Почему новая разработка бренда Deepal заставит пассажиров разуваться прямо во время поездки?

Такого в машинах еще не делали: зачем Changan запатентовал самую необычную опцию в салоне

Китайский автопроизводитель запатентовал встроенную систему релаксации, которая превращает заднее сиденье машины в комфортабельную зону отдыха. Инновационная инженерная разработка призвана кардинально изменить привычное представление об удобстве во время поездок.

Китайский автопроизводитель запатентовал встроенную систему релаксации, которая превращает заднее сиденье машины в комфортабельную зону отдыха. Инновационная инженерная разработка призвана кардинально изменить привычное представление об удобстве во время поездок.

Китайский автобренд Deepal (принадлежит концерну Changan) оформил патент на нестандартную опцию для машины - встроенную ванночку для ног. По сравнению с автомобильным туалетом, который ранее запатентовала компания Seres, задумка выглядит менее экстравагантно, но всё равно остаётся весьма нетипичной для массового автопрома.

Суть разработки раскрыта в патентной заявке CN122873858A. Система состоит из самой ванночки и выдвижного механизма, интегрированного с кузовом авто. В нерабочем положении устройство компактно размещается под сиденьем переднего пассажира, а при надобности раскладывается. Инженеры продумали и эксплуатационные нюансы: в конструкции есть элементы, которые минимизируют расплескивание воды, специальные направляющие для отвода потока и детали, снижающие раскачивание ёмкости.

Отдельно стоит отметить технические решения для удобства обслуживания: предусмотрено быстроразъёмное соединение для подключения к автомобильному трубопроводу, а также блок дезинфекции, он устанавливается в выделенной монтажной нише.

В Deepal подчёркивают, что цель проекта - не просто добавить необычную функцию, а грамотно вписать её в салон: сократить потери полезного пространства и обеспечить совместимость с текущей архитектурой автомобиля. При этом рыночный потенциал такой опции остаётся под вопросом.

Любопытно, что в китайском контексте идея не выглядит настолько фантастической: в КНР устройства для ухода за ногами довольно востребованы. Пока производитель не анонсирует планы по внедрению ванночки в серийные модели. Если опция всё-таки дойдёт до производства, вероятнее всего, её предложат в топовых, флагманских версиях автомобилей из‑за заметного влияния на итоговую стоимость машины.