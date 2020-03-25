Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
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Доставка продуктов, лекарств и посылок
Многие россияне сейчас самоизолируются, переходят на домашний режим обучения и работы. Музеи закрыты, массовые мероприятия отменены, поток туристов в крупных городах страны снижен. Потребность в такси у граждан снизилась, но только в части прямых перевозок.
Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает дистанционную продажу лекарств. В «Яндекс.Такси» отреагировали на эту новость решением позволить таксистам доставлять безрецептурные лекарства. Заказать необходимое лекарство можно будет на сайтах сетей или производителей. Заказ соберет сотрудник аптеки, а доставят водители, которые работают с сервисами «Яндекса». Оплачивать лекарство можно будет безналичным способом. Впрочем, как оказалось, услуга для россиян не новая, некоторые операторы уже давно доставляют лекарства нуждающимся.
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Услуга доставки покупок с помощью такси не нова. Пользователи нашего сервиса давно пользуются такой возможностью, в том числе заказывают доставку безрецептурных аптечных товаров. При заказе через приложение и на сайте сервиса можно указать пожелания в комментарии к заказу, а если заказ создается по номеру телефона — сообщить условие оператору. Водитель, выполняющий заказ, берет деньги на покупку товара, после доставки предъявляет чек. Еще проще, когда покупка и оплата совершаются онлайн, — водителю нужно только забрать и доставить товар.
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Павел Стенников, руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим»
В компании «ТаксовичкоФ» для отправки лекарств, продуктов или другой посылки по городу клиенты могут воспользоваться бесплатной курьерской доставкой. Услуга действует давно, однако пока что повышенного интереса к ней не наблюдается. Возможно, при ужесточении карантина в Санкт-Петербурге спрос на доставку увеличится.
Не допустить распространения COVID-19
Несмотря на то, что пассажиропоток у многих перевозчиков остался на прежнем уровне, а у кого-то и вовсе снизился, люди пользуются такси. В том числе, из страха подхватить вирус в общественном транспорте. Или, если сами чувствуют недуг.
Доставляя продукты тем, кто на карантине, и перевозя большое количество людей, водители такси сами рискуют заболеть. При этом далеко не все отказываются работать при плохом самочувствии.
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Для нас очень важно обеспечить безопасность поездок на такси и ограничить распространение COVID-19. Перед каждой сменой водители проходят медицинский осмотр, где в том числе проверяется температура водителей. В автопарках водители не будут допущены к работе без разрешения на то врача. Если на градуснике 37 и выше, водитель отправляется домой и вызывает врача. Перед каждой сменой мы моем и обрабатываем машины дезинфицирующим средством «Клиндезин». Настоятельно рекомендуем водителям перед заказом и особенно после наличных расчетов дезинфицировать руки, обрабатывать поверхности салона и ручки, проветривать после поездок. Надеемся, что пассажиры будут реже выбирать оплату наличными, чтобы сократить вероятность передачи вируса. Кроме того, водитель в праве решить отказаться от заказа, если у пассажира выраженные симптомы вирусного заболевания.
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Илья Байко, операционный директор сервиса такси «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге
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Водитель имеет право не везти больных пассажиров, но тем самым рискует своим рейтингом. Учитывая, что объем работы сократился, а тарифы остались прежними, выбирать пассажиров не приходится. Не увезешь ты — увезет другой водитель. Но мы, хоть и не получаем инструкций по профилактике коронавируса, стараемся сами быть ответственными водителями. После каждой поездки протираем сидения, руки и телефон спиртовыми салфетками, проветриваем салон машины
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Андрей Юргилевич, водитель бизнес-такси
Как вести себя пассажирам?
Что касается потенциальной угрозы поймать вирус, то в такси она ничуть не выше, чем на лестничной площадке вашего подъезда. Важно соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно и часто мыть руки, не прикасаться к лицу, обрабатывать руки санитайзером, если нет возможности помыть руки.
Не следует прикасаться к поверхностям автомобиля и вступать в разговор с водителем. Помните, что вы также имеете право потребовать замену автомобиля и водителя, если у него имеются признаки инфекционных заболеваний.
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