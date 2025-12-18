Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

18 декабря 2025, 17:53

Такси в России в 2026 году: рост цен и сокращение автопарков из-за новых правил

Что ждет рынок такси после введения закона о локализации – выживут не все?

В 2026 году рынок такси в России ждет серьезная перестройка. Новые законы ограничат выбор машин. Тарифы могут вырасти на треть. Не все перевозчики готовы к переменам. Эксперты предупреждают о рисках для отрасли.

В ближайшие годы российский рынок такси столкнется с масштабными переменами. Причиной станут новые требования к локализации автомобилей и ужесточение регулирования. Уже с марта 2026 года вступают в силу правила, которые ограничат выбор машин для работы в такси. Как сообщает Autonews, это приведет к заметному росту расходов перевозчиков и изменит привычную структуру отрасли.

Согласно новым нормам, использовать для перевозки пассажиров смогут только те автомобили, которые соответствуют установленным критериям локализации. В перечень Минпромторга попали такие марки, как Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». В будущем список могут расширить за счет моделей Tenet, Haval, а также машин, собираемых на «Автоторе» – например, Kaiyi, BAIC и SWM. Для таксопарков это означает, что привычная свобода выбора автомобилей уходит в прошлое.

Эксперты отмечают, что новые правила уже сейчас вызывают тревогу у владельцев таксопарков. Многие из них не готовы обновлять автопарк, поскольку не видят экономически выгодных альтернатив. Более половины перевозчиков, по данным опросов, не планируют закупать новые машины в 2026 году. Причина проста: стоимость обновления автопарка может достигать десятков миллионов рублей, а доступных моделей становится все меньше.

В результате, как считают специалисты, рынок такси может сократиться. Около трети перевозчиков всерьез задумываются о закрытии бизнеса. Еще значительная часть не готова строить долгосрочные планы, пока не станет ясно, какие автомобили разрешат использовать официально. Для многих компаний обновление автопарка становится практически невозможным из-за высоких затрат.

На этом фоне ожидается заметный рост тарифов. По оценкам аналитиков, средняя стоимость поездки в такси уже увеличилась более чем на 10% за последний год. В 2026–2027 годах рост может составить еще 20–30%. Основные причины – удорожание автомобилей, расходы на обслуживание и переход на новые модели. В некоторых регионах смягчение требований к самозанятым водителям может сдержать рост цен, но в крупных городах ситуация останется напряженной.

Еще одна проблема – возможный отток водителей из легального сектора. Из-за ужесточения контроля и увеличения штрафов часть таксистов может уйти в «серую» зону. Уже сейчас многие предпочитают работать вне официальных сервисов, предлагая услуги через мессенджеры и соцсети. Это связано не только с более низкими ценами для пассажиров, но и с меньшими рисками для самих водителей. Штрафы за нелегальные перевозки остаются относительно небольшими, а административная нагрузка на легальных таксистов постоянно растет.

Власти пытаются сдержать уход водителей в тень, вводя квоты на использование иномарок для самозанятых. Однако эксперты считают, что этих мер недостаточно. Если давление на отрасль не снизится, рынок может столкнуться с дефицитом легальных таксистов и ростом числа нелегальных перевозчиков. Это приведет к снижению качества и безопасности услуг для пассажиров.

В целом, по мнению специалистов, 2026 год станет для российского такси переломным. Новые законы и экономические трудности вынудят перевозчиков пересматривать бизнес-модели, а пассажиров – привыкать к новым ценам и условиям. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но уже сейчас ясно: привычный рынок такси уходит в прошлое.

Упомянутые марки: УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah, Москвич, Haval, KAIYI, BAIC, SWM
