Почему новая разработка бренда Deepal заставит пассажиров разуваться прямо во время поездки?

2 ноября 2026, 08:13
Такого в машинах еще не делали: зачем Changan запатентовал самую необычную опцию в салоне
Такого в машинах еще не делали: зачем Changan запатентовал самую необычную опцию в салоне
Китайский автопроизводитель запатентовал встроенную систему релаксации, которая превращает заднее сиденье машины в комфортабельную зону отдыха. Инновационная инженерная разработка призвана кардинально изменить привычное представление об удобстве во время поездок.
Суть разработки раскрыта в патентной заявке CN122873858A. Система состоит из самой ванночки и выдвижного механизма, интегрированного с кузовом авто. В нерабочем положении устройство компактно размещается под сиденьем переднего пассажира, а при надобности раскладывается. Инженеры продумали и эксплуатационные нюансы: в конструкции есть элементы, которые минимизируют расплескивание воды, специальные направляющие для отвода потока и детали, снижающие раскачивание ёмкости.
Отдельно стоит отметить технические решения для удобства обслуживания: предусмотрено быстроразъёмное соединение для подключения к автомобильному трубопроводу, а также блок дезинфекции, он устанавливается в выделенной монтажной нише.
В Deepal подчёркивают, что цель проекта - не просто добавить необычную функцию, а грамотно вписать её в салон: сократить потери полезного пространства и обеспечить совместимость с текущей архитектурой автомобиля. При этом рыночный потенциал такой опции остаётся под вопросом.
Любопытно, что в китайском контексте идея не выглядит настолько фантастической: в КНР устройства для ухода за ногами довольно востребованы. Пока производитель не анонсирует планы по внедрению ванночки в серийные модели. Если опция всё-таки дойдёт до производства, вероятнее всего, её предложат в топовых, флагманских версиях автомобилей из‑за заметного влияния на итоговую стоимость машины.
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Почему популярный кроссовер из Калуги за 2 млн рублей оказался под угрозой
Китайский автоконцерн Great Wall Motor рассматривает возможность полного прекращения контрактной сборки бюджетного кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за низкомаржинальности производства в условиях новых правил утильсбора. В дальнейшем популярную модель планируют заменить на конвейере более дорогим автомобилем.Читать далее
-
02.11.2026, 08:44
Как новая разработка инженеров BMW позволит реже менять моторное масло
Немецкий автоконцерн запатентовал инновационный центробежный сепаратор, который полностью очищает картерные газы от примесей под действием центробежной силы. Уникальная разработка не только защищает клапаны от опасных отложений, но и позволяет существенно увеличить интервал между заменами моторного масла.Читать далее
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02.11.2026, 08:27
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Японские инженеры разработали уникальную систему умного торможения, которая полностью ликвидирует рывки и клевки кузова в последние секунды перед остановкой. Новая технология обеспечивает максимальную плавность и тишину поездок по городу, устраняя неприятные ощущения у пассажиров в пробках.Читать далее
-
02.11.2026, 05:36
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30.10.2026, 18:28
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30.10.2026, 12:06
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