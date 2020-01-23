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23 января 2020, 16:05

Таксист умер после 28 часов работы и 9 банок энергетика

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В окрестностях аэропорта «Домодедово» 29-летний таксист скончался прямо за рулем автомобиля. Выяснилось, что он работал без перерыва на протяжении 28 часов и постоянно пил энергетические коктейли.
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Как сообщает портал Nation News, 29-летний таксист, уроженец Таджикистана умер в подмосковном Домодедово. Его последняя смена продолжалась 28 часов. Он работал одновременно в трех агрегаторах такси, а с усталостью боролся при помощи энергетических напитков. Перед смертью молодой человек выпил 9 банок энергетика.

Сердце молодого мужчины остановилось в тот момент, когда он был за рулем и совершал разворот. Двигаясь по инерции, автомобиль такси по касательной задел еще одну машину. Скорость была небольшой и никто из других участников движения не пострадал. В настоящее время следственные органы проводят проверку всех обстоятельств трагедии. 

Переработки – одна из главных проблем современного российского такси. Агрегаторы борются друг с другом за клиентов и снижают тарифы до минимальных значений. В итоге, чтобы заработать, водители вынуждены проводить за рулем по 12 – 15 часов. Отсюда рост числа аварий с участием таксистов. Некоторые агрегаторы вводят ограничения по продолжительности одной смены. Но пока ничто не мешает таксисту по окончании смены в одной службе такси переключиться на другой аналогичный сервис. 

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Таксист умер после 28 часов работы и 9 банок энергетика
{{material_128320}}Как сообщает портал Nation News, 29-летний таксист, уроженец Таджикистана умер в подмосковном Домодедово. Его последняя смена продолжалась 28 часов. Он работал одновременно в трех агрегаторах такси, а с усталостью боролся при помощи энергетических напитков. Перед смертью молодой человек выпил 9 банок энергетика.Сердце молодого мужчины остановилось в тот момент, когда он был за рулем и совершал разворот. Двигаясь по инерции, автомобиль такси по касательной задел еще одну машину. Скорость была небольшой и никто из других участников движения не пострадал. В настоящее время следственные органы проводят проверку всех обстоятельств трагедии. Переработки – одна из главных проблем современного российского такси. Агрегаторы борются друг с другом за клиентов и снижают тарифы до минимальных значений. В итоге, чтобы заработать, водители вынуждены проводить за рулем по 12 – 15 часов. Отсюда рост числа аварий с участием таксистов. Некоторые агрегаторы вводят ограничения по продолжительности одной смены. Но пока ничто не мешает таксисту по окончании смены в одной службе такси переключиться на другой аналогичный сервис. 
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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