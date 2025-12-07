Поездка вышла из-под контроля: чем закончился конфликт таксиста и пассажира

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

7 декабря 2025, 13:27

Таксист в Ленобласти применил перцовый баллончик против буйного пассажира

Таксист в Ленобласти применил перцовый баллончик против буйного пассажира

Поездка вышла из-под контроля: чем закончился конфликт таксиста и пассажира

Таксист в Ленобласти применил перцовый баллончик против буйного пассажира

Обычная поездка на такси обернулась драмой. Пассажир и водитель не сошлись во мнениях. В ход пошел газовый баллончик. Оба участника конфликта оказались в полиции. Что же произошло на самом деле?

Обычная поездка на такси обернулась драмой. Пассажир и водитель не сошлись во мнениях. В ход пошел газовый баллончик. Оба участника конфликта оказались в полиции. Что же произошло на самом деле?

Вечерняя поездка на такси в Ленинградской области закончилась не по адресу назначения, а в отделении полиции для обоих ее участников - водителя и пассажира. Банальный, на первый взгляд, спор о маршруте перерос в серьезный конфликт с применением средств самообороны, который теперь разбирают правоохранители, пишет Мойка78.

Инцидент, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, произошел 6 декабря в Ломоносовском районе. 46-летний житель Гатчины, будучи пассажиром, направлялся в садовое товарищество «Николаевское». Однако, по его словам, 31-летний водитель такси остановил автомобиль, не доехав до нужной точки. Это и стало камнем преткновения. Недовольный клиент не нашел ничего лучше, как выместить свою злость на автомобиле, начав колотить кулаками по водительскому сиденью.

Терпение таксиста, видимо, лопнуло. Вместо того чтобы продолжать словесную перепалку, он достал перцовый баллончик и распылил его содержимое прямо в лицо разбушевавшемуся пассажиру. Такая мера мгновенно охладила пыл мужчины, но привела к новому витку разбирательств. На место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили обоих мужчин в ближайший отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Теперь им предстоит дать показания и объяснить, что же на самом деле привело к столь бурной развязке.

К сожалению, подобные случаи - не редкость в работе таксистов, которая часто сопряжена с рисками. Не так давно, в октябре, в Янино-1 произошел куда более опасный инцидент. Там пассажир не просто повздорил с водителем, а совершил открытое ограбление. Выскочив из машины на Новой улице, он прихватил с собой сумку таксиста. Когда водитель попытался его остановить и потребовал вернуть похищенное, преступник достал нож и стал угрожать расправой. Этот случай наглядно показывает, с какими опасностями порой сталкиваются водители, оставаясь один на один с неадекватными или криминально настроенными клиентами.

Возвращаясь к ситуации в Ломоносовском районе, можно сказать, что она служит очередным напоминанием о том, как важно сохранять самообладание в спорных ситуациях на дороге. Небольшое недопонимание может легко перерасти в потасовку или, как в данном случае, в химическую атаку с последующим визитом в полицию. Кто в итоге окажется прав, а кто виноват - решит проверка правоохранительных органов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Сургут Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться