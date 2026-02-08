Какие автомобили останутся в такси, почему парки уходят с рынка и что будет с ценами на поездки

Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года

Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.

С 1 марта 2026 года российский рынок такси столкнется с самыми серьезными переменами за последние годы. Вступление в силу закона о локализации автомобилей для такси уже сейчас вызывает тревогу у перевозчиков и пассажиров. Новые правила не только ограничивают выбор машин, но и могут привести к массовому уходу таксопарков с рынка, а также к заметному росту цен на поездки. Для многих россиян это означает, что привычный сервис станет менее доступным, а поездки - дороже.

Закон о локализации такси был принят после долгих обсуждений и доработок. Его суть - допускать к работе в такси только те автомобили, которые произведены в России или собраны по специальным инвестконтрактам, заключенным с 2022 по 2025 год. Для некоторых регионов предусмотрены отсрочки до 2028 или даже 2030 года, но в большинстве крупных городов новые требования начнут действовать уже через год. Исключение сделано для машин, которые были внесены в реестр такси до марта 2026 года - они смогут продолжить работу без ограничений.

В процессе обсуждения закона удалось добиться некоторых послаблений. Например, для самозанятых водителей установили квоту: с 2033 года до 25% их автопарка могут составлять иномарки, не соответствующие критериям локализации, если машина находится в собственности более полугода. Кроме того, изменился механизм исключения автомобиля из реестра: теперь это делается по VIN-номеру, что позволяет повторно регистрировать машины, не проходя процедуру локализации заново.

Список разрешенных автомобилей и реакция рынка

Ключевым моментом стал список моделей, которые официально разрешено использовать в такси. Минпромторг опубликовал его осенью 2025 года: в перечень вошли более 20 моделей от шести российских производителей, среди которых Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Однако этот список вызвал волну критики: эксперты и представители отрасли считают его неполным, а некоторые модели - не соответствующими реальным потребностям таксопарков. Минпромторг пообещал расширить перечень, добавив туда автомобили Haval, Tenet и машины с калининградского «Автотора», но на начало февраля 2026 года обновленный список так и не был опубликован. Это создает неопределенность и нервозность среди перевозчиков, особенно в регионах.

По данным опросов, почти треть таксопарков уже сейчас не планируют приводить свой автопарк в соответствие с новыми требованиями и рассматривают вариант закрытия бизнеса. Еще 27% пытаются успеть поставить в реестр как можно больше разных машин, чтобы сохранить возможность работы. Около 20% ждут окончательного списка разрешенных моделей, прежде чем принимать решение. Лишь 5% парков полностью перешли на закупку отечественных автомобилей. Остальные надеются на отсрочки или не предпринимают никаких действий, ожидая развития ситуации.

Как меняется автопарк и что происходит с ценами

Несмотря на жесткие требования, массового вывода старых машин из такси пока не наблюдается. Крупные агрегаторы, такие как «Ситимобил» и «Таксовичкоф», стараются максимально быстро включить в реестр все подходящие автомобили из утвержденного списка. В компании «Максим» отмечают, что структура автопарка меняется незначительно: новые машины - в основном китайские или совместные российско-китайские модели. «Яндекс Такси» поддерживает партнеров субсидиями на покупку автомобилей, соответствующих критериям локализации.

Однако перевозчики все чаще говорят о работе «в ноль» или даже с убытками. Рост цен на автомобили, высокая стоимость обслуживания и сокращение числа доступных моделей приводят к тому, что многие парки не видят перспективы для дальнейшей работы. Эксперты прогнозируют массовый уход таксопарков с рынка во втором квартале 2026 года, что неизбежно скажется на стоимости поездок для пассажиров. Уже сейчас в некоторых городах фиксируется рост тарифов, а в будущем ситуация может только усугубиться.

Лизинг и перспективы рынка

Рынок лизинга такси в 2025 году сократился почти наполовину по сравнению с предыдущим годом. Причины - высокие процентные ставки, изменения в налогообложении и острый дефицит водителей. Наибольшим спросом пользуются автомобили Belgee, Lada, Haval и Tenet. В мегаполисах растет интерес к российским электрокарам, чему способствуют государственные субсидии. Ожидается, что спрос на лизинг сохранится на уровне 2025 года, но в марте-апреле 2026 года возможен новый спад, после чего рынок может стабилизироваться.

В целом, ситуация на рынке такси остается крайне напряженной. Новые правила уже изменили подходы к формированию автопарков, а неопределенность с перечнем разрешенных моделей и рост издержек вынуждают перевозчиков искать новые пути выживания. Для пассажиров это означает не только сокращение числа доступных машин, но и неизбежное повышение цен на поездки. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет ближайший год.