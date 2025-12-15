В Новый год поездки на такси станут дороже - Как изменятся тарифы и время ожидания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 23:25

Такси подорожает в новогодние праздники: названы 2 главные причины

В новогодние праздники тарифы на такси вырастут. Ожидается увеличение времени ожидания машины. Причины — высокий спрос и меньшее количество доступных авто. Эксперты советуют заказывать поездки заранее. Подробности — в нашем материале.

В преддверии новогодних праздников россиян ждет заметное повышение стоимости поездок на такси. По информации Autonews, агрегаторы предупреждают: в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны тарифы на такси в праздничные дни могут вырасти в полтора-два раза. Причина — традиционный всплеск спроса на услуги такси и одновременное сокращение числа доступных автомобилей на линии.

Первые признаки роста цен появятся уже в середине декабря, когда стартует сезон корпоративных вечеринок. Основной пик придется на 31 декабря и первые дни января. В этот период стоимость поездки может увеличиться вдвое по сравнению с обычными днями. При этом, как отмечают представители сервисов, точные тарифы заранее предсказать невозможно — они будут меняться в зависимости от времени суток, района города и текущей загрузки водителей.

Кроме повышения цен, пассажирам стоит быть готовыми к увеличению времени ожидания машины. В праздничные дни количество свободных автомобилей снижается, а желающих воспользоваться такси становится больше. Это приводит к тому, что подача машины может занять значительно больше времени, чем обычно. Особенно это актуально для новогодней ночи и первых дней января, когда спрос на такси достигает максимума.

Сервисы советуют планировать поездки заранее и по возможности использовать функцию предварительного заказа. Это поможет избежать долгого ожидания и гарантировать подачу автомобиля в нужное время. Также специалисты рекомендуют выбирать для поездок менее загруженные часы. Например, в будние дни перед Новым годом выгоднее заказывать такси после 10 утра и до 17 часов, а на выходных — в первой половине дня. В саму новогоднюю ночь лучше отправляться в путь до 17 часов, а 1 января — после 8 утра. Уже к 7 января ажиотаж обычно спадает, и ситуация с тарифами и ожиданием возвращается к норме.

Еще одним фактором, который может повлиять на время ожидания, станет возможная нестабильная работа мобильного интернета в праздничные дни. Это может затруднить вызов такси и увеличить время поиска свободного автомобиля. В таких условиях особенно важно оформлять заказы заранее и быть готовым к тому, что поездка может занять больше времени, чем обычно.

В то же время, как отмечают эксперты, власти обсуждают возможность переноса сроков вступления в силу новых требований к локализации автомобилей такси. Пока речь идет только о самозанятых водителях. Такой шаг должен помочь избежать массового ухода таксистов на нелегальный рынок и сохранить доступность услуги для пассажиров в период повышенного спроса.

Таким образом, в новогодние праздники поездки на такси станут не только дороже, но и менее доступными по времени. Чтобы не испортить себе праздник, стоит заранее продумать маршруты и воспользоваться возможностью предварительного заказа. Это поможет сэкономить время и избежать неприятных сюрпризов в самый разгар праздничной суеты.

