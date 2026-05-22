Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 14:28

Такси просят разрешить Solaris и Belgee: автопарк под угрозой из-за ограничений

Таксисты теряют доходы из-за новых правил и ждут решения по Solaris

Таксомоторные компании настаивают на включении Solaris и Belgee в список разрешенных для такси моделей. Опрос показал: большинство перевозчиков фиксируют падение выручки и рост долгов. Почему ситуация обострилась именно сейчас и что грозит отрасли - в материале. Мало кто знает, что новые требования уже затронули тысячи водителей.

В России таксомоторные компании оказались в непростой ситуации: из-за ограниченного перечня моделей, разрешенных для работы в такси, многие перевозчики рискуют остаться без подходящих автомобилей. Как сообщает Autonews, представители отрасли требуют от Минпромторга расширить список, включив в него Solaris и Belgee - эти машины уже доказали свою эффективность на рынке, но пока не получили официального допуска.

Сейчас в перечне Минпромторга значатся только определенные модели Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet. Чтобы попасть в этот список, автомобиль должен либо соответствовать установленным требованиям по локализации, либо быть произведен по специальному инвестконтракту, заключенному после марта 2022 года. Однако, по мнению Национального совета такси, эти критерии не учитывают реальных потребностей рынка: большинство опрошенных перевозчиков уверены, что Solaris (сборка в Санкт-Петербурге) и Belgee (производство в Белоруссии) должны быть доступны для работы в такси наряду с некоторыми китайскими моделями.

Проблема усугубляется тем, что новые правила уже негативно сказались на финансовом положении компаний. По итогам 2025 года 81% таксомоторных предприятий отметили снижение выручки, а 90% - падение чистой прибыли. Более половины участников рынка столкнулись с ростом долговой нагрузки и увеличением налогов. В таких условиях 68% перевозчиков считают необходимым введение мер господдержки, а 43% выступают за запуск программы субсидированного лизинга. Еще четверть респондентов настаивают на налоговых льготах для отрасли.

Ситуация с обновлением автопарка вызывает особое беспокойство: только у 54% компаний хотя бы треть машин соответствует новым требованиям по локализации. При этом 74% перевозчиков не готовы закупать разрешенные модели из-за их высокой стоимости и сомнительного качества, а 90% считают утвержденный список недостаточным. Многие отмечают, что не понимают принципов формирования перечня, а часть компаний уже рассматривает возможность закрытия бизнеса или продолжения работы на старых автомобилях.

На фоне этих проблем интерес к теме такси и автопарков остается высоким. Например, недавно внимание привлекла новость о том, как Путин лично управлял Aurus Komendant во время поездки по Москве, что вызвало обсуждение перспектив отечественного автопрома и его роли в пассажирских перевозках.

Если исходить из представленных данных, ситуация в отрасли может стать критической уже в ближайшие месяцы. Важно учитывать, что обновление автопарка напрямую влияет на безопасность и доступность такси для пассажиров. По информации Autonews, сейчас треть компаний ждет пересмотра списка Минпромторга, а еще столько же задумывается о прекращении деятельности. Для справки: Belgee S50 и Solaris HS - популярные модели в сегменте такси, отличающиеся надежностью и доступной стоимостью. Их отсутствие в списке может привести к дефициту машин и росту цен на услуги. Вопрос о расширении перечня остается открытым, и от решения Минпромторга зависит будущее тысяч водителей и миллионов пассажиров по всей стране.

Упомянутые марки: Solaris, Belgee
