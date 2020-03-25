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25 марта 2020, 09:52

Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность

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Фото РБК
Пандемия коронавируса сказалась абсолютно на всех сферах бизнеса. В ситуации с такси изменения произошли как хорошие, так и не очень. С одной стороны, таксомоторные парки стали внимательнее относиться к здоровью водителей и оказывать новые услуги пассажирам. С другой — пассажиропоток заметно упал.

Доставка продуктов, лекарств и посылок

Многие россияне сейчас самоизолируются, переходят на домашний режим обучения и работы. Музеи закрыты, массовые мероприятия отменены, поток туристов в крупных городах страны снижен. Потребность в такси у граждан снизилась, но только в части прямых перевозок.

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Пользователи просят водителей доставлять продукты питания, посылки, передавать вещи или цветы, забирать еду из ресторана. Как уверяют перевозчики, эпидемия может повлиять на популярность чего-то из этого типичного перечня.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает дистанционную продажу лекарств. В «Яндекс.Такси» отреагировали на эту новость решением позволить таксистам доставлять безрецептурные лекарства. Заказать необходимое лекарство можно будет на сайтах сетей или производителей. Заказ соберет сотрудник аптеки, а доставят водители, которые работают с сервисами «Яндекса». Оплачивать лекарство можно будет безналичным способом. Впрочем, как оказалось, услуга для россиян не новая, некоторые операторы уже давно доставляют лекарства нуждающимся.

Павел Стенников, руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» « Услуга доставки покупок с помощью такси не нова. Пользователи нашего сервиса давно пользуются такой возможностью, в том числе заказывают доставку безрецептурных аптечных товаров. При заказе через приложение и на сайте сервиса можно указать пожелания в комментарии к заказу, а если заказ создается по номеру телефона — сообщить условие оператору. Водитель, выполняющий заказ, берет деньги на покупку товара, после доставки предъявляет чек. Еще проще, когда покупка и оплата совершаются онлайн, — водителю нужно только забрать и доставить товар. »
Павел Стенников, руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим»

В компании «ТаксовичкоФ» для отправки лекарств, продуктов или другой посылки по городу клиенты могут воспользоваться бесплатной курьерской доставкой. Услуга действует давно, однако пока что повышенного интереса к ней не наблюдается. Возможно, при ужесточении карантина в Санкт-Петербурге спрос на доставку увеличится.

Не допустить распространения COVID-19

Несмотря на то, что пассажиропоток у многих перевозчиков остался на прежнем уровне,  а у кого-то и вовсе снизился, люди пользуются такси. В том числе, из страха подхватить вирус в общественном транспорте. Или, если сами чувствуют недуг.

Доставляя продукты тем, кто на карантине, и перевозя большое количество людей, водители такси сами рискуют заболеть. При этом далеко не все отказываются работать при плохом самочувствии.

Илья Байко, операционный директор сервиса такси «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге « Для нас очень важно обеспечить безопасность поездок на такси и ограничить распространение COVID-19. Перед каждой сменой водители проходят медицинский осмотр, где в том числе проверяется температура водителей. В автопарках водители не будут допущены к работе без разрешения на то врача. Если на градуснике 37 и выше, водитель отправляется домой и вызывает врача. Перед каждой сменой мы моем и обрабатываем машины дезинфицирующим средством «Клиндезин». Настоятельно рекомендуем водителям перед заказом и особенно после наличных расчетов дезинфицировать руки, обрабатывать поверхности салона и ручки, проветривать после поездок. Надеемся, что пассажиры будут реже выбирать оплату наличными, чтобы сократить вероятность передачи вируса. Кроме того, водитель в праве решить отказаться от заказа, если у пассажира выраженные симптомы вирусного заболевания. »
Илья Байко, операционный директор сервиса такси «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге
Действительно, согласно Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, водитель вправе отказать в оказании услуги, если поведение пассажира может создавать угрозу безопасности водителя. Это положение можно применить и к пандемии. Но практика показывает обратное — водители не отказывают пассажирам даже с признаками ОРВИ.
Андрей Юргилевич, водитель бизнес-такси « Водитель имеет право не везти больных пассажиров, но тем самым рискует своим рейтингом. Учитывая, что объем работы сократился, а тарифы остались прежними, выбирать пассажиров не приходится. Не увезешь ты — увезет другой водитель. Но мы, хоть и не получаем инструкций по профилактике коронавируса, стараемся сами быть ответственными водителями. После каждой поездки протираем сидения, руки и телефон спиртовыми салфетками, проветриваем салон машины »
Андрей Юргилевич, водитель бизнес-такси

Как вести себя пассажирам?

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность

 

Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Такси в эпоху COVID 19 Новые услуги и безопасность
Сотрудники таксомоторных компаний уверяют: бояться такси и отменять важные поездки нет необходимости. Тарифы в сложившейся ситуации не вырастут. Многие компании, несмотря на девальвацию рубля, удерживают стоимость поездок, дабы поддержать россиян в непростое время.

Что касается потенциальной угрозы поймать вирус, то в такси она ничуть не выше, чем на лестничной площадке вашего подъезда. Важно соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно и часто мыть руки, не прикасаться к лицу, обрабатывать руки санитайзером, если нет возможности помыть руки.

Не следует прикасаться к поверхностям автомобиля и вступать в разговор с водителем. Помните, что вы также имеете право потребовать замену автомобиля и водителя, если у него имеются признаки инфекционных заболеваний.

Арина Милая
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Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Доставка продуктов, лекарств и посылокМногие россияне сейчас самоизолируются, переходят на домашний режим обучения и работы. Музеи закрыты, массовые мероприятия отменены, поток туристов в крупных городах страны снижен. Потребность в такси у граждан снизилась, но только в части прямых перевозок.{{gallery_76}} Пользователи просят водителей доставлять продукты питания, посылки, передавать вещи или цветы, забирать еду из ресторана. Как уверяют перевозчики, эпидемия может повлиять на популярность чего-то из этого типичного перечня.Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает дистанционную продажу лекарств. В «Яндекс.Такси» отреагировали на эту новость решением позволить таксистам доставлять безрецептурные лекарства. Заказать необходимое лекарство можно будет на сайтах сетей или производителей. Заказ соберет сотрудник аптеки, а доставят водители, которые работают с сервисами «Яндекса». Оплачивать лекарство можно будет безналичным способом. Впрочем, как оказалось, услуга для россиян не новая, некоторые операторы уже давно доставляют лекарства нуждающимся. {{person_295_Услуга доставки покупок с помощью такси не нова. Пользователи нашего сервиса давно пользуются такой возможностью, в том числе заказывают доставку безрецептурных аптечных товаров. При заказе через приложение и на сайте сервиса можно указать пожелания в комментарии к заказу, а если заказ создается по номеру телефона — сообщить условие оператору. Водитель, выполняющий заказ, берет деньги на покупку товара, после доставки предъявляет чек. Еще проще, когда покупка и оплата совершаются онлайн, — водителю нужно только забрать и доставить товар.}}В компании «ТаксовичкоФ» для отправки лекарств, продуктов или другой посылки по городу клиенты могут воспользоваться бесплатной курьерской доставкой. Услуга действует давно, однако пока что повышенного интереса к ней не наблюдается. Возможно, при ужесточении карантина в Санкт-Петербурге спрос на доставку увеличится. Не допустить распространения COVID-19Несмотря на то, что пассажиропоток у многих перевозчиков остался на прежнем уровне,  а у кого-то и вовсе снизился, люди пользуются такси. В том числе, из страха подхватить вирус в общественном транспорте. Или, если сами чувствуют недуг.Доставляя продукты тем, кто на карантине, и перевозя большое количество людей, водители такси сами рискуют заболеть. При этом далеко не все отказываются работать при плохом самочувствии. {{person_296_Для нас очень важно обеспечить безопасность поездок на такси и ограничить распространение COVID-19. Перед каждой сменой водители проходят медицинский осмотр, где в том числе проверяется температура водителей. В автопарках водители не будут допущены к работе без разрешения на то врача. Если на градуснике 37 и выше, водитель отправляется домой и вызывает врача. Перед каждой сменой мы моем и обрабатываем машины дезинфицирующим средством «Клиндезин». Настоятельно рекомендуем водителям перед заказом и особенно после наличных расчетов дезинфицировать руки, обрабатывать поверхности салона и ручки, проветривать после поездок. Надеемся, что пассажиры будут реже выбирать оплату наличными, чтобы сократить вероятность передачи вируса. Кроме того, водитель в праве решить отказаться от заказа, если у пассажира выраженные симптомы вирусного заболевания.}} Действительно, согласно Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, водитель вправе отказать в оказании услуги, если поведение пассажира может создавать угрозу безопасности водителя. Это положение можно применить и к пандемии. Но практика показывает обратное — водители не отказывают пассажирам даже с признаками ОРВИ. {{person_297_ Водитель имеет право не везти больных пассажиров, но тем самым рискует своим рейтингом. Учитывая, что объем работы сократился, а тарифы остались прежними, выбирать пассажиров не приходится. Не увезешь ты — увезет другой водитель. Но мы, хоть и не получаем инструкций по профилактике коронавируса, стараемся сами быть ответственными водителями. После каждой поездки протираем сидения, руки и телефон спиртовыми салфетками, проветриваем салон машины}}Как вести себя пассажирам?{{gallery_77}}Сотрудники таксомоторных компаний уверяют: бояться такси и отменять важные поездки нет необходимости. Тарифы в сложившейся ситуации не вырастут. Многие компании, несмотря на девальвацию рубля, удерживают стоимость поездок, дабы поддержать россиян в непростое время. Что касается потенциальной угрозы поймать вирус, то в такси она ничуть не выше, чем на лестничной площадке вашего подъезда. Важно соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно и часто мыть руки, не прикасаться к лицу, обрабатывать руки санитайзером, если нет возможности помыть руки. Не следует прикасаться к поверхностям автомобиля и вступать в разговор с водителем. Помните, что вы также имеете право потребовать замену автомобиля и водителя, если у него имеются признаки инфекционных заболеваний.
2020-03-25
Автор: Арина Милая
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