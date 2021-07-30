Таксистов без QR-кодов начали отключать от агрегаторов
Крупные агрегаторы всячески поощряют вакцинацию таксистов и поддерживают их финансово в случаях недомогания после первой или второй прививки. «Яндекс» профинансировал несколько десятков пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве и Московской области. «Ситимобил» проводит розыгрыши среди вакцинированных водителей и устраивает им смены без комиссии.
Одновременно подмосковный Минтранс совместно с областным управлением Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения противоэпидемиологических мер таксомоторными компаниями и водителями. Наличие QR-кодов у водителей проверяют на дорогах, а также проверки проходят в таксомоторных компаниях с низким уровнем вакцинации сотрудников.
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