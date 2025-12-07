Поездка вышла из-под контроля: чем закончился конфликт таксиста и пассажира

7 декабря 2025, 13:27
Таксист в Ленобласти применил перцовый баллончик против буйного пассажира
Обычная поездка на такси обернулась драмой. Пассажир и водитель не сошлись во мнениях. В ход пошел газовый баллончик. Оба участника конфликта оказались в полиции. Что же произошло на самом деле?
Вечерняя поездка на такси в Ленинградской области закончилась не по адресу назначения, а в отделении полиции для обоих ее участников - водителя и пассажира. Банальный, на первый взгляд, спор о маршруте перерос в серьезный конфликт с применением средств самообороны, который теперь разбирают правоохранители, пишет Мойка78.
Инцидент, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, произошел 6 декабря в Ломоносовском районе. 46-летний житель Гатчины, будучи пассажиром, направлялся в садовое товарищество «Николаевское». Однако, по его словам, 31-летний водитель такси остановил автомобиль, не доехав до нужной точки. Это и стало камнем преткновения. Недовольный клиент не нашел ничего лучше, как выместить свою злость на автомобиле, начав колотить кулаками по водительскому сиденью.
Терпение таксиста, видимо, лопнуло. Вместо того чтобы продолжать словесную перепалку, он достал перцовый баллончик и распылил его содержимое прямо в лицо разбушевавшемуся пассажиру. Такая мера мгновенно охладила пыл мужчины, но привела к новому витку разбирательств. На место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили обоих мужчин в ближайший отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Теперь им предстоит дать показания и объяснить, что же на самом деле привело к столь бурной развязке.
К сожалению, подобные случаи - не редкость в работе таксистов, которая часто сопряжена с рисками. Не так давно, в октябре, в Янино-1 произошел куда более опасный инцидент. Там пассажир не просто повздорил с водителем, а совершил открытое ограбление. Выскочив из машины на Новой улице, он прихватил с собой сумку таксиста. Когда водитель попытался его остановить и потребовал вернуть похищенное, преступник достал нож и стал угрожать расправой. Этот случай наглядно показывает, с какими опасностями порой сталкиваются водители, оставаясь один на один с неадекватными или криминально настроенными клиентами.
Возвращаясь к ситуации в Ломоносовском районе, можно сказать, что она служит очередным напоминанием о том, как важно сохранять самообладание в спорных ситуациях на дороге. Небольшое недопонимание может легко перерасти в потасовку или, как в данном случае, в химическую атаку с последующим визитом в полицию. Кто в итоге окажется прав, а кто виноват - решит проверка правоохранительных органов.
