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2 апреля 2020, 00:15

«Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки»

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Фото: vk.com/spb_today
Дня не проходит без сводок дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых автомобилей. Первый день апреля принес в аварийную сводку Санкт-Петербурга как минимум пару свежих примеров.
Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки

Фото: vk.com/spb_today

Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки

Фото: vk.com/spb_today

Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки

Фото: vk.com/spb_today

Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки
Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки
Такое чувство что каршерингом управляют летчики недоучки

"Кашкай"-Перевертыш

На Московском проспекте, близ пересечения с набережной Обводного канала, «словил крышу» арендованный Nissan Qashqai. Фотографий ДТП много, все они размещены в группе vk.com/spb_today. Как на ровной прямой при разрешенной скорости не более 60 км/ч кроссовер опрокинулся, простите, непонятно.

«Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки. Регулярно в последнее время берут штурвал на себя», - комментирует Надежда Цой-Ковригина. «Там перед ним стоял «Аккорд», он въехал ему в заднее левое крыло на торможении, скорость еще была достаточно большая, так что его поставило боком и перевернуло», - отвечает Саша Романчук, по всей видимости, очевидец аварии.

Маленький Smart стал еще короче

А вот крохотному каршеринговому «Смарту» повезло чуть больше, если, правда, аварию можно охарактеризовать как везение. Автор поста в той же группе прокомментировал свой пост с первоапрельским юмором: «На Шлиссельбургском проспекте и без того маленький Smart от «Юдрайва» стал еще короче»...

Подписчики сразу вспомнили о коронавирусе и связали его с частыми каршеринговыми происшествиями. «Вообще, на период пандемии надо каршеринг запретить», - пишет Дмитрий Колмаков. «Под это дело было бы неплохо отменить и каршеринг», - соглашается Jury Bogdanov.

«И как люди не брезгуют и не боятся сейчас на них кататься? Кто знает, кто пользовался автомобилем перед тобой?», - вопрошает вечным вопросом Андрей Дудич. «Так же, как и на автобуса-самолётах-поездах», - резонно отзывается Ainur Bulatov.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
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«Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки»
"Кашкай"-ПеревертышНа Московском проспекте, близ пересечения с набережной Обводного канала, «словил крышу» арендованный Nissan Qashqai. Фотографий ДТП много, все они размещены в группе vk.com/spb_today. Как на ровной прямой при разрешенной скорости не более 60 км/ч кроссовер опрокинулся, простите, непонятно. «Такое чувство, что каршерингом управляют летчики-недоучки. Регулярно в последнее время берут штурвал на себя», - комментирует Надежда Цой-Ковригина. «Там перед ним стоял «Аккорд», он въехал ему в заднее левое крыло на торможении, скорость еще была достаточно большая, так что его поставило боком и перевернуло», - отвечает Саша Романчук, по всей видимости, очевидец аварии.Маленький Smart стал еще корочеА вот крохотному каршеринговому «Смарту» повезло чуть больше, если, правда, аварию можно охарактеризовать как везение. Автор поста в той же группе прокомментировал свой пост с первоапрельским юмором: «На Шлиссельбургском проспекте и без того маленький Smart от «Юдрайва» стал еще короче»... Подписчики сразу вспомнили о коронавирусе и связали его с частыми каршеринговыми происшествиями. «Вообще, на период пандемии надо каршеринг запретить», - пишет Дмитрий Колмаков. «Под это дело было бы неплохо отменить и каршеринг», - соглашается Jury Bogdanov. «И как люди не брезгуют и не боятся сейчас на них кататься? Кто знает, кто пользовался автомобилем перед тобой?», - вопрошает вечным вопросом Андрей Дудич. «Так же, как и на автобуса-самолётах-поездах», - резонно отзывается Ainur Bulatov.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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