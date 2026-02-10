Почему ужесточение требований к автомобилям может изменить рынок перевозок

Такси в регионах под угрозой: новые правила могут оставить водителей без работы

В России готовятся перемены для такси. Новые правила вызвали тревогу у водителей. Возможны неожиданные последствия для пассажиров. Эксперты обсуждают риски и компромиссы.

В ближайшее время российский рынок такси может столкнуться с серьезными изменениями, которые затронут не только водителей, но и миллионы пользователей сервиса. Введение новых стандартов для автомобилей, используемых в перевозках, уже вызвало бурную реакцию среди участников отрасли. Как сообщает За рулем, последствия этих нововведений могут оказаться куда масштабнее, чем предполагалось изначально.

В крупных городах такси давно стало частью городской инфраструктуры, где преобладают автопарки и аренда машин. Однако в регионах ситуация иная: здесь значительная часть перевозок держится на частных лицах, для которых поездки - лишь способ подработать. По оценкам специалистов, в некоторых областях до 80% водителей совмещают такси с основной работой. Для них покупка нового автомобиля, соответствующего всем требованиям, становится практически невозможной задачей. В результате многие могут просто уйти из легального сегмента, не желая брать на себя дополнительные финансовые обязательства.

Пассажиры, в свою очередь, рискуют столкнуться с ростом цен и увеличением времени ожидания. Для большинства клиентов важна не марка машины, а скорость подачи и доступность поездки. Если число официальных автомобилей сократится, часть спроса неизбежно уйдет в неформальный сектор. Уже сейчас в мессенджерах и локальных чатах активно развиваются альтернативные схемы перевозок, где водители и пассажиры договариваются напрямую, минуя платформы и реестры.

Введение квот на автомобили, не полностью соответствующие новым стандартам, может лишь частично смягчить ситуацию. Такая мера признает, что личные машины остаются основой рынка в регионах. Однако ограниченное количество разрешенных автомобилей создает конкуренцию за место в реестре, что может привести к появлению посредников и неформальных договоренностей. Это снижает прозрачность и увеличивает риски для всех участников рынка.

Особое беспокойство вызывает судьба лизинговых автомобилей. Сейчас на рынке их насчитывается около 100 тысяч. После завершения выплат такие машины переходят в собственность водителей или компаний. Но если при перерегистрации автомобиль не соответствует новым требованиям, его могут исключить из реестра. В итоге исправные и экономически выгодные машины оказываются вне легального поля, что создает дополнительные сложности для водителей и сервисов.

Эксперты предлагают более гибкий подход: разрешить работу автомобилям с российским VIN без дополнительных балльных критериев, а также сохранить регистрацию для уже внесенных в реестр машин, даже при смене владельца или окончании лизинга. В противном случае рынок может столкнуться с массовым уходом водителей и ростом теневых перевозок. Если легальный сегмент станет слишком дорогим и сложным, спрос неизбежно сместится туда, где правила проще и контроль слабее.