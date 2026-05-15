Почему каждый пятый таксист теряет неделю дохода из-за сервиса: кто наживается на поломках

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 10:56

Таксисты в России теряют до четверти заработка на обслуживание авто

Таксисты на личных авто в крупных городах России вынуждены ежемесячно отдавать до 25% дохода на обслуживание машин. Аналитики Uremont выяснили, какие расходы чаще всего «съедают» заработок, почему сервисы иногда навязывают лишние услуги и как это влияет на работу водителей. Что грозит тем, кто игнорирует регулярный уход за автомобилем - объясняем на примерах.

Для российских водителей, работающих в такси на собственных автомобилях, вопрос расходов на обслуживание становится все более острым. По данным аналитиков онлайн-платформы Uremont, ежемесячные траты на поддержание машины в рабочем состоянии могут достигать четверти всего заработка. Это особенно актуально для тех, кто работает в мегаполисах - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар оказались в центре внимания исследования.

Эксперты изучили, сколько реально уходит на обслуживание популярных моделей такси по тарифу «Комфорт»: Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Hyundai Sonata, Kia Optima, K5 и Belgee X70. Медианная зарплата таксиста в этих городах составила 100,9 тысячи рублей, однако значительная часть этой суммы уходит на регулярные визиты в сервис. Причина проста: за год такси проезжает от 60 до 80 тысяч километров - это в несколько раз больше, чем у обычного частного автомобиля.

Из-за интенсивной эксплуатации масло и фильтры приходится менять не раз в год, а каждые 2-3 месяца. В среднем только на эти процедуры уходит около 15,6 тысячи рублей, но итоговая сумма зависит от модели и объема двигателя. Как отмечают специалисты, если пренебречь регулярным обслуживанием, можно столкнуться с серьезными поломками, которые приведут к еще большим потерям.

Почти каждый пятый водитель за последний год сталкивался с ситуацией, когда из-за поломки приходилось терять недельный заработок. При этом, по словам директора по работе с партнерами СТО Uremont Александра Петрова, расходы становятся особенно ощутимыми, если автосервис навязывает дополнительные услуги или предлагает замену деталей на более дорогие аналоги. Это создает замкнутый круг: чтобы покрыть расходы, приходится работать больше, а чем больше пробег - тем выше риск новых поломок.

Как пишут Известия, многие водители отмечают, что сервисы иногда пользуются неопытностью клиентов, предлагая ненужные работы. В результате расходы на обслуживание могут неожиданно вырасти, а доходы - снизиться. Важно помнить, что грамотный подход к уходу за автомобилем помогает избежать крупных трат и простоев.

