С 2026 года таксопарки смогут выбирать только из утвержденных моделей — что изменится для водителей и пассажиров

11 февраля 2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.
В ближайшие два года российский рынок такси ждет масштабная перестройка: с 1 марта 2026 года вступают в силу новые требования к автопаркам. Теперь таксопарки смогут приобретать автомобили только из специального списка, утвержденного Минпромторгом. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди перевозчиков и экспертов, ведь речь идет не просто о смене моделей, а о возможном исчезновении привычных машин и даже целых компаний.
Суть изменений проста: государство вводит жесткие критерии локализации для автомобилей, используемых в такси. В реестр попадут только те модели, которые либо набирают необходимое количество баллов по локализации (3,2 тысячи), либо произведены по специальному инвестконтракту, заключенному в период с марта 2022 по март 2025 года. Для самозанятых водителей сделали исключение - до 2033 года они могут работать на любых машинах, но их доля в регионах не должна превышать четверти от общего числа такси. Для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока ограничения начнут действовать позже.
Первый вариант перечня Минпромторг опубликовал осенью 2025 года. В нем оказалось чуть больше 20 моделей: Lada (Granta, Iskra, Vesta и другие), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (i-Pro, i-Joy и др.), Voyah (Free, Dream, Passion), Москвич (3, 3е, 6, 8). Однако этот список сразу вызвал волну критики. Крупные игроки рынка - такие как Haval, Solaris, Tenet, а также модели калининградского завода Автотор - в него не попали. Минпромторг пообещал доработать перечень и расширить его до 40 моделей к моменту вступления закона в силу.
По словам представителей дилерских сетей, расширение списка действительно ожидается. Среди кандидатов на включение - Haval (Jolion, F7, Dargo, M6), Solaris (HS, KRS, HC, KRX), Tenet (T4, T7, T8), Амберавто (А1, А3, А5, A7), а также российский электрокар «Атом» и новые модели Москвича (M70 и M90). Это должно дать таксопаркам больше свободы выбора с учетом региональных особенностей и финансовых возможностей.
Однако перевозчики настроены скептически. По итогам 2024 года самыми популярными в такси были Kia, Lada, Hyundai, а также Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet. Многие из этих марок могут исчезнуть из автопарков, если не попадут в утвержденный список. Как отмечают эксперты, создание «белого» списка приведет к тому, что часть компаний уйдет с рынка или сменит профиль деятельности. По оценкам, до 200 тысяч водителей могут покинуть отрасль, а обновление автопарков замедлится, что неизбежно скажется на качестве услуг и ценах для пассажиров.
Особенно остро проблема стоит для премиальных тарифов - Premier и Elite. В утвержденном списке попросту нет подходящих моделей, которые могли бы соответствовать требованиям этих сегментов. Это ставит под угрозу существование премиального такси в России. По данным Национального совета такси, большинство компаний не планируют обновлять автопарк в 2026 году, а треть и вовсе задумывается о закрытии бизнеса. Лишь 5% перевозчиков уже перешли на отечественные автомобили.
Общественный совет по развитию такси подтверждает: перевозчики либо готовятся уйти с рынка, либо заняли выжидательную позицию. В отрасли царит неопределенность, а многие опасаются, что новые правила приведут к росту издержек и сокращению числа доступных машин. Как сообщает Autonews, ситуация остается напряженной, и окончательный список моделей для такси до сих пор не утвержден. Впереди - сложный период адаптации, который определит, каким будет российское такси в ближайшие годы.
Похожие материалы UAZ, Хавейл, Чери, Джили, Moskvich
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:14
Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России
На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 18:13
Редкий Ford Mustang 1967 года годами стоял под чехлом и вызвал ажиотаж на аукционе
Ford Mustang 1967 года, долгое время скрытый от глаз на обычной стоянке, неожиданно оказался в центре внимания коллекционеров. Несмотря на неидеальное состояние, автомобиль вызвал бурю интереса на аукционе. В чем секрет популярности таких машин и почему именно сейчас они становятся объектом охоты?Читать далее
-
11.02.2026, 18:06
Почему Opel Astra остается востребованным: ключевые плюсы и особенности модели
Opel Astra выделяется среди конкурентов благодаря продуманной эргономике, надежным моторам и современным системам безопасности. Модель сочетает немецкое качество с практичностью, что особенно актуально на российском рынке.Читать далее
-
11.02.2026, 18:00
Железо вместо платины: как ученые меняют будущее водородных топливных элементов
Водородные топливные элементы долгое время считались дорогой альтернативой из-за использования платины. Теперь ученые предлагают заменить этот металл на железо, что может сделать экологичный транспорт доступнее. Разбираемся, как это повлияет на рынок и почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Хавейл, Чери, Джили, Moskvich
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:14
Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России
На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 18:13
Редкий Ford Mustang 1967 года годами стоял под чехлом и вызвал ажиотаж на аукционе
Ford Mustang 1967 года, долгое время скрытый от глаз на обычной стоянке, неожиданно оказался в центре внимания коллекционеров. Несмотря на неидеальное состояние, автомобиль вызвал бурю интереса на аукционе. В чем секрет популярности таких машин и почему именно сейчас они становятся объектом охоты?Читать далее
-
11.02.2026, 18:06
Почему Opel Astra остается востребованным: ключевые плюсы и особенности модели
Opel Astra выделяется среди конкурентов благодаря продуманной эргономике, надежным моторам и современным системам безопасности. Модель сочетает немецкое качество с практичностью, что особенно актуально на российском рынке.Читать далее
-
11.02.2026, 18:00
Железо вместо платины: как ученые меняют будущее водородных топливных элементов
Водородные топливные элементы долгое время считались дорогой альтернативой из-за использования платины. Теперь ученые предлагают заменить этот металл на железо, что может сделать экологичный транспорт доступнее. Разбираемся, как это повлияет на рынок и почему это важно именно сейчас.Читать далее