Таксисты теряют доходы из-за новых правил и ждут решения по Solaris

22 мая 2026, 14:28
Такси просят разрешить Solaris и Belgee: автопарк под угрозой из-за ограничений
Такси просят разрешить Solaris и Belgee: автопарк под угрозой из-за ограничений
Таксомоторные компании настаивают на включении Solaris и Belgee в список разрешенных для такси моделей. Опрос показал: большинство перевозчиков фиксируют падение выручки и рост долгов. Почему ситуация обострилась именно сейчас и что грозит отрасли - в материале. Мало кто знает, что новые требования уже затронули тысячи водителей.
В России таксомоторные компании оказались в непростой ситуации: из-за ограниченного перечня моделей, разрешенных для работы в такси, многие перевозчики рискуют остаться без подходящих автомобилей. Как сообщает Autonews, представители отрасли требуют от Минпромторга расширить список, включив в него Solaris и Belgee - эти машины уже доказали свою эффективность на рынке, но пока не получили официального допуска.
Сейчас в перечне Минпромторга значатся только определенные модели Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet. Чтобы попасть в этот список, автомобиль должен либо соответствовать установленным требованиям по локализации, либо быть произведен по специальному инвестконтракту, заключенному после марта 2022 года. Однако, по мнению Национального совета такси, эти критерии не учитывают реальных потребностей рынка: большинство опрошенных перевозчиков уверены, что Solaris (сборка в Санкт-Петербурге) и Belgee (производство в Белоруссии) должны быть доступны для работы в такси наряду с некоторыми китайскими моделями.
Проблема усугубляется тем, что новые правила уже негативно сказались на финансовом положении компаний. По итогам 2025 года 81% таксомоторных предприятий отметили снижение выручки, а 90% - падение чистой прибыли. Более половины участников рынка столкнулись с ростом долговой нагрузки и увеличением налогов. В таких условиях 68% перевозчиков считают необходимым введение мер господдержки, а 43% выступают за запуск программы субсидированного лизинга. Еще четверть респондентов настаивают на налоговых льготах для отрасли.
Ситуация с обновлением автопарка вызывает особое беспокойство: только у 54% компаний хотя бы треть машин соответствует новым требованиям по локализации. При этом 74% перевозчиков не готовы закупать разрешенные модели из-за их высокой стоимости и сомнительного качества, а 90% считают утвержденный список недостаточным. Многие отмечают, что не понимают принципов формирования перечня, а часть компаний уже рассматривает возможность закрытия бизнеса или продолжения работы на старых автомобилях.
На фоне этих проблем интерес к теме такси и автопарков остается высоким. Например, недавно внимание привлекла новость о том, как Путин лично управлял Aurus Komendant во время поездки по Москве, что вызвало обсуждение перспектив отечественного автопрома и его роли в пассажирских перевозках.
Если исходить из представленных данных, ситуация в отрасли может стать критической уже в ближайшие месяцы. Важно учитывать, что обновление автопарка напрямую влияет на безопасность и доступность такси для пассажиров. По информации Autonews, сейчас треть компаний ждет пересмотра списка Минпромторга, а еще столько же задумывается о прекращении деятельности. Для справки: Belgee S50 и Solaris HS - популярные модели в сегменте такси, отличающиеся надежностью и доступной стоимостью. Их отсутствие в списке может привести к дефициту машин и росту цен на услуги. Вопрос о расширении перечня остается открытым, и от решения Минпромторга зависит будущее тысяч водителей и миллионов пассажиров по всей стране.
Похожие материалы Солярис, Белджи
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 19:56
Freelander 8: новые подробности о трехрядном внедорожнике для Европы и Китая
Свежие данные из китайского реестра MIIT раскрыли ключевые параметры Freelander 8 - трехрядного внедорожника Chery-JLR, который готовится к выходу на европейский рынок. Новая платформа, гибридные технологии и расчет на европейские нормы - почему эта модель может изменить правила игры.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее
Похожие материалы Солярис, Белджи
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 19:56
Freelander 8: новые подробности о трехрядном внедорожнике для Европы и Китая
Свежие данные из китайского реестра MIIT раскрыли ключевые параметры Freelander 8 - трехрядного внедорожника Chery-JLR, который готовится к выходу на европейский рынок. Новая платформа, гибридные технологии и расчет на европейские нормы - почему эта модель может изменить правила игры.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее