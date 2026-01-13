Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 07:22

Почему поездка с ребенком в такси стала настоящим квестом — неожиданные детали

Водители такси все чаще отказывают семьям с детьми. Новые штрафы пугают даже опытных таксистов. Родители сталкиваются с нехваткой машин в детских тарифах. Агрегаторы не спешат решать проблему. Эксперты спорят о справедливости новых правил.

С начала 2026 года российские таксисты все чаще отказываются брать заказы на перевозку детей. Причина - ужесточение штрафов за отсутствие детских удерживающих устройств. Родители жалуются на невозможность вызвать машину, а водители не хотят рисковать крупными суммами. Как пишет Autonews, ситуация становится все более напряженной.

Теперь за неправильную перевозку ребенка водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей, а самозанятым и юридическим лицам - в разы больше. Закон, вступивший в силу 9 января, ужесточил требования к перевозке несовершеннолетних. Водитель обязан обеспечить наличие автокресла или бустера, соответствующего возрасту и весу ребенка. Простые адаптеры и накладки не считаются полноценными средствами безопасности.

Если ребенку меньше семи лет, без автокресла ехать нельзя. Для детей от семи до одиннадцати лет допускается поездка на заднем сиденье с ремнем безопасности, но только если рост и вес соответствуют установленным нормам. С двенадцати лет разрешено сидеть спереди, но обязательно пристегнутым.

Реакция рынка: страх и отказ

Водители такси, особенно самозанятые, не спешат брать заказы с детьми. Многие признаются: проще отказаться, чем рисковать получить огромный штраф. Даже если родители предлагают доплату, большинство предпочитает не связываться. Причина проста - не каждый готов возить в багажнике сразу несколько кресел разных категорий. Это неудобно и занимает место, особенно если приходится возить пассажиров с багажом.

Эксперты отмечают, что проблема не только в нежелании водителей. Часто родители не указывают в заказе, что с ними будет ребенок. Водитель приезжает, видит малыша - и вынужден отказаться. В итоге обе стороны остаются недовольны. Агрегаторы признают: с ростом штрафов ситуация только усугубится.

Детские тарифы: дефицит и парадоксы

На рынке такси наблюдается явный дефицит машин, оборудованных детскими креслами. После того как тариф «детский» стал дешевле обычного «эконома», водители массово отключили его. Работать себе в убыток никто не хочет. Даже когда тарифы сравняли, желающих возить детей не прибавилось. В крупных городах еще можно найти машину с креслом, но в регионах это почти невозможно.

Агрегаторы не спешат инвестировать в развитие детских тарифов. Государство требует возить детей без наценки, а субсидий или компенсаций за покупку кресел не предлагает. В результате водители не видят смысла тратиться на оборудование, которое будет использоваться редко и мешать в повседневной работе.

В поисках решений: от надувных кресел до новых правил

Эксперты предлагают разные варианты выхода из ситуации. Один из них - внедрение надувных детских кресел, которые уже прошли испытания в Европе. Такие устройства легче и компактнее, их проще хранить в машине. В России обсуждается возможность тестирования и сертификации подобных кресел для такси.

Еще одна идея - встроенные кресла в сиденья автомобиля. Некоторые западные производители уже реализуют такие решения, но для массового внедрения в России потребуется время и пересмотр стандартов. Пока же большинство таксистов предпочитает просто не брать заказы с детьми, чтобы не рисковать.

Некоторые эксперты считают, что ответственность должна лежать не только на водителях, но и на родителях. Предлагается даже передавать данные о нарушителях в органы опеки. Другие настаивают на том, чтобы разрешить использовать материнский капитал для покупки детских удерживающих устройств.

Реалии и перспективы

Пока ситуация остается сложной. Родители вынуждены искать компромиссы: кто-то покупает собственное кресло и берет его с собой, кто-то отказывается от поездок на такси с детьми вовсе. Водители продолжают опасаться штрафов и предпочитают не рисковать. Агрегаторы заняли выжидательную позицию, не предлагая реальных решений.

В итоге новые правила, призванные повысить безопасность, привели к неожиданным последствиям. Перевозка детей в такси стала настоящим испытанием для всех участников процесса. И пока не появятся удобные и доступные решения, ситуация вряд ли изменится к лучшему.

