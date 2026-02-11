С 2026 года таксопарки смогут выбирать только из утвержденных моделей — что изменится для водителей и пассажиров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 19:21

Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.

В ближайшие два года российский рынок такси ждет масштабная перестройка: с 1 марта 2026 года вступают в силу новые требования к автопаркам. Теперь таксопарки смогут приобретать автомобили только из специального списка, утвержденного Минпромторгом. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди перевозчиков и экспертов, ведь речь идет не просто о смене моделей, а о возможном исчезновении привычных машин и даже целых компаний.

Суть изменений проста: государство вводит жесткие критерии локализации для автомобилей, используемых в такси. В реестр попадут только те модели, которые либо набирают необходимое количество баллов по локализации (3,2 тысячи), либо произведены по специальному инвестконтракту, заключенному в период с марта 2022 по март 2025 года. Для самозанятых водителей сделали исключение - до 2033 года они могут работать на любых машинах, но их доля в регионах не должна превышать четверти от общего числа такси. Для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока ограничения начнут действовать позже.

Первый вариант перечня Минпромторг опубликовал осенью 2025 года. В нем оказалось чуть больше 20 моделей: Lada (Granta, Iskra, Vesta и другие), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (i-Pro, i-Joy и др.), Voyah (Free, Dream, Passion), Москвич (3, 3е, 6, 8). Однако этот список сразу вызвал волну критики. Крупные игроки рынка - такие как Haval, Solaris, Tenet, а также модели калининградского завода Автотор - в него не попали. Минпромторг пообещал доработать перечень и расширить его до 40 моделей к моменту вступления закона в силу.

По словам представителей дилерских сетей, расширение списка действительно ожидается. Среди кандидатов на включение - Haval (Jolion, F7, Dargo, M6), Solaris (HS, KRS, HC, KRX), Tenet (T4, T7, T8), Амберавто (А1, А3, А5, A7), а также российский электрокар «Атом» и новые модели Москвича (M70 и M90). Это должно дать таксопаркам больше свободы выбора с учетом региональных особенностей и финансовых возможностей.

Однако перевозчики настроены скептически. По итогам 2024 года самыми популярными в такси были Kia, Lada, Hyundai, а также Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet. Многие из этих марок могут исчезнуть из автопарков, если не попадут в утвержденный список. Как отмечают эксперты, создание «белого» списка приведет к тому, что часть компаний уйдет с рынка или сменит профиль деятельности. По оценкам, до 200 тысяч водителей могут покинуть отрасль, а обновление автопарков замедлится, что неизбежно скажется на качестве услуг и ценах для пассажиров.

Особенно остро проблема стоит для премиальных тарифов - Premier и Elite. В утвержденном списке попросту нет подходящих моделей, которые могли бы соответствовать требованиям этих сегментов. Это ставит под угрозу существование премиального такси в России. По данным Национального совета такси, большинство компаний не планируют обновлять автопарк в 2026 году, а треть и вовсе задумывается о закрытии бизнеса. Лишь 5% перевозчиков уже перешли на отечественные автомобили.

Общественный совет по развитию такси подтверждает: перевозчики либо готовятся уйти с рынка, либо заняли выжидательную позицию. В отрасли царит неопределенность, а многие опасаются, что новые правила приведут к росту издержек и сокращению числа доступных машин. Как сообщает Autonews, ситуация остается напряженной, и окончательный список моделей для такси до сих пор не утвержден. Впереди - сложный период адаптации, который определит, каким будет российское такси в ближайшие годы.

Упомянутые марки: УАЗ, Haval, Chery, Geely, Москвич
