бы неплохо отменить и каршеринг», - соглашается Jury Bogdanov.
«И как люди не брезгуют и не боятся сейчас на них кататься? Кто знает, кто пользовался автомобилем перед тобой?», - вопрошает вечным вопросом Андрей Дудич. «Так же, как и на автобуса-самолётах-поездах», - резонно отзывается Ainur Bulatov.
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