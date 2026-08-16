Зарабатывали на «пиджаках» и ездили на «лохматках»: как таксисты стали особой кастой в СССР и зарабатывали больше инженеров

16 августа 2026, 16:14
Такси в СССР: как профессия таксиста изменила рынок и правила перевозок
Такси в СССР: как профессия таксиста изменила рынок и правила перевозок
История советского такси - это не только про автомобили, но и про уникальные правила, сленг и внутренние законы профессии. Сегодня интерес к этой теме растет: она помогает понять, как формировались рыночные отношения и почему таксисты стали символом свободы в условиях жесткой системы.
Такси в Советском Союзе было не просто транспортом, а целой кастой со своими законами и традициями. Профессия таксиста воспринималась как нечто особенное. Неудивительно, что таксисты часто становились героями фильмов - от «Три тополя на Плющихе» до «Плата за проезд». На экране они были и честными романтиками, и ловкими дельцами, а иногда - участниками криминальных историй.
В реальности таксист в СССР являлся завидной свободой: он сам выбирал клиентов, маршруты и мог работать вдали от начальства. Это была профессиональная адаптация, несмотря на всю сложность. Водители ценили возможность быть «хозяином» на смене и управлять практически своим автомобилем.
Автопарк советских такси был разнообразным. В 1920-х в Москве ездили FIAT, Steyr и Renault NN, но позже на смену пришли отечественные «Победы», «Волги» и даже лимузины ЗИС-110. После войны в Ленинграде временно работали трофейные DKW, а в 1960-х в таксопарках появились семиместные ГАЗ-12 ЗИМ. Попытки использования «Москвичей» успеха не имели — их не любили ни водители, ни пассажиры.
В 1960-е годы заказать такси можно было по телефону, но чаще всего ловили машину на улице, поднимая руку при виде зеленого огня. Дефицит такси был распространен, особенно по вечерам и в выходные дни. После повышения тарифов в 1977 году ситуация лишь ненадолго изменилась - очереди на стоянках быстро сократились.
Таксисты предпочитали брать выгодных клиентов: короткие поездки и маршруты по окраинам неинтересны. Часто было можно услышать фразу «Еду в парк!» - так водители отказались от невыгодных заказов. Особой популярностью пользовались поездки на вокзалы и рынки, где можно было заработать больше, особенно на провинциалах, не знающих города. Ходили истории о том, как таксисты возили пассажиров кругами, чтобы увеличить сумму на счетчике.
Внутри профессии существовала своя иерархия. Опытные водители быстро понимали, кто из пассажиров заплатит по счетчику, а кто оставит щедрые чаевые. Щедрых клиентов называли «пиджаками», и их становилось все больше. Водители универсалов ГАЗ-24-04 считались элитой — такие машины были редкостью, а спрос на перевозку крупногабаритных вещей всегда превышал предложение. Для перевозки мебели или техники использовали грузовые такси на базе ГАЗ-51 и ГАЗ-52, где тоже стояли таксометры.
Работа в таксопарке имела свои негласные правила. Чтобы получить новую машину или качественное обслуживание, водители неофициально платили за «внутрипарковые» услуги. Молодым доставались изношенные «лохматки», опытные могли найти лучшие автомобили. Даже отметка в путевом листе требовала дополнительных расходов. Дефицит запчастей и шин решался только через личное общение и неофициальную договоренность.
Интересно, что многие детали жизни таксистов нашли отражение в советском кино. Например, в фильме «Плата за проезд» показаны внутренние порядки таксопарка, а в «Горожанах» герой сталкивается с реальными нравами профессии. Эти сюжеты до сих пор вызывают интерес, поскольку они демонстрируют элементы рыночных отношений в системе, где формального рынка нет.
Советское такси - это не только история автомобилей, но и пример того, как даже в условиях жесткой системы возникали свои правила и неформальные отношения.
В СССР такси было массовым явлением - в 1980-х в стране работало более 100 тысяч таксомоторов. Система чаевых и неформальных договоренностей приводила к тому, что водители зарабатывали больше, чем многие инженеры. Профессия таксист считалась престижной, а автомобили для такси часто отличались по цвету и оснащению от обычных транспортных машин.
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