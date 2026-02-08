Какие автомобили останутся в такси, почему парки уходят с рынка и что будет с ценами на поездки

8 февраля 2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.
С 1 марта 2026 года российский рынок такси столкнется с самыми серьезными переменами за последние годы. Вступление в силу закона о локализации автомобилей для такси уже сейчас вызывает тревогу у перевозчиков и пассажиров. Новые правила не только ограничивают выбор машин, но и могут привести к массовому уходу таксопарков с рынка, а также к заметному росту цен на поездки. Для многих россиян это означает, что привычный сервис станет менее доступным, а поездки - дороже.
Закон о локализации такси был принят после долгих обсуждений и доработок. Его суть - допускать к работе в такси только те автомобили, которые произведены в России или собраны по специальным инвестконтрактам, заключенным с 2022 по 2025 год. Для некоторых регионов предусмотрены отсрочки до 2028 или даже 2030 года, но в большинстве крупных городов новые требования начнут действовать уже через год. Исключение сделано для машин, которые были внесены в реестр такси до марта 2026 года - они смогут продолжить работу без ограничений.
В процессе обсуждения закона удалось добиться некоторых послаблений. Например, для самозанятых водителей установили квоту: с 2033 года до 25% их автопарка могут составлять иномарки, не соответствующие критериям локализации, если машина находится в собственности более полугода. Кроме того, изменился механизм исключения автомобиля из реестра: теперь это делается по VIN-номеру, что позволяет повторно регистрировать машины, не проходя процедуру локализации заново.
Список разрешенных автомобилей и реакция рынка
Ключевым моментом стал список моделей, которые официально разрешено использовать в такси. Минпромторг опубликовал его осенью 2025 года: в перечень вошли более 20 моделей от шести российских производителей, среди которых Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Однако этот список вызвал волну критики: эксперты и представители отрасли считают его неполным, а некоторые модели - не соответствующими реальным потребностям таксопарков. Минпромторг пообещал расширить перечень, добавив туда автомобили Haval, Tenet и машины с калининградского «Автотора», но на начало февраля 2026 года обновленный список так и не был опубликован. Это создает неопределенность и нервозность среди перевозчиков, особенно в регионах.
По данным опросов, почти треть таксопарков уже сейчас не планируют приводить свой автопарк в соответствие с новыми требованиями и рассматривают вариант закрытия бизнеса. Еще 27% пытаются успеть поставить в реестр как можно больше разных машин, чтобы сохранить возможность работы. Около 20% ждут окончательного списка разрешенных моделей, прежде чем принимать решение. Лишь 5% парков полностью перешли на закупку отечественных автомобилей. Остальные надеются на отсрочки или не предпринимают никаких действий, ожидая развития ситуации.
Как меняется автопарк и что происходит с ценами
Несмотря на жесткие требования, массового вывода старых машин из такси пока не наблюдается. Крупные агрегаторы, такие как «Ситимобил» и «Таксовичкоф», стараются максимально быстро включить в реестр все подходящие автомобили из утвержденного списка. В компании «Максим» отмечают, что структура автопарка меняется незначительно: новые машины - в основном китайские или совместные российско-китайские модели. «Яндекс Такси» поддерживает партнеров субсидиями на покупку автомобилей, соответствующих критериям локализации.
Однако перевозчики все чаще говорят о работе «в ноль» или даже с убытками. Рост цен на автомобили, высокая стоимость обслуживания и сокращение числа доступных моделей приводят к тому, что многие парки не видят перспективы для дальнейшей работы. Эксперты прогнозируют массовый уход таксопарков с рынка во втором квартале 2026 года, что неизбежно скажется на стоимости поездок для пассажиров. Уже сейчас в некоторых городах фиксируется рост тарифов, а в будущем ситуация может только усугубиться.
Лизинг и перспективы рынка
Рынок лизинга такси в 2025 году сократился почти наполовину по сравнению с предыдущим годом. Причины - высокие процентные ставки, изменения в налогообложении и острый дефицит водителей. Наибольшим спросом пользуются автомобили Belgee, Lada, Haval и Tenet. В мегаполисах растет интерес к российским электрокарам, чему способствуют государственные субсидии. Ожидается, что спрос на лизинг сохранится на уровне 2025 года, но в марте-апреле 2026 года возможен новый спад, после чего рынок может стабилизироваться.
В целом, ситуация на рынке такси остается крайне напряженной. Новые правила уже изменили подходы к формированию автопарков, а неопределенность с перечнем разрешенных моделей и рост издержек вынуждают перевозчиков искать новые пути выживания. Для пассажиров это означает не только сокращение числа доступных машин, но и неизбежное повышение цен на поездки. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет ближайший год.
Похожие материалы UAZ, Соллерс, Эволют, Войя, Moskvich
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:12
В Подмосковье создали модернизированный Урал-ТМ Барс с американским мотором Caterpillar
В Подмосковье завершили проект по глубокой модернизации Урал-4320: автомобиль получил двигатель Caterpillar, новую трансмиссию и полностью переделанный салон. Машина предназначена для сложных экспедиций и длительных путешествий.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 10:47
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.Читать далее
-
08.02.2026, 09:39
Android Auto 16.2: обновление уже доступно, но не все получат его сразу
Свежая версия Android Auto 16.2 официально вышла из беты и уже появляется у пользователей. Однако обновление распространяется поэтапно, и не все смогут установить его в первый же день. Разбираемся, что это значит и как не пропустить важные новшества.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Соллерс, Эволют, Войя, Moskvich
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:12
В Подмосковье создали модернизированный Урал-ТМ Барс с американским мотором Caterpillar
В Подмосковье завершили проект по глубокой модернизации Урал-4320: автомобиль получил двигатель Caterpillar, новую трансмиссию и полностью переделанный салон. Машина предназначена для сложных экспедиций и длительных путешествий.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 10:47
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.Читать далее
-
08.02.2026, 09:39
Android Auto 16.2: обновление уже доступно, но не все получат его сразу
Свежая версия Android Auto 16.2 официально вышла из беты и уже появляется у пользователей. Однако обновление распространяется поэтапно, и не все смогут установить его в первый же день. Разбираемся, что это значит и как не пропустить важные новшества.Читать далее