Такой аварии вы еще не видели: грузовик, перевозивший огромную лопасть от ветряка, застрял на переезде (видео)
Водитель грузовика попытался любой ценой проскочить переезд, но было уже слишком поздно. Локомотив на полном ходу, отчаянно сигналя, врезался в лопасть, которая изогнулась и потянула за собой тяжелый тягач. Несмотря на серьезный ущерб никто из людей в этой крупногабаритной аварии не пострадал.
Обычно маршруты для сложных перевозок планируются заранее, с учетом особенностей дорог. Если на пути есть железнодорожный переезд, график движения согласовывается с расписанием движения поездов, чтобы у грузовика было достаточно времени на проезд. Очевидно в описанном выше случае, все с самого начала пошло не так, как планировалось.
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